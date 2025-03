Sueldos bajos, sin horario fijo y a tiempo parcial: las condiciones laborales que minan a los cuidadores

La falta de profesionales en sanidad va más allá de los médicos y enfermeros. El número de personas con dependencia crece a un ritmo más rápido que el de trabajadores de cuidados. A pesar de que cada vez hay más alumnos en formación socio-sanitaria, las malas condiciones laborales frenan el auge de este empleo.

Actualmente, en España hay 1.644.073 personas con una situación de dependencia reconocida. Desde la creación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), hace 18 años, se han atendido a más de 3,8 millones individuos. En cuanto a trabajadores de cuidados, para finales de 2024 el SAAD contaba con 489.900 empleados. Destaca que, de estos, ocho de cada diez son mujeres.

El sector lleva años alertando de la falta de profesionales. “Muchas veces las condiciones laborales que se ofrecen a esos trabajadores no son las mejores ni en términos de retribución económica ni en términos de los horarios en los que han elegido su labor”, cuenta a Vozpópuli Joaquín Mateu Mollá, Doctor en Psicología Clínica y Director de Máster Oficial en Gerontología y Atención Centrada en la Persona de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Esto hace que muchos perciban este trabajo como “poco gratificante o que se desincentiven”.

Las condiciones laborales que encuentran los cuidadores son de todo menos envidiables. Según refleja el último informe publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las trabajadoras de atención domiciliaria cobran la hora un 35% por debajo del salario medio. Además, el 47% de las trabajadoras tienen firmado un contrato parcial y tienen 2,5 más posibilidades que el resto de personas de trabajar un domingo o por la noche.

Asimismo, un 73% de los empleados de cuidados de larga duración están expuestos a riesgos tanto para su salud física como mental, de acuerdo con la OCDE. Esto ha abierto el debate de que pueda ser considerada como una profesión de riesgo. “Al final hay que levantar a personas que tienen una movilidad limitada, esto puede generar lesiones musculoesqueléticas”, expone Joaquín Mateu. Así como “una exposición constante a otros tipos de enfermedades, especialmente en ambientes residenciales, como podrían ser las infecciosas”, comenta. Este trabajo pone a veces a las cuidadoras en “situaciones complejas, que pueden traducirse en estrés y que si no se gestiona adecuadamente, puede llevar a depresión y ansiedad, entre otros trastornos”, lamenta el experto.

A las malas condiciones se suma también el poco “reconocimiento social” y la “estigmatización” que recibe la profesión y la limitada inversión que se hace en el sector de cuidados, “ni en el sector público ni en el privado”, señala Mateu Mollá. “Pese a que los cambios que ha habido en regulaciones y ratios son importantes y, desde luego, parecen atisbar un futuro prometedor”, todavía no se han implementado completamente.

Es necesario que se mejoren las “condiciones de protección laboral, un acceso a condiciones laborales dignas y evitar el riesgo de explotación y de precariedad”, expresa el Doctor en Psicología Clínica. “Necesitamos desarrollar estrategias para retener el talento de las personas que ahora mismo ya hay trabajando”, demanda.

Se necesitarán más de 250.000 cuidadores en 2030

El informe realizado por el Ministerio muestra cuatro escenarios posibles de cara al futuro, en los que la falta de cuidadores asciende hasta los 639.400 profesionales. El primer contexto que contempla es continuista. Si España continúa en la tendencia actual, se necesitarán un total de 751.300 trabajadores para 2030, de los cuales 261.400 serían adicionales -un incremento del 53%-. Se atenderían a 2.055.172 personas con dependencia.

El segundo escenario -cobertura universal- plantea que, si se cubrieran todas las necesidades de la población, manteniendo la tendencia actual de evolución de intensidades y servicios, harían falta 904.500 cuidadoras. 414.600 trabajadoras se incluirían en el sistema, lo que simbolizaría un crecimiento del 85%, y se atenderían a 2.473.554 personas.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy plantea un tercer escenario continuista comunitario, en donde sigue la tendencia de expansión de la cobertura poblacional -como en el escenario 1-, pero con más servicios profesionales y comunitarios. En este contexto harían falta 868.900 trabajadoras, de los que 379.000 serían adicionales -un incremento del 77%-. El cuarto escenario -universal comunitario- estudia un contexto similar al del segundo, pero con más servicios profesionales y comunitarios y en el que serían necesarios 1.129.200 cuidadores, 639.400 serían adicionales -un aumento del 131%-.

