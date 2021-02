Andrea Levy, delegada de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha confesado que sufre fibromialgia, una enfermedad le fue diagnosticada el pasado julio y por la que se toma medicación.

La política lo ha confesado este jueves en Todo es mentira: "Es una enfermedad crónica que me produce un dolor casi paralizante, durante muchos días, por todo el cuerpo. (...) Hay días que apenas duermo y que rabio de dolor, no puedes hacer nada con esta enfermedad, los músculos no te responden. Salir de casa a veces es un reto”, ha asegurado.

La fibromialgia la padece entre el 2-6% de la población, sobre todo mujeres, quienes experimentan un fuerte dolor en los músculos, ligamentos y tendones así como una sensación de presión en puntos específicos del cuerpo.

Esta enfermedad y la medicación para paliar los dolores de la misma es lo que causa, entre otros efectos secundarios, sequedad de la boca, que es lo que le ha ocurrido en su última intervención en el pleno del Ayuntamiento. En el vídeo, que ha sido muy criticado en Twitter, se observa que la catalana, de 36 años, se traba al leer, como consecuencia de la sequedad mencionada.

“Tomo muchos medicamentos que me secan la boca y me cuesta pronunciar y vocalizar correctamente. He tenido que soportar que digan que voy bebida a trabajar. Tengo un dolor tan paralizante en la zona de las cervicales que no me permite maquillarme ni peinarme, y es ahí cuando dicen que vaya desmadre. Hay un límite en la ridiculización que, si se diera en otro ámbito, lo llamaríamos acoso”, ha añadido.

Andrea Levy no sabe leer o va borracha. No sé que es peor teniendo en cuenta que se lleva 100.000€ anuales por ser concejal de cultura de Madrid. https://t.co/DvEzMkriQa — Carlos E. Elvira 🔻 (@looos80) February 25, 2021

La mediación, el handicap de Andrea Levy desde el verano pasado

Tal y como ha podido saber Vozpópuli, la medicación que toma Andrea Levy también ha sido la responsable de su ligero aumento de peso de los últimos meses, y por lo que también ha sido criticada en las redes sociales. En aquella ocasión, ella se defendió pero no llegó a confesar la enfermedad que sufría. Esta vez, sin embargo, ya ha decidido hacerla pública para acabar con los rumores dañinos.

Además de la sequedad en la boca, que dificulta el habla, la fibromialgia produce otros síntomas como cansancio, trastornos del sueño, ansiedad o depresión, jaquecas y sequedad de los ojos, entre otros.

La mediación para paliar dichos efectos tiene, a su vez, otros efectos, como todas, por ello los médicos que están atendiendo a Levy le bajan la dosis cada vez que tiene que hablar en público. Sin embargo, si la política está pasando por un periodo de fuertes dolores, no tienen más remedio que mantenerle la dosis.