Lo que nos dice el movimiento de los ojos sobre la comprensión lectora

Una cosa es leer (juntar letras y palabras) y otra entender lo que se lee. En la escuela aprendemos a hacer ambas cosas, pero mientras que es muy sencillo para cualquier docente o padre dilucidar si nuestra “mecánica” lectora es buena o mala (simplemente observando cómo leemos en voz alta, o calculando el tiempo que nos lleva leer determinados pasajes), el grado de comprensión de lo leído no siempre es fácil de detectar.



Por ejemplo, un niño puede aparentar leer rápido y sin errores, e incluso contestar correctamente a los ejercicios que se le piden para evaluar la comprensión de lo leído releyendo o buscando la información relevante en el texto. Pero eso no quiere decir que tenga una buena comprensión lectora.



Por suerte, existe una manera rápida y no invasiva de detectar si de verdad entendemos lo que leemos: el seguimiento ocular. Se trata de seguir el movimiento de los ojos al milímetro con ayuda de máquinas especiales capaces de detectar diferencias muy pequeñas de tiempo, velocidad y paradas en nuestra mirada.

Patrones perceptivos y cognitivos

El movimiento de ojos permite obtener y detectar información sobre el patrón de mirada. Este patrón perceptivo (visual) se relaciona con procesos cognitivos como el nivel de atención durante la lectura.



Por ejemplo, sabemos que cuando algo nos interesa (estamos prestando atención) parpadeamos poco; cuando hacemos una tarea compleja que requiere esfuerzo mental, la dilatación de la pupila es mayor; cuando atendemos y entendemos lo que nos dicen, parpadeamos de manera más lenta.



Una de las cosas que se perciben con el seguimiento ocular es cuándo, dónde y por qué la “continuidad visual” de nuestra mirada se interrumpe. Esta interrupción de la continuidad visual puede indicar que existe un problema o, simplemente, deberse a algún tipo de procesamiento cognitivo.



Así, cuando leemos una frase y nos encontramos con una palabra mal escrita, demasiado larga o infrecuente en nuestra lengua, nuestras miradas son más largas que si leemos una frase con palabras frecuentes y cortas.



Sabemos que cuanto más complicada o mayor demanda cognitiva requiera una tarea, más interrupciones en la continuidad visual se producen. Y ante una lectura con palabras infrecuentes, el tiempo que tardamos en identificar y acceder al significado de estas palabras es mayor que si fueran palabras frecuentes. Esto implica que tendremos movimientos sacádicos (los movimientos rápidos de los ojos) más largos leyendo las palabras infrecuentes y, por tanto, tardaremos más en procesarlas.

Relación entre comprensión y mirada

Los movimientos oculares pueden indicar el nivel de eficiencia de los lectores en la codificación y comprensión de los textos. Por ejemplo, un niño con menor número de fijaciones, movimientos sacádicos más cortos y menor número de regresiones, es decir, un niño cuya mirada se detiene menos en las palabras, vuelve menos atrás y realiza movimientos más cortos, tiene un buen nivel de lectura y resuelve eficientemente cualquier inconsistencia o dificultad durante el proceso lector.



Recientemente he investigado la relación entre la comprensión lectora y los movimientos oculares. Analizando a 67 niños de 7 y 8 años, he podido comprobar que los niños que mejor entienden lo que leen tienen tiempos de fijación ocular más cortos, tanto para reconocer las palabras como para acceder a su significado, y menor número de regresiones, resolviendo de manera más rápida las dificultades que se van encontrando durante la lectura.



En el estudio, también he observado que un mayor vocabulario y velocidad de denominación (rapidez para nombrar rápidamente estímulos) y procesamiento (rapidez para procesar la información, desde que se capta, se entiende y se emite una respuesta) implican un mejor nivel de comprensión lectora.



En esta línea, con resultados preliminares de otra investigación con 201 estudiantes, los lectores con mejor comprensión tienen menores tiempos de fijación y duración de la mirada. Esto a su vez indica que realizan representaciones mentales del texto leído de mejor calidad.



¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos, creamos un modelo mental o representación global del contenido del texto para comprenderlo, es decir, de su significado. Para llegar al significado, primero creamos representaciones de cada palabra con su forma ortográfica y su sonido; o accedemos a las que ya hemos creado previamente y están almacenadas.



Cuantas más palabras conozcamos y mejor accedamos a ellas, más rápida es la recuperación del significado y la calidad de la representación mental. Esto facilita la integración de la información explícita e implícita de cada palabra dentro de la frase, párrafo o texto.

Implementación en aula

El seguimiento ocular es una técnica no invasiva que proporciona información directa sobre el procesamiento cognitivo implicado en la comprensión lectora. En los centros educativos y gabinetes privados puede utilizarse para evaluar y actuar de manera preventiva ante problemas evidentes y, no tan evidentes, de comprensión lectora, de manera complementaria a los actuales métodos de detección.



En las aulas podría utilizarse como método de detección al iniciar el curso educativo identificando posibles dificultades de manera temprana. También permite tener información detallada y fiable sobre la eficacia de las intervenciones neuropsicopedagógicas. Incluso puede servir para evaluar cómo facilita la lectura un cambio de tipo de letra, la posición del texto de un área a otra, el interlineado, el color, etc.



Aunque tiene un coste elevado y precisa formación específica para su manejo, se trata de una tecnología que aporta información muy valiosa sobre la capacidad de niños y niñas de interpretar y reflexionar a partir de los textos que leen.



Cristina de la Peña Álvarez, Profesor titular, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja



Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.