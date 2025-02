Muere un ciclista tras ser atropellado en Roquetas de Mar

Un ciclista ha perdido la vida tras un trágico accidente en la localidad de Roquetas de Mar. El suceso ocurrió a última hora de la tarde del pasado sábado, cuando el ciclista fue atropellado en la Carretera de Alicún. Según ha informado el 112, el servicio de emergencias de Andalucía, el accidente fue reportado a las 20:10 horas mediante una llamada que alertaba sobre un ciclista herido en el lugar. Inmediatamente, se activaron los protocolos de emergencia, movilizando al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local para atender la situación.

Accidente mortal en Roquetas de Mar

El fatal accidente ha dejado a la comunidad de Roquetas de Mar consternada. La identidad del ciclista no ha sido revelada, y no se han proporcionado más detalles sobre su procedencia o edad. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. Los profesionales sanitarios desplazados solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista, dejando un sentimiento de impotencia entre los presentes.

La Carretera de Alicún es conocida por ser transitada, lo que ha llevado a muchos a cuestionar las medidas de seguridad vial existentes. Las autoridades locales, junto con la Policía, están investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar las posibles causas y responsabilidades del mismo.