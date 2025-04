Cuando comprar en el mercadillo es vestir con estilo: así es el armario barato y noventero de una 'slowfashioner'

En un mundo donde la 'fast fashion' —moda rápida— domina el mercado, surge con fuerza el movimiento 'slow fashion', que promueve un consumo más sostenible y comprometido con el medioambiente. Este enfoque que arrasa entre los jóvenes valora más la calidad de las prendas que la cantidad de ropa que pueden adquirir, fomentando así la reutilización y la segunda mano. Según datos de la Fundación Moda Sostenible, el 'slow fashion' contribuye a reducir los residuos textiles y fomenta la economía circular. Esta tendencia apuesta por rescatar piezas con historia y evitar el "usar y tirar" tan habitual en el este negocio.

En españa, mercados como El Rastro de Madrid o el de los Encantes de Barcelona se han convertido en puntos de encuentro para los amantes de la estética de otros tiempos. De la misma manera, las tiendas vintage (de segunda mano) han brotado en la úlitma década como no ocurría desde los años 80 del siglo pasado. Este es el caso de Moda-Re (Cáritas) o la Fundación Humana, con más de 170 y 50 centros en toda España, respectivamente.

"Hace dos años vi una chaqueta en un puesto y no dudé ni un momento en comprarla", relata Salma Cádiz a Vozpópuli, una joven ovetense de 22 años afín a la tendencia 'vintage'. "De los 70 euros que costaba originalmente, se acabó quedando en 20 cuando la compré de segunda mano", recuerda, destacando los beneficios de este tipo de adquisiciones, que demuestran compromiso con el medioambiente.

Como esta estudiante de Marketintg y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, miles de españoles están optando por incorporar prendas vintage y de segunda mano en sus guardarropas, no solo por su carácter único, sino también por su contribución a la sostenibilidad, permitiendo que tengan una segunda oportunidad. En un informe de Vestiare Collective —plataforma líder en moda de lujo de segunda mano— el 70% de sus clientes afirman que sus compras evitaron la adquisición de artículos nuevos, reduciendo significativamente el impacto ambiental.

Salma describe su estilo como una fusión "entre lo moderno y lo 'vintage'", siempre buscando "piezas únicas que aporten carácter a la vestimenta". Su interés por la moda sostenible la ha llevado a explorar mercados o plataformas de segunda mano y tiendas vintage, donde ha encontrado "verdaderas joyas", según explica.

La pieza de la que hablaba antes esta joven que se transladó a la capital con 18 años para continuar con su pasión por la moda, es una chaqueta de cuero de Greencoast de los años 90. Comprada hace dos años años en el emblemático Rastro de Madrid, esta bomber, originalmente diseñada para un público masculino, ha trascendido géneros para convertirse en una prenda unisex. Salma explica: "Cuando la vi en un puesto de segunda mano, no dude en comprarla. Su precio original rondaba los 70 euros, pero la conseguí por tan solo 20 euros, y sabía que le daría un toque especial a mi armario."

Otra pieza imprescindible para ella es una sudadera de algodón de la marca El Ganso, adquirida hace 8 meses a través de una aplicación para el móvil, Vinted. Esta prenda se ha convertido en un "básico esencial" para Salma: "Su color amarillo me pareció de lo más original y eso fue lo me cautivó al instante, y al enterarme de que se encontraba disponible por solo 15 euros en lugar de los 55 euros origianles, no pude resistirme", comenta.

En otra aplicación para móviles de compraventas de segunda mano, Wallapop, Salma se hizo hace tres años con un artículo único, fruto de la colaboración entre dos grandes marcas, Zara y Everlast (marca deportiva de boxeo): una bomber con hombreras en tono beige que luce el logotipo de Everlast en la parte trasera. "Estas colaboraciones no se producen a diario", explica, orgullosa de su compra. "Tras buscarla sin éxito en la web, la encontré en Wallapop por 40 euros, un precio muy atrasctivo si se tiene en cuenta que originalmente costaba 50 euros".

Entre sus hallazgos en los mercados de la segunda mano, destca también un vestido 'midi' (de tiro medio) de la tienda Mango, adquirido hace 1 año en un market organizado por influencers, en el que diversas creadoras de contenido venden prendas que ya no usan y destinan las ganancias a causas benéficas. Con un precio original de 40 euros reducido a 10 euros en segunda mano, este vestido de letejuelas plateadas y forro interior sorprendió a Salma por su versatilidad. "Descubrí este market a través de las redes, y esta pieza me llamó la atención porque, a pesar de ser un vestido, lo he estilizado en varias ocasiones como si fuera una falda larga", comenta.

