El 'Debate 5' de ‘La isla de las tentaciones’ nos descubrió a un nuevo Isaac (Lobo) que nada tiene que ver con su lado ‘malote’ y de conquistador que había mostrado hasta el momento. El tentador de Marina nos ha mostrado su faceta más desconocida, la de una persona sensible, que sufre y llora por sus amigos.

En uno de los vídeos pudimos ver como en medio de una fiesta, Lucía rompe a llorar, rota de dolor, en su habitación tras volver a recordar la doble infidelidad de su novio Manué (Manuel), primero con Stefany y luego con Fiama.

Junto a la gaditana están Marina, Lola e Isaac, tratando de consolarla. “Si no me quiere que me lo diga pero me dice te quiero a ti, ¿por qué sigues? Yo quiero hablar con él”.

Lucía lo pasó muy mal en la fiesta pensando en Manuel y a Isaac le dolía ver tan mal a Lucía y acabó llorando también y preguntándose por qué Manuel le hacía daño a Lucía.#TentacionesDBT5 pic.twitter.com/5FPH7Q0VnZ — Sergio - TV Realitys (@sergio__tv) February 22, 2021

Los consejos y el apoyo de Lola, muy criticados

Lola le dijo entonces: “¿Para qué? Que no ha visto una puta imagen tuya. Entiende que no podemos estar encima de ti todo el puto día, que tienes que ser fuerte. Tenemos que estar contigo porque te queremos pero es que entiende la situación”. Mientras, la pobre Lucía les decía entonces que no estuvieran con ella.

Estas palabras de Lola están siendo muy criticadas ya que Lucía se ha comido las horas de lloros y de lamentos de Lola por Diego.

Lucía les contó que quería que Manuel se arrepintiera, pero Lola le decía cortante: “No se arrepiente porque si lo hiciera lo sabrías. Estás llorando por un puto subnormal”.

Lucía rompe a llorar al recordar la doble infidelidad de Manuel.

"Qué hijo de puta es Manuel. Cómo tiene los huevos de hacerla eso"

Por su parte Isaac, que había salido de la habitación, rompió a llorar mientras les dice a otros tentadores: “¡Qué hijo de puta es... ¿Tú has visto como es Lucía, tío?”. Después, entre lágrimas volvía a decir: “Mírala, tío, cómo es capaz de hacerla algo así a una niña así. Cómo tiene los huevos de hacerla eso, tío”.

En otras imágenes inéditas, pudimos ver una conversación entre Marina e Isaac en la habitación hablando de qué otras personas de la casa les atraen. Sin embargo, a la sevillana no le sentó nada bien que dijera el nombre de una de sus compañeras de la villa.

A Isaac se le saltan las lágrimas al ver lo mal que lo está pasando Lucía.

Marina se molesta cuando Isaac le dijo que le atrae Lucía

Isaac le confesó a Marina con quién tendría relaciones sexuales de la casa. “De tirar, me tiraría a ti lógicamente, a Lola y a Lucía”. A la sevillana no le extrañó que dijera a Lola pero sí que mencionara a la novia de Manuel. “¿A Lucía?”, preguntó extrañada.

“Tiene ahí su cosilla pero no la veo así para nada”, explicó Isaac. “No la veo así.... pero te la tirarías”, volvió a insistir la novia de Jesús. “Yo estoy en la discoteca, la veo con todo su arte y empezamos a… “, Marina le interrumpió: “Es que tú en la discoteca no ves su arte, lo estás viendo ahora aquí. No sé cuáles son tus gustos”.

Marina, a Isaac: “Ya veo que no tienes gusto”

Lobo señaló que no tenía “un prototipo”. “Ya veo ya, que no tienes gusto…”, le soltó afeando a Lucía. Un comentario que también está siendo muy criticado ya que parece que la joven le parece poca cosa o no le parece guapa.

“Es que… que me digas a Claudia, a Lola…. “, le dijo Marina, a lo que Isaac le preguntó: ·”¿Te parece fea Lucía?”, al ver que la sevillana se había quedado tan sorprendida por su respuesta, “No, para nada, pero me parece que no tiene nada que ver contigo”, le respondió ella.

Isaac le confiesa a Marina que se acostaría con ella, Lola y Lucía.

“Te puedes tirar a quien tú quieras. ¿Crees que me da miedo?”

“Más me ha sorprendido a mí, así que no le digas nada”, le confesó Lobo. Después ella le decía que ella se sentía atraía también por Rubén. Un juego en el que parecían querer ponerse celosos y añadir morbo al asunto.

“Te puedes tirar a quien tú quieras ¿Tú crees que me da miedo [Rubén]? Escucha, que no te cambio por nadie, lo tengo clarísimo”, zanjó Lobo, para después darse unos besos y abrazos.

Ya en plató, este comentario de Marina sobre Lucía fue muy comentado, al igual que en las redes. Nagore lo criticó diciendo: “¿Qué quieres decir que Lucía es un ñu?”.

Isaac aconseja a Lola

En otro de las imágenes inéditas, pudimos ver a Isaac rompiendo a llorar al ver sufrir a su amigo Simone después de que Lola le diera calabazas y pasara de él tras haber estado juntos durante una semana.

