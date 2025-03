La Justicia estudiaba enviar a un penal a los menores “reincidentes” antes de asesinar a su educadora

La Justicia y la Junta de Extremadura tenían sobre la mesa varios partes sobre incidencias protagonizadas por los presuntos asesinos de María Belén, la educadora social del piso tutelado de Badajoz. Los compañeros de la víctima habían elevado a la empresa gestora de las viviendas y a las autoridades varios informes sobre los incidentes provocados por estos menores "reincidentes", el último de ellos sobre una fuga del centro de dos de los presuntos implicados, según informan a Vozpópuli fuentes cercanas al caso.

Pese a estos incidentes provocados desde su ingreso en el centro, hace apenas un mes, ni la Justicia ni la Junta tomaron medidas. El Juzgado de Menores de Badajoz tenía conocimiento de estos hechos denunciados por los compañeros de María Belén, según aseguró este martes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada: "Como siempre, se han puesto en conocimiento de la justicia, tal y como indica el protocolo de actuación". Sin embargo, como autoridad competente, el Juzgado no modificó el régimen que cumplían estos menores, que cumplían medidas de "convivencia en grupo educativo". La Fiscalía tampoco pidió el cambio de régimen.

El Servicio de Adolescencia y Familia de la Junta había elaborado varios informes sobre los incidentes protagonizados por estos menores. No obstante, ni siquiera la fuga de dos de ellos durante una semana estos carnavales fue suficiente para tomar algún tipo de medida interna, como por ejemplo el traslado de centro. Según la consejera, no se llevó a cabo porque los implicados llevaban pocas semanas en esta vivienda. Tras ser localizados y devuelvos al mismo chalet tutelado en el que los trabajadores habían denunciado este tipo de situaciones, la sangre llegó al río el pasado domingo con el asesinato de María Belén. Ella no había denunciado a estos adolescentes en concreto, pero sus compañeros sostienen que "podría haber sido cualquiera".

En este chalet trabajaban cinco empleados de la empresa Cerujovi, encargada de la gestión de estas viviendas tuteladas de la Junta de Extremadura. Pese a las advertencias de los trabajadores, las condiciones en los pisos exigían la presencia de un solo profesional en cada turno. María Belén estaba sola cuando la noche del pasado domingo la golpearon y estrangularon hasta la muerte. De hecho, fue el único menor que no ha sido detenido quien dio la voz de alarma sobre el crimen.

Las autoridades han reaccionado al caso y la consejera de Salud y Servicios Sociales ya anunció este martes que ya trabaja en unos nuevos pliegos de la contratación de los servicios de gestión de estas viviendas con la intención de aumentar la dotación de personal. Los educadores sociales exigen que se incorpore un servicio de seguridad como el que existe en el centro de internamiento en régimen cerrado Marcelo Nessi, donde han ingresado de forma cautelar los tres investigados.

Menores "reincidentes"

En cuanto a los antecedentes de dos de los implicados, el menor de 14 años había protagonizado incidentes de violencia intrafamiliar, llegando a fracturar la nariz a su padre. Por su parte, el adolescente de 15 años acumulaba múltiples acusaciones por robos de vehículos, materia en la que era experto pese a su corta edad. De hecho, los menores robaron el coche a la propia víctima para huir de Badajoz tras cometer, presuntamente, el crimen.

Además, los dos internos se habían fugado a principios de mes, durante los carnavales, del piso donde este domingo acabaron con la vida de María Belén. De hecho, uno de los padres solicitó colaboración ciudadana para encontrar a su hijo. La Guardia Civil localizó a ambos, una semana después, en la localidad de Villafranca de los Barros, a unos 80 kilómetros de Badajoz.