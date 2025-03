El papa Francisco recibe al secretario de Estado vaticano en su día 17 en el hospital

El papa recibió este domingo en el hospital Gemelli, donde se encuentra ingresado desde hace 17 días por una neumonía bilateral, al secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, informó la Santa Sede.



El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó la visita, sin más detalles, que se produce después de que el último parte médico de este sábado indicase que, tras la crisis respiratoria sufrida el viernes, Francisco que se encontraba "estable" y mostraba "una buena respuesta" al tratamiento con ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia.



Esta mañana, el papa volvió a "desayunar", se tomó "un café" y "leyó algunos periódicos", como es su costumbre, mientras "continúa con su tratamiento", indicaron fuentes vaticanas, después de que, a primera hora, la Santa Sede informase de que había pasado una noche "tranquila" y que estaba "descansando".



El pontífice, de 88 años, está hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral. La situación clínica del papa parece haberse estabilizado en las últimas horas tras la crisis del viernes por broncoespasmo, que causó un empeoramiento "repentino" de su cuadro respiratorio, por lo que los médicos mantienen la cautela y el pronóstico sigue siendo "reservado".



"Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables", se indicaba en el último parte médico, después de que los médicos dijesen que serían necesarias entre 24 y 48 horas para valorar el alcance de la crisis respiratoria, que estuvo acompañada de un cuadro de vómito por inhalación. Además se destacaba que el papa no tenía fiebre ni presentaba "leucocitosis" o no se ha registrado un aumento del número de globulos blancos, lo que descartaría nuevas infecciones, el mayor riesgo derivado del broncoespasmo por haber inhalado flujos gastricos.



Este mediodía, por tercer domingo consecutivo, el papa no pronunció el Ángelus desde la penúltima ventana del tercer piso del Palacio Apostólico en la plaza de San Pedro, donde, a pesar todo, se reunieron numerosos fieles procedentes de distintos lugares del mundo, muchos de ellos llegados a Roma por el Jubileo de la "Esperanza" convocado por Francisco.



"Os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde cómo sabéis estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quiénes doy las gracias por la atención con la que me cuidan", dijo Francisco, que aseguró sentir "en el corazón 'la bendición' que se esconde dentro de la fragilidad" de los enfermos.



Y no se olvidó de orar por la paz: "Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivu", indicó Francisco en el texto del rezo dominical difundido por la Santa Sede.