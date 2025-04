El presunto asesino de Almuñécar, minutos antes del crimen: "Voy a ir a la cárcel por un delito grave"

Hubo premeditación. Y quizá también alevosía. Las amenazas de F.P., alias El Vapor, minutos antes de dar muerte a Gaby en Almuñécar (Granada) el pasado domingo evidencian que el presunto asesino había planificado el crimen. Aunque ambos se habían citado para "hablar" tras meses y meses de acoso a la víctima, uno había ido desarmado al encuentro y el otro portaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que le apuñaló hasta en 14 ocasiones.

Vozpópuli ha tenido acceso a los vídeos que publicó en sus redes sociales El Vapor en los instantes previos al crimen de Gaby, portero de discoteca y "muy querido" en Almuñécar, según sus allegados. Este delincuente reincidente mostraba cómo estaba esperando a la víctima en un conocido bar del centro de la localidad. En los documentos gráficos, que servirán como prueba de cara al futuro juicio, el presunto homicida no para de lanzar amenazas e improperios contra el joven.

En esas palabras ya deja entrever que no tendrá piedad con Gaby: "Voy a entrar (a la cárcel) por un delito grave". En ese momento, esperaba a la víctima con un cuchillo que acabó clavándole en el abdomen. El Vapor era archiconocido en Almuñécar por protagonizar incidentes violentos, lo que le había llevado ya a prisión. Pero esta vez, según advertía en los vídeos publicados en Instagram en los instantes previos al crimen, ya no quería entrar "por tonterías", sino por una "cosa chunga", por una "condena grande". "A mí las condenas chicas por pegar a una mujer me dan vergüenza", añadía. Por el momento, el el Juzgado de Instrucción número 1 de Almuñécar le atribuye un delito de asesinato que le podría enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión.

Gaby, la víctima, había hecho saber a sus familiares y allegados de las amenazas de este vecino. El conflicto entre ambos comenzó cuando el portero de discoteca intervino en una pelea en la que participaba El Vapor. Desde entonces, la había tomado con él y no paraba de amenazarle a través de las redes sociales. Lo hizo hasta escasos minutos antes de acabar con su vida. Cuando ya le había asestado 14 puñaladas y la víctima estaba arrodillada en el suelo, siguió gritándole y aleccionándole.

Bebiendo cervezas en un bar

Mientras esperaba a Gaby, mostraba a sus seguidores en redes sociales cómo bebía cervezas en un bar. "Como siga así, al final borracho perdido te voy a la del 15 de agosto", aseguraba. Después, incluso llegó a verbalizar la idea de acabar detenido por la Guardia Civil, como acabó ocurriendo: "Tu entrenando y yo colocándome. Para cuando los civiles me lleven preso, por lo menos que me vaya colocao, que las cervezas me voy a pegar un tiempo sin catarlas". En otro vídeo, llegaba a comentar que después del crimen iba a alegar que se encontraba "bajo los efectos del alcohol".

La frialdad del presunto asesino se extendió a los minutos posteriores al crimen. El Vapor no huyó, sino que esperó a los agentes sin separarse del cuerpo de Gaby, aún con las manos ensangrentadas. Antes ya había dicho en sus vídeos que le daba igual "pegarse en un circuito de cámaras", y es que los hechos ocurrieron en un lugar céntrico y repleto de cámaras de seguridad. En otro de los vídeos grabados por los vecinos, se ve al agresor, aún sin esposar, liándose un cigarro. Ante los improperios de los testigos, llegó a exclamar que "me ha pegado él primero, me ha intentado hacer un mataleón". La familia de Gaby clama justicia.