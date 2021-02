En menos de una semana tiene lugar una importante cita en las urnas, una jornada que determinará el futuro de la Generalitat de Cataluña en plena tercera ola de coronavirus, con unas ajustadas encuestas y con una improbable formación de gobierno. El domingo 14 de febrero se celebran las elecciones catalanas, los quinto comicios en diez años.

Ninguna de las legislaturas desde entonces ha mantenido la estabilidad de haber tenido al frente de la región el mismo presidente autonómico durante cuatro años. En esta ocasión, las elecciones de 2021 fueron convocadas automáticamente después de que Quim Torra fuese inhabilitado y cesado.

Son una decena los partidos políticos que pretenden llegar a la Presidencia de la Generalitat y los sondeos ya han ido mostrando quiénes serían los favoritos para ello.

Pero a escasos días de la cita aún hay muchas icógnitas. ¿Habrá una mayoría parlamentaria? ¿Se cumplirán los pronósticos de las encuestas y se notará el 'efecto Illa'? ¿Habrá una caída de Ciudadanos y un ascenso de Vox? Estas son las claves de las elecciones catalanas del 14-F:

Recuento de votos. Europa Press.

Fecha de las elecciones catalanas

Tras las dudas suscitadas sobre si se podrían celebrar o no los comicios catalanes debido a la tercera ola de coronavirus y el incremento de casos en la región, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó que las elecciones serían el 14 de febrero. De esta forma, la Justicia catalana anuló el decreto de aplazamiento que la Generalitat dictó debido a la crisis sanitaria y que abría la puerta a celebrarlas el 30 de mayo.

Candidatos a las elecciones catalanas

El partido más votado en las anteriores elecciones, aunque no pudo gobernar, presenta en esta ocasión a Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964), que se puso al frente de Ciudadanos después de que la dirección apartase a Lorena Roldán, pese a haber ganado las primarias del partido.

JxCat, por su parte, presenta a Laura Borràs (Barcelona, 1970), que fue elegida para representar a la formación en las primarias y que comenzó su andadura política junto a Puigdemont.

En el caso de ERC, será el actual vicepresident, Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982), el que coja el testigo a Junqueras. En 2018 fue nombrado conseller de economía además de vicepresident.

Salvador Illa (PSC), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonès (ERC) y Carlos Carrizosa (Ciudadanos).

Los socialistas fueron los que más tarde presentaron a su candidato, un rostro de sobra conocido durante el último año. El ministro de Sanidad, Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), dejaría su cargo al frente de la cartera más relevante durante la pandemia para ser el representante del PSC en las elecciones.

En Comú-Podem presenta a Jéssica Albiach (Valencia, 1979) y en representación de la CUP se presenta Dolors Sabater (Badalona, 1960). En el caso de PDeCat el nombre es el de Àngels Chacón (Igualada, 1968), que fue directora general de Industria de la Generalitat y consellera de Empresa.

Finalmente, por parte de Vox se presenta Ignacio Garriga (Sant Cugat del Vallès, 1987), que militó en el PP y se afilió al partido de Santiago Abascal en 2014.

¿Se formará gobierno?

Teniendo en cuenta los sondeos hasta la fecha, es casi inviable que un partido logre los números para gobernar en solitario, por lo que deberán sumar fuerzas varias formaciones para formar gobierno.

Además, si se observan los vetos y las ajustadas encuestas, las cifras tampoco apuntan a que se logre una mayoría necesaria (superar la barrera de los 68 escaños que da la mayoría absoluta) para impulsar la investidura por parte de los distintos partidos. Por ello, no se puede descartar, incluso, que se produzca un nuevo bloqueo que lleve a una repetición de los comicios.

Así, es casi imposible que ningún partido ni bloque logre el 50% de los respaldos. De hecho, en este punto es imprescindible considerar la abstención. Según el CIS, los indecisos siguen siendo mayoría para las elecciones autonómicas.

En el CIS, un 26,3% no sabía y un 11,4% no contestó. Ese era el porcentaje de indecisos que había escasos días de la cita.

Un 26,3% no sabía y un 11,4% no contestó. Ese era el porcentaje de indecisos que había a escasos días de la cita. El porcentaje de personas que no votaría ha crecido considerablemente, ya que en el barómetro del 21 de enero, el porcentaje era del 5%. Es decir, en 15 días el número de personas que no saben si votarán aumentó en 7,2 puntos.

¿Qué dicen las encuestas?

