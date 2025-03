¿Eres obeso? Tu enfermedad aumenta más las autolesiones y las ideas suicidas en los menores

Obesidad y salud mental mantienen una relación bidireccional inseparable y los pacientes responden a distintos perfiles psicológicos que requieren distintas formas de ser tratados, por lo que expertos y pacientes han lanzado una serie de recomendaciones para reducir la carga emocional que implica esta enfermedad. "Una persona que empieza a luchar por su obesidad va a tener que hacerlo toda su vida", ha subrayado en rueda de prensa el presidente de la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO) y vicepresidente de la ECPO (European Coalition for People living with Obesity), Federico Luis Moya.

En la víspera del Día Mundial de la Obesidad, Moya ha puesto voz a los casi cuatro millones de personas con obesidad en España que necesitan que se les "escuche y entienda" porque va a ser "vital" en su adherencia al tratamiento. Un 69 % de estas personas ha sentido un trato discriminatorio por parte del personal sanitario y un 54 % de sus compañeros de trabajo, lo que hace que la inmensa mayoría ni siquiera acudan a una consulta para buscar ayuda para su enfermedad.

La Sociedad Española de Obesidad (Seedo) ha elaborado el documento “Obesidad, con corazón. Tú también formas parte de la solución”, que describe distintos perfiles psicológicos de personas con obesidad y ofrece recomendaciones para interactuar con cada uno de ellos y reducir su carga emocional porque "obesidad y salud mental tienen una relación bidireccional", ha subrayado el coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología y Obesidad de la Seedo, Santos Solano.

Por ejemplo, "cada vez que hablemos de un caso de obesidad infantil tenemos que pensar que es la punta de un iceberg en el que hay muchísimas variables", como el socioeconómico, ya que en los hogares más vulnerables los casos se duplican, ha explicado el psicólogo clínico.

Según la OMS, el 63 % de los niños con obesidad en edad escolar tiene mayor probabilidad de ser víctimas de acoso. "Hay que evitar responsabilizar al niño y su familia, no culpar ni juzgar y mostrar empatía para que no se sienta solo y pida ayuda", ha señalado. Mientras, en la adolescencia, la obesidad incrementa las autolesiones e ideaciones suicidas un 54 %; en estos casos suelen aparecer conductas alimentarias desordenadas, ansiedad social por miedo a la crítica y sentimiento de soledad y culpabilidad cuando se come.

Otro perfil puede ser el de un adulto en situación de duelo por una pérdida, en el que la ausencia de motivación y energía le hacen encontrar en la comida un refugio emocional. Responsabilizarles de su peso aumentaría su sensación de fracaso y no se debe abordar su obesidad como un problema ligado a la alimentación.

Detrás de la obesidad puede haber también un trastorno de conducta alimentaria, de hecho, tres de cada diez presentan trastorno por atracón, que necesitan "un tratamiento especializado" porque son casos similares a los de la anorexia nerviosa. La causa puede ir desde un carácter autoexigente y perfeccionista a una baja autoestima.

Por ello, los expertos insisten en la necesidad de un abordaje multidisciplinar de la obesidad, con psicólogos, médicos, nutricionistas y especialistas en actividad física, para ayudar a estas personas a mejorar su relación con la alimentación y adoptar hábitos más saludables de forma sostenible.