Lola les comentó a las chicas: “He ‘roto’ con Simone. Os miraba a ti [Marina] e Isaac y yo no siento eso. Me hizo sentir súper especial, me hizo sentir única, una mujer. Pero es que lo que he seguido conociendo de él, esa intensidad… Igual Diego está arrepentido y lo está pasando mal”.

Después en la fiesta, Lola se dedicó a hablar con varios concursantes tentadores de Simone y de su arrepentimiento con Diego. En uno de los momentos de la noche, le confesó a Lobo: “He aprendido que mi relación no iba bien y que tiene que cambiar. Quiero tener una conversación con Diego. No quiero que vea más imágenes. Quiero que vea que pongo distancias, es lo que me apetece”.

Isaac, Lobo, aconseja a Lola sobre su novio Diego.

"Diego te está faltando al respeto de una manera increíble, Lola"

Lobo no cabía en su asombro: “Tú cuando salgas de aquí, ¿intentarías arreglarlo con Diego después de lo que has visto? Si te está faltando al respeto de una manera increíble, Lola, por favor, es que hay cosas que…”, le aconsejó queriendo abrirle los ojos. Sin embargo ella insistía: “Me apetece darle un abrazo”.

“Diego te está pisando, te está apagando la luz”

Isaac le dijo que no tenía que estar con Simone pero que no pensara en Diego. “Te está pisando, te está apagando la luz”, señaló mostrando su enfado porque Lola no abriera los ojos. Ella le respondió: “En mi interior necesito hacer eso. Es que yo sigo enamorada de Diego, es que me he dado cuenta porque yo estoy súper bien por el día pero llega la noche y estoy fatal”.

Después Lobo comentaba con Marina lo que habló con Lola. “Con temas así, me hierve la sangre, yo no aguanto eso. Que se quiera ella. Ese es el problema, que se tiene que querer ella”.

“Simone es un chaval de puta madre. Diego es una persona asquerosa”

Marina criticó a Simone: “Es muy intenso. Cuando Lola se acercaba a Carlos o a Rubén, se ponía celoso. Chiquillo, que no es tu novia, tómatelo de otra manera. Amor, guapa, preciosa, es lo único que le dice”.

Isaac respondía: “Es celoso, posesivo y todo lo que tú quieras pero es un chaval de puta madre. Yo hablo de ella, de cómo puede ser tan dependiente de una persona que es asquerosa, me da asco”.

Marina mostró que habían tirado un poco la toalla con Lola: “Es su vida. Tampoco te puedes poner a decirla esto y esto porque dice que se agobia, dice que no la entendemos”. Lobo indicó: “Si entenderla la entiendo, pero no lo respeto”.

Marina e Isaac hablan de Lola.

Isaac llora por Simone al ver cómo le está tratando Lola

En otro de los vídeos se veía a Isaac aconsejando a Simone tras el comportamiento de Lola con él. “Mañana dices que no quieres hacer la cita. Si soy tú no la hago, es como si se estuviera riendo en tu cara. Después de todo este tiempo”.

Simone le explicaba que ya sabía cómo se iba a poner Lola si al día siguiente le decía que no quería una cita con ella, aunque se merecería decirle eso. Tras ello, Isaac le dio un beso y le aconsejó: “Tú no te rebajes por nadie”.

Isaac, Lobo, llora al ver el comportamiento de Lola con su amigo Simone.

Simone confía en Carlos: “Si pongo a mi novia delante de él, no hace nada”

Después, emitieron unas imágenes en las que se veía juntos a Carlos, Simone e Isaac. Carlos comentaba: “Me han dicho que si eres un celoso, que estás todo el día así…”. El italiano riéndose dijo: “¿De quién puedo ser celoso, de quién? ¿De Carlos? Que si yo pongo a mi novia delante de él, no hace nada”.

Unas declaraciones que fueron muy comentadas en plató y en las redes, ya que Carlos acaba teniendo relaciones sexuales con Lola, y no será la primera ni la última vez que se líen. Sin embargo, la respuesta de Carlos fue: “Nosotros veníamos a un concurso y nos hemos llevado tan bien que somos amigos de verdad”. Una relación de amistad que habrá que ver cómo evoluciona después de que se acuesten Lola y Carlos.

Simone asegura que confía plenamente en Carlos.

Lobo sobre la actitud de Lola con Simone: "Cómo tiene los huevos de utilizarlo"

Entonces Isaac rompió a llorar: “No me lo creo, no me lo creo”, repetía, mientras el italiano le consolaba: “Ya está. Estoy bien. Mira cómo estoy. Ella es una niña pequeña y punto”.

Carlos también criticó la actitud de indiferencia de Lola: “Yo lo veo mal porque desde que él ha bajado ni lo ha mirado a la cara y ni le ha preguntado si está bien”. Lobo vuelve a romper a llorar por su amigo: “Cómo tiene los huevos de utilizarlo”.

Simone, muy calmado, zanjó el tema diciendo: “Cada persona en la vida tiene lo que se merece. Si quiere estar con una persona así. Soy feliz por ella, ya está, pero Simone no está. Stop”.