En relación a las encuestas, la mayoría señala que el 14-F quedará plasmado el 'efecto Illa' y que el candidato socialista se alzará con la victoria. Eso sí, el resultado no queda nada claro en los sondeos, ya que aunque algunos dan este pronóstico a Illa (entre ellos, el CIS), lo cierto es que otros dan la ventaja a ERC y JxCat.

Así, parece que, si se cumple el vaticinio de las encuestas, JxCat, ERC y PSC pugnan por ser la formación con mayor número de sufragios el próximo domingo.

De hecho, en la encuesta del CEO (el CIS catalán), ERC obtendría 24,4% de los votos y entre 36 y 37 diputados, mientras que GESOP le otorga entre 35 y 36. Al PSC, el CEO le da entre 22 y 23 escaños y un 16,8% de sufragios y, según GESOP, lograría entre 27 y 28 escaños. En el caso de JxCat, el CEO vaticina un 18,7% y entre 28 y 30 escaños. Para GESOP, conseguirán entre 30 y 31 diputados.

Ignacio Garriga (Vox) y Alejandro Fernández (PPC).

Las encuestas, no obstante, sí que parece que muestran una tendencia clara: el batacazo electoral de Ciudadanos, que pasaría de primera a quinta fuerza; así como que el PP lograría mantenerse, aunque podría ser superado por Vox.

Aquí estaría otra de las sorpresas de las autonómicas, la irrupción de los de Garriga en el Parlament, ya que en las anteriores elecciones no estaban presentes.

Resultados de las anteriores elecciones en Cataluña

Las anteriores elecciones en la región, que fueron anticipadas, tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2017 tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la comunidad autónomas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La entonces representante de Ciudadanos en la Generalitat y ahora líder del partido nacional, Inés Arrimadas, se hizo con el 25,7% de los votos y un total de 36 escaños. Sin embargo, el bloque independentista logró mayoría absoluta en el Parlamet.

Junts per Catalunya (JxCat), partido del expresident Carles Puigdemont, obtuvo 34 actas; ERC, de la mano de Oriol Junqueras, se hizo con 32; y la CUP, con Carles Riera, logró cuatro.

Por ello, pese al buen resultado de los 'naranjas', los independentistas formaron gobierno en Cataluña. Lo hicieron con Puigdemont cesado y fugado a Bruselas y con Junqueras y otros ocho exconsellers en prisión por delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Quim Torra en el Parlament.

Quim Torra fue investido president el 14 de mayo de 2018 con el apoyo de ERC y la abstención de la CUP.

¿Se podrá votar con la covid?

Ha sido una de las decisiones más polémicas: permitir acudir a los colegios electorales en plena tercera ola de covid-19. A pesar del decreto que firmó el Govern de Cataluña para anular las elecciones del 14-F, que finalmente la Justicia anuló, el Ejecutivo catalán ha decidido relajar algunas de las restricciones que estaban vigentes.

A partir del lunes 8 de febrero, el confinamiento pasa de ser comarcal a municipal y, además, se amplía el horario de apertura de la hostelería, que podrá hacerlo una hora más por la mañana y al medio día.

Otro sector que se ve beneficiado será el de los gimnasios, que podrán abrir con el 30% de la capacidad. Eso sí, los comercios no esenciales seguirán cerrados durante el fin de semana.

¿Y si no acuden los miembros de las mesas?

Este mismo viernes, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha recomendado, ante la posible falta de personal para formar mesas electorales, recolocar a los suplentes que finalmente no deban formar parte de la mesa asignada en otras donde falten miembros.

La Junta recordó esta opción como sugerencia para las Juntas Electorales de Zona, que en toda Cataluña ya habían recibido recursos de al menos el 25% de personas citadas para las mesas.

Pese a que las elecciones catalanas se celebran el próximo domingo, 14 de febrero, los sondeos y las posturas de los candidatos muestran un futuro realmente incierto.

Además, la Junta recordó que si alguna mesa no se pudiese constituir por falta de miembros, esa mesa votará dos días después, el 16 de febrero, según establece el reglamento. Aunque este mismo miércoles, la Generalitat ha aseverado a este medio que esa opción no se baraja, ya que a día de hoy el 99% de las mesas cuenta con miembros suficientes para poder votar.

Así, pese a que las elecciones catalanas se celebran el próximo domingo, 14 de febrero, los sondeos y las posturas de los candidatos muestran un futuro realmente incierto. Se desconoce si se podrá formar gobierno e investir a un presidente y si los resultados darán un vuelco en relación a los anteriores comicios autonómicos.