Los niños no temen a la muerte, "solo hay que saber cómo hablarles de ello"

Cuando somos adultos es fácil que temamos a la muerte, pero eso es solo porque la comprendemos y la hemos conocido de cerca en amigos o familiares. No es el caso de los niños, que en edades tempranas no acaban de comprender qué pasa después de la última etapa de la vida. Es decir, para ellos, un niño se convierte en adulto, y un padre con los años se hace abuelo. A partir de ahí, solo los fantasmas que han visto por la tele en la semana de Halloween les han hecho pensar en que existe un cambio de estado posterior, que igual hasta el momento no han experimentado en sus seres más cercanos.

Cuando un niño tiene que enfrentarse por primera vez a la muerte de un familiar, como un abuelo, un amigo de la familia o una mascota, puede llegar a experimentar un profundo dolor, pero no debemos confundirlo con los sentimientos que tenemos los adultos en ese momento. Su cerebro funciona de otra manera aún y las preguntas que se hacen sobre la muerte son sorprendentes. Los niños y las niñas entienden la muerte como "un cambio de fase", de "vivo" a "otra cosa", ya que no les entra todavía en la cabeza el concepto de "dejar de existir".

Son los signos de luto a su alrededor lo que les hace que con el paso de los años asimilen cómo lo viven el resto de personas a su alrededor y lo copien de forma mimética.

¿Qué decirles a los niños cuando muere un familiar?

La mayoría de expertos coinciden en que los pequeños comienzan a comprender el concepto de la muerte cuando tienen entre 5 y 7 años, por lo general. Hasta entonces, suelen estar muy condicionados por lo que ven y escuchan, principalmente en los dibujos que ven por televisión, las historias que se cuentan en clase o el mismo Halloween. Sin embargo, no acaban de aceptarlo con normalidad.

Muchos desarrollan el miedo a perder a la gente más próxima, desde los padres hasta los abuelos, pero también a profesores o vecinos. Es algo que ocurre cuando el concepto de la muerte se presenta en sus vidas.

Preguntas sobre la muerte

"Los niños suelen estar inseguros de preguntar", aseguran Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella, autoras de "Así es la muerte", libro para el que han entrevistado a niños de diferentes países y han recopilado 38 de sus preguntas, a las que han tratado de dar respuesta. "Los niños no relacionan la muerte con el duelo", han asegurado en una entrevista en Radio 5 de RNE.

"Los niños se preguntan por cuestiones físicas cómo por qué los esqueletos pierden la piel y la sangre", indican en una entrevista en la que aseguran que pueden sentirse vigilados si les decimos que un abuelo o padre conocido está mirándolos desde el cielo. Además, que después se sentirían decepcionados cuando viajaran en avión y no viesen al ser querido al que tanto echan de menos.

"¿Quién se queda mis cosas?" es una de las preguntas que más veces se hacen, y no solo se refieren a videoconsolas, sino también a sus mascotas, por ejemplo.