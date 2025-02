La búsqueda 'imposible' del cadáver de la empresaria raptada hace un año por su exmarido

"Como buscar una aguja en un pajar". Habla el hermano de Ana María Henao, la empresaria colombo-estadounidense presuntamente secuestrada y asesinada por su exmarido, David Knezevich, hace justamente un año en Madrid. La Policía Nacional y el FBI no logran avanzar en la búsqueda del cadáver, que implica hasta seis países en una ruta por carretera de más de 2.500 kilómetros. La justicia norteamericana ha fechado el juicio por secuestro y asesinato el próximo 16 de junio pese a este cabo suelto en la investigación.

En ese juicio, la Fiscalía de EEUU no tiene previsto solicitar la pena de muerte para Knezevich, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de mayo, cuando fue detenido al aterrizar en el aeropuerto de Miami. Fuentes próximas al caso explican que esa postura bloquearía la colaboración de los países europeos involucrados en la investigación, donde no se contempla la pena capital. No obstante, el acusado, que ha pedido en reiteradas ocasiones su puesta en libertad bajo fianza, se enfrentará a una acusación de cadena perpetua.

Los familiares de Ana María, afincados en la ciudad de Fort Laurdale (Florida), han vivido el último año con incertidumbre por la búsqueda de los restos mortales de la empresaria, que se ha extendido por hasta seis países (España, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia y Serbia). Su hermano, Felipe Henao, subraya que para la familia, una vez asumida la pérdida, es "muy importante" encontrar a su hermana y darle el último adiós, "pero eso no borra lo que sabemos que él (Knezevich) le hizo".

Las pesquisas de la Policía Nacional y el FBI concluyeron que el acusado condujo desde Belgrado (Serbia) hasta el piso en el que su expareja residía en Madrid. La noche del 2 al 3 de febrero de 2023 la mató e introdujo su cadáver en una maleta de grandes dimensiones con la que fue captado abandonando el edificio. El matrimonio estaba en proceso de divorcio y detrás del crimen está el reparto del patrimonio, superior a los 15 millones de dólares únicamente en bienes inmuebles. Knezevich, según constata la investigación, preparó el secuestro minuciosamente, tanto que llegó a comprar botes de pintura negra para intentar tapar las cámaras de seguridad de la finca, ubicada en la calle Francisco Silvela, en el barrio de Salamanca.

Después, condujo con el mismo vehículo que había alquilado en Belgrado de regreso a su país natal. La señal del teléfono móvil de Ana María se perdió en Francia, por lo que los investigadores creen que el acusado cruzó la frontera con el cuerpo de la víctima en el interior del vehículo y se deshizo de él en un punto indeterminado de la ruta. Ahora, esta es la principal incógnita del caso.

Rastreos sin resultados

Más de 2.500 kilómetros de recorrido -si se tiene en cuenta Madrid como punto de salida- para dar con el cuerpo de la empresaria. Agentes de la Policía Nacional y el FBI se han desplegado en los últimos meses en varios puntos de esa ruta. Primero, cuando aún pensaban que podría haberse deshecho del cadáver en territorio español, rastrearon una zona próxima al río Jalón, en Soria. Cuando descartaron esta posibilidad, viajaron hasta la ciudad italiana de Vicenza, donde existe una nutrida comunidad serbia y sospechaban que Knezevich pudo contar con algún cómplice.

Pero en los últimos meses, con el juicio ya fechado el próximo mes de junio tras varios aplazamientos, la investigación está "en punto muerto", lamenta el abogado de SOS Desaparecidos y representante legal de la familia Henao en España, Juan Manuel Medina. La implicación de hasta seis países en la huida del presunto asesino complica las pesquisas. Sin embargo, ni la Policía ni el FBI darán su brazo a torcer.