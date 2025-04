La imagen del crimen de Gaby en Almuñécar: "Los hombres se ven cara a cara"

El municipio granadino de Almuñécar está consternado por el crimen de Gaby, portero de discoteca de 33 años "conocido por todos". Este domingo, F.P., alias El Vapor, acabó cumpliendo sus amenazas y le asesinó, presuntamente, asestándole 14 puñaladas en el abdomen con un cuchillo en pleno centro de la localidad y con varias cámaras de seguridad y vecinos como testigos. Tras ser detenido por la Guardia Civil, el juez le envió a prisión provisional acusado de un delito de asesinato.

Vozpópuli ha podido acceder a las imágenes captadas por algunos de esos testigos en el momento de los hechos. En una de ellas, se ve al presunto homicida delante de la víctima, que está arrodillada y ya herida de muerte. El Vapor quería que la última imagen que viera Gaby fuera su rostro. El portero de discoteca, que no iba armado, le había pedido clemencia y solucionar sus desavenencias hablando, pero F.P. no mostró ni un ápice de arrepentimiento.

El día del crimen, Gaby y El Vapor se habían retado por Whatsapp y redes sociales a un encuentro para solucionar un enfrentamiento que venía de tiempo atrás. El presunto homicida llevaba unos dos años amenazando a la víctima por haber defendido a un amigo suyo en una pelea que ocurrió en el local en el que trabajaba como personal de seguridad. El domingo, el ahora detenido retó a Gaby a solucionar los problemas "cara a cara", como hacen "los hombres", según advirtió en sus redes sociales. El portero de discoteca acudió a la cita, pero lo hizo desarmado, ya que era experto en artes marciales y pensó que, de llegar a las manos, podía ser superior.

Ese exceso de confianza le costó la vida, ya que El Vapor sí portaba un cuchillo que no dudó en emplear para dar muerte a su vecino. Hasta 14 puñaladas contabilizó la Guardia Civil en el cuerpo de la víctima, por la que los servicios sanitarios no pudieron hacer nada más que confirmar su fallecimiento.

El homicida no huyó

El presunto homicida no huyó. De hecho, en las imágenes se le ve liándose un cigarro, aún con las manos ensangrentadas y junto a los agentes de la Guardia Civil, que le arrestaron poco después. Incluso justificó el crimen mientras el cuerpo de Gaby yacía ya sin vida en el suelo. "Me ha pegado él primero, me ha querido hacer un mataleón", decía. El Vapor no tuvo piedad y tampoco intentó que no fuera implicado en el crimen, ya que lo reconoció desde un primer momento y lo cometió, presuntamente, en en pleno centro de Almuñécar y sin ocultarse de las cámaras de seguridad.

Numerosos amigos, vecinos y familiares de Gaby se concentraron en los juzgados de Almuñécar este lunes, cuando el presunto homicida fue puesto a disposición judicial antes de ser enviado a prisión. El portavoz de la familia de la víctima, el experto en criminalista forense Carlos García Barrett, ha explicado que el detenido tenía antecedentes penales, ya había estado en prisión y había sido condenado de nuevo recientemente.