De Costa Rica a Algeciras: la narcorruta que explotaba la trama del jefe de la UDEF en plena pandemia

Durante sus intensos años de actividad, la organización del exjefe de la UDEF de la Policía en Madrid, Óscar Sánchez Gil, peinó la mitad del continente americano para colar contenedores contaminados con toneladas de cocaína en nuestro país. Los socios del inspector jefe contactaron con narcos de Ecuador, Panamá o Costa Rica para hacerse con la droga de la máxima pureza.

Las rutas de estos contenedores figuran en las imágenes que se compartían los miembros de la trama a través de la aplicación encriptada Sky-ECC y que constan en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Vozpópuli. El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional tuvo que solicitar a Francia que desencriptase los miles de mensajes y archivos contenidos en los teléfonos móviles de los investigados.

De esas conversaciones, en las que Óscar Sánchez figuraba con el apodo de Aduana, se desprende que la trama aprovechó el confinamiento y las restricciones de la pandemia para multiplicar la importación de droga. "Hay que hacerlo ahora y si se puede subir la cantidad, estaría bien", animaba el exjefe de la UDEF a uno de sus socios. "Ahora mismo los contenedores no se miran salvo orden judicial. Ahora es el momento. Es todo un caos y hay que aprovechar", insistía. Y la organización se puso manos a la obra.

En las imágenes del sumario constan seguimientos a contenedores que partían de Guayaquil (Ecuador), Manzanillo (Panamá) o Limón (Costa Rica) y tenían como destino el puerto de Algeciras. Los alijos de droga se ocultaban en cargamentos de frutas como piñas, mangos, aguacates o bananas que adquirían empresas como Abadix Fruits, administrada por una pareja de Alicante que se entregó a la Policía este mes de marzo tras estar en busca y captura.

De las conversaciones intervenidas se desprende además que la prioridad de los narcos era la rapidez en el transporte. De forma habitual, la narcorruta entre Sudamérica o Centroamérica se prolongaba durante unos 15 días. La trama se aseguraba de que cada uno de los envíos hubiera partido sin incidencias desde el puerto de origen. "Me acaban de llamar, están esperando para cargar, hay que meter un poquito de presión pero claro, es que hasta que el colombiano de allí no de luz verde no podemos", comenta uno de los narcos a sus compañeros. La trama tenía contacto directo con sus suministradores al otro lado del charco.

El "campo de minas" del exjefe de la UDEF

Cualquier oportunidad era buena para introducir contenedores, siempre a través del puerto de Algeciras, principal entrada de los envíos comerciales que llegan a la Península desde Sudamérica. Óscar Sánchez daba el soporte fundamental a la organización, ya que se aseguraba de que sus contenedores no fueran inspeccionados creando un "campo de minas" -en palabras de la Fiscalía Antidroga- en las bases de datos policiales. Sin embargo, no pudo evitar que fuera interceptado el contenedor que escondía entre plátanos un total de 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo intervenido en la historia de España. La droga incautada era de la máxima pureza: la Policía la situó en más de un 91%.

En su querella, Antidroga destaca que la organización criminal, formada por ciudadanos colombianos y españoles asentados en la Costa del Sol y en Madrid, se dedicaba a "importar contenedores desde Sudamérica a España haciendo uso de diversas empresas que tiene el entramado delictivo, con la finalidad de introducir cocaína en nuestro país".