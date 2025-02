Ignacio Salamanca, pediatra: "Es importante concienciar sobre las consecuencias de la gripe infantil"

En plena temporada de gripe, los casos de esta enfermedad continúan aumentando en toda España. Los niños tienen un riesgo alto de sufrir complicaciones relacionadas con la gripe y se consideran los principales transmisores de la enfermedad. De hecho, la gripe produce cada año en menores de 15 años en torno a 1.000 casos de hospitalizaciones con complicaciones graves y aproximadamente diez muertes al año. Además, la enfermedad en la edad infantil tiene un notable impacto socioeconómico, ya que comporta un acusado absentismo escolar y laboral en los padres.



Por este motivo, este año el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda que la vacunación de niños y adolescentes entre seis meses y 18 años debe ser estimada como sistemática por las autoridades sanitarias, como ya está establecido en niños entre seis y 59 meses (cinco años).



De todo ello hablamos con el doctor Ignacio Salamanca, coordinador médico de la Unidad de Investigación del Grupo IHP y miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).



Pregunta: ¿Cuándo se decidió poner en marcha la vacunación contra la gripe infantil?



Respuesta: En 2012 lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, pero en España fue en la temporada 22/23 cuando tres Comunidades Autónomas, Andalucía, Galicia y Murcia, lo pusieron en marcha. La temporada pasada, fue la primera en la que todas las regiones incorporaron la vacunación contra la gripe infantil.



La cobertura de vacunación que se alcanzó fue muy distinta según las diferentes comunidades y la media de España fue baja, del 36%. Por hacerla foto, en Andalucía se obtuvo un 45,8% de cobertura de vacunación, Galicia, la primera temporada consiguió un 54,2% y Murcia un 45,1%.



Si nos centramos en la temporada pasada, en la que ya se incorporaron todas las comunidades, las mejores coberturas las tuvieron precisamente las tres regiones que primero lo pusieron en marcha: Galicia, Murcia y Andalucía. También hay coberturas muy bajas, como es el caso de Cataluña y País Vasco.



Vacunación escolar

P: ¿Cuándo termina la actual campaña? ¿Tienen datos de cómo está yendo?



R: La campaña termina normalmente alrededor de marzo o abril. Respecto a datos de vacunación, los de Andalucía, por ejemplo, son muy impactantes porque se ha pasado de un 45% a un 58% total, y ha sido principalmente porque se ha incorporado la vacunación escolar.



P: ¿Cómo ha ayudado la iniciativa de vacunar en los colegios? ¿Dónde se ha puesto en marcha?



R: Cada comunidad tiene que buscar sus mejores competencias. En el caso de Andalucía, Murcia y Galicia incluso desde la primera temporada utilizaron modelos distintos o estrategias distintas de vacunación. Por ejemplo, Murcia incorporó la vacunación escolar; Galicia apostó por un modelo de vacunación los fines de semana en los hospitales sin cita y en el caso de Andalucía puso en marcha un día a la semana, sin cita.



La accesibilidad de los padres a la vacunación es uno de los puntos que hace que sean claramente diferenciales las coberturas de vacunación. Es el caso que he contado por ejemplo de Andalucía y de cómo ha aumentado su cobertura al incorporar la vacunación escolar.

Vacunas intranasales

P: ¿Cree que hay una mayor concienciación de los padres sobre el impacto de la gripe?



R: La accesibilidad es muy importante y el tipo de vacuna también. Por ejemplo, pasar de vacunas pinchadas a vacunas intranasales, como ocurre a partir de los dos años, hace que tengan más facilidad y más aceptación. Quizá lo que tenemos que hacer es mejorar la información y la concienciación y explicar lo que supone la gripe tanto en los profesionales sanitarios como en el resto. Es importante concienciar sobre las consecuencias que tiene la gripe infantil.



El objetivo de la vacunación infantil es evitar las complicaciones de la gripe, evitar una neumonía, evitar una semana de fiebres altas que impiden, por ejemplo, ir al colegio, y sobre todo evitar la hospitalización y la mortalidad. Otro concepto que explicamos a los padres es que la gripe no se pasa transcurridos tres o cuatro días. El sistema defensivo del niño no va a recuperarse incluso en dos, tres o cuatro semanas después, lo que hace que el niño sea más sensible a tener otro tipo de infecciones.



P: ¿Qué mensaje quiere lanzar a los padres que aún no han vacunado a sus hijos contra la gripe?



R: El reto fundamental es concienciar a los padres de la importancia que tiene la gripe, primero porque es una infección que no solo afecta a los mayores, sino a los niños también, y que prácticamente la mitad van a tener algún tipo de síntomas, aunque sean leves, que va a afectar de forma importante al niño durante esos días y a la familia.



Además también es importante destacar el absentismo escolar y laboral, lo que puede provocar los contagios dentro de casa. Pero además, hay que destacar que tenemos muchos niños que acaban con complicaciones importantes y que con la vacunación se podría evitar.



Aunque pensemos que nunca nos va a pasar nada, no es así. Esto se refleja en los hospitales, donde hay más niños hospitalizados no vacunados que vacunados. Pensemos la importancia de la vacunación pero no solo al inicio de la campaña, ya que muchos padres como ven que sus hijos están bien y sanos, y piensan que no les va a pasar nada no les vacunan. Es en diciembre y enero cuando la gripe afecta más y cuando de verdad lo pasamos mal.



Todos los padres que vacunan una primera temporada a sus hijos, las siguientes lo vuelven a hacer porque tienen la percepción de que su hijo ha estado mejor ese año que los años anteriores.