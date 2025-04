Repunta la fiebre del búnker en España por los aranceles de Trump

Desde que Vladimir Putin decidió que comenzase la invasión de Ucrania en feberero de 2022, los constructores de búnkeres se jactan continuamente de estar haciendo el agosto a base del miedo a una nueva guerra mundial. Ahora, con la llegada de los aranceles de Donald Trump, el interés por estas construcciones subterráneas se ha disparado un 200%.

Desde que Vladimir Putin inició la invasión a Ucrania en febrero de 2022, la industria de los búnkeres ha visto crecer su negocio. Ese primer repunte se acentuó aún más con recientes recomendaciones de la Comisión Europea para contar con suministros básicos durante 72 horas. Ahora, la nueva escalada de aranceles impulsada por Trump ha encendido otra alarma: empresas como Bunker World, ubicada en Aragón, reportan un incremento del 200 % en las solicitudes, incluidas transformaciones de trasteros y sótanos en refugios de emergencia. Según su director técnico, Guillermo Ortega, la preocupación ciudadana irá en aumento conforme crezca la conciencia sobre posibles amenazas. Aunque muchos clientes no disponen de terreno, se adaptan espacios existentes, con los consiguientes costes adicionales por ventilación, aislamiento o protección NBQ (nuclear, bacteriológica y química), para la que importan filtros europeos. Bunker World opera también en países como Francia, y ha recibido consultas de Argentina, Colombia y Ecuador. Por su parte, la empresa Underground Buildings, con sede en Andalucía, ha notado un repunte en la costa mediterránea. Su gerente, Francisco Javier Márquez, afirma que, sin filtros adecuados, no acepta proyectos porque "no va a hacer una ratonera para cualquiera". La protección NBQ que utilizan la importan del Reino Unido. Los precios, según Márquez, dependen del tipo de construcción, tamaño, equipamiento y nivel de confidencialidad requerido por el cliente. En cuanto a la legalidad, en España no existe una regulación específica sobre búnkeres, aunque sí en países del norte de Europa y en Suiza. El secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Laureano Matas, aclara que estas construcciones se rigen por la ley general de edificación y están sujetas a licencias, limitaciones urbanísticas y normativas municipales, como ocurre con cualquier otra obra.