Como evidencian los datos, el número de personas con dependencia crece a un mayor ritmo que el de atendidas, así como de trabajadores de cuidados. Según apunta el informe de Derechos Sociales, si no se incrementa la velocidad de expansión del sistema, no será hasta 2040 que se acabe de cerrar esta brecha. Cabe mencionar que “el incremento neto de personas con dependencia reconocida no es suficiente para calcular el número de trabajadoras necesarias para atenderles, ya que la intensidad y el tipo de atención varía según el grado de dependencia reconocida”.

El envejecimiento de la población, un gran problema en el sector

El envejecimiento de la población española supondrá una de las principales problemáticas para combatir la falta de profesionales en el sector cuidados en los próximos años. En la sociedad cada vez son más los mayores de 65 años y menos las personas por debajo de los 15 años. “Esto es un cambio y una transformación sin precedentes en la historia de la humanidad”, cuenta Joaquín Mateu.

“Hay una demanda creciente en el sector y eso se debe en gran parte a que estamos experimentando un cambio demográfico”, añade el experto. Se suma también el hecho de que “vivimos más tiempo”, por lo que “existe la posibilidad de que necesitemos más cuidados prolongados”. La longevidad puede traer consigo enfermedades graves o crónicas “que requieren de una cobertura asistencial muy importante y para la cual se requieren cada vez más profesionales”, apunta el Doctor en Psicología Clínica.

Esta situación crea “una sobrecarga en el sistema actual”. “Muchos de los profesionales que ya tenemos han de invertir muchísimas más horas por esa escasez”, lamenta Joaquín Mateu Mollá. Esto puede conducir a un “desgaste emocional y estrés relacionado con el trabajo”.

No obstante, la creciente llegada de inmigrantes en nuestro país está ayudando a paliar la falta de trabajadores y a ampliar la fuerza laboral. “Muchas de las personas migrantes acuden a nuestro país con una diversidad y experiencia muy importantes y muy valiosas que pueden ser absorbidas por ese sistema con la demanda creciente que estamos teniendo”, dice Mateu Mollá.

A pesar de que la inclusión de inmigrantes en la profesión es una solución posible, esto no exime de barreras y retos. “Tenemos que empezar a mejorar los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral y de la formación académica de esos profesionales en sus países de origen”, defiende el experto. Añade la necesidad de “optimizar los procesos a partir de los cuales se puede mejorar la adaptación a nuestro entorno sociocultural, la integración social y el aprendizaje del idioma”.

Prestaciones

El Gobierno otorga diferentes prestaciones a las personas dependientes. De cara a los próximos años, se piensa realizar una redistribución del porcentaje que se destina para cada ayuda. Según datos de 2023, las Prestaciones Económicas para Cuidados en entornos familiares fue la que más beneficiarios tuvo (558.200, un 41,4% del total). Le sigue la Ayuda a domicilio (410.300 beneficiarios, un 30,4%).

La Atención Residencial se le otorgó a 274.200 personas (un 20,4% del total de prestaciones). En menor medida se encuentran los Centros de día/noche (132.200, un 9,8%) y la Prestaciones de Asistente Personal a la dependencia -PAPD- (84.400, un 6,3% del total).

Para 2030, en un escenario continuista, el Ministerio de Derechos Sociales espera que 361.000 personas puedan beneficiarse de la Atención residencial, variando un 31,2% en comparativa con 2023 y reduciéndose al 15,2% del total de prestaciones. Se planea potenciar especialmente la Ayuda a domicilio y que llegue a 805.200 individuos con dependencia -una variación del 96,2% y su representación crecería hasta el 33,9%. Asimismo, se espera seguir en la misma línea con las Prestaciones Económicas a familiares, alcanzando los 855.100 beneficiarios -una variación del 53,2%-.

En un escenario de cobertura universal, se estima que las Ayudas a domicilio crezcan hasta un 137,25%, alcanzando las 973.418 personas receptoras (un 34% del total de prestaciones). Respecto a las prestaciones a familiares, se espera que incrementen un 84,64% hasta las 1.030.678 beneficiarios (un 36% del total).

Pese a esto, actualmente, las ayudas no son suficientes. La ayuda máxima, para el grado más alto de dependencia, ni siquiera llega a los 800 euros mensuales en España. “La mayor parte de las familias consideran que no cubre todo el gasto económico que supone la actividad de cuidado”, dice Joaquín Mateu Mollá. Muchas veces un miembro de la familia se ve obligado a tener que dejar su empleo para poder cuidar de la persona dependiente, reduciendo los ingresos del hogar. Asimismo, sigue habiendo barreras burocráticas que complican su acceso y retrasan su entrega.