La búsqueda de la prenda ideal llevó a Salma a encontrar también una chaqueta denim de Levi´s. Tras visitar varias tiendas vintage en el barrio madrileño Malasaña, finalmente encontró la chaqueta oversize perfecta para completar su estilo. "La conseguí por 30 euros, siendo que originalmente costaba 70 euros. Como su tela es vaquera, es una prenda versátil que combina con casi todo", señala.

En el ámbito del calzado, destaca un par de zapatillas Addidas Gacel. Fueron compradas hace 6 meses en un mercadillo del barrio madrileño La Elipa, estas zapatillas de color azul eléctrico, con las clásicas rayas blancas, se consiguieron por 45 euros, frente a un precio orginal de 75 euros. "Aunque el color no era el que esperaba encontrar, su diseño cíclico me hizo recordar que la moda siempre vuelve", comenta Salma.

Entre los accesorios, un bolso de la marca de lujo Jackquemus ha captado especial atención. Fue hallado dos 2 mese en Vestiaire Collective (plataforma para la reventa de artículos de lujo de segunda mano), donde todos los artículos pasan un control de calidad que te asegura que tus piezas compradas son originales y no copias. Este bolso marrón de piel, en el modelo Legrand, es una pieza exclusiva. "Este bolso es una pieza de coleccionista. Originalmente costaba 675 euros, pero lo conseguí por 535 euros. Es difícil encontrarlo, ya que el color específico de este modelo ya no se fabrica", explica.

Otro detalle de su colección es un pendiente earcuff (falso piercing que decora la oreja), adquirido recientemente en un puesto del mercadillo de Gijón, ubicado en la Plaza del Molinón. "Una recomendación de una amiga me llevó a este puesto. La joyería, bañada en oro de ley, es un acierto para complementar cualquier look. No dude en comparlos cuando me enteré de que unos originales podrían valer en torno a 60 euros y estos me costaron 15 euros", comenta Salma.

La siguiente prenda es un chaleco negro de H&M, adquirido hace 2 años en la tienda de segunda mano Humana, en el barrio de Lavapiés, Madrid. "Tengo admitir que no soy muy fan de humana, pero me decidí a ir con una amiga para probar. Una vez allí este chaleco me sorprendió por su precio, que de ver chalecos por 50 euros, este me salió por 20 euros y por su diseño minimalista y versatilidad, perfecto para el otoño y para dar un toque edgy (atrevido) a cualquier conjunto", relata.

Para completar la colección, unos pantalones negros fluid de Zara, comprados hace 1 año en la nueva plataforma Zara Pre-owned. Esta iniciativa por parte de la marca que pretende "extender la vida de las prendas de Zara, dándoles una nueva oportunidad, dándoles a los clintes un nuevo modelo de comprar que ayuda a avanzar hacia una moda más circular". Salma cuenta que: "estos panatalones se han convertido en mi prenda favorita para lograr un outfit (autuendo) urbano y cómodo. En cuanto al precio, creo que en su momento podrían costar 45 euros, yo solo pagué 20 euros por ellos". Además, añade: "Me encanto encontralos en esta nueva plataforma, ya que yo soy muy consumidora de Zara. El hecho de que gracias a esta inicitiva tenga acceso a prendas antiguas descatalogadas o colecciones pasadas por un precio inferior al original me encanta".

Del "consumo responsable" al "negocio con fines de lucro"

Antes de concluir, Salma comparte una reflexión que resuena con muchos amantes del vintage: "Lo que comenzó como una búsqueda de consumo responsable y autenticidad hoy se está transformando en un negocio con fines de lucro. Algunas prendas, incluso en mal estado o de calidad cuestonable, alcanzan precios exorbitantes. Es fundamental que recordemos el valor original de estas piezas y no permitamos que el lucro eclipse su historia". Esta declaración subraya una inquietud creciente en el sector, evidenciada en diversos estudios, como el Fashion Sustainability Report 2023, sobre la mercantilización del slow fashion.

El recorrido por el armario de Salma es, en definitiva, un viaje a través del tiempo y de una moda que desafía las tendencias efímeras. Cada prenda narra una historia, cada hallazgo e suna invitación a reedescubrir el valor de lo auténtico, y la experiencia de Salma nos impulsa a reflexionar sobre cómo el slow fashion y el vintage pueden ser una forma de consumo consciente, siempre y cuando se preserve su esencia.

Aunque no se dedica profesionalmente a las redes sociales, Salma es activa en plataformas como Instagram y Tik Tok, donde comparte contenido relacionado con la moda, incluyendo tendencias, recomendaciones de tiendas y hauls (presentaciones de compras recientes). En Tik Tok, ha logrado acumular más de 30.000 seguidores.