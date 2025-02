Dos proyectos de investigación abordan la prevención cardiovascular en mujeres que atraviesan la menopausia

Conocer los riesgos de enfermedad cardiovascular en las mujeres es esencial para prevenir y predecir precozmente estas condiciones, especialmente durante la menopausia y las etapas cercanas a ella. Este es uno de los objetivos principales de la investigadora Inés Pineda, de la Fundación Progreso y Salud, que depende de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Tras una destacada trayectoria en el Reino Unido, Pineda desarrolla su labor en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) en Sevilla. La doctora lidera dos proyectos que han reclutado a 498 voluntarios dentro de un consorcio de instituciones públicas y privadas.

Proyectos innovadores en salud cardiovascular

Los proyectos liderados por Inés Pineda cuentan con la participación de entidades como el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), además de empresas innovadoras como Biosfer Teslab, CoBiomic Bioscience y DataRus. El proyecto HARMONi (HARnessing the power of MultiOmics: Towards the generation of Novel & Innovative diagnostic tools to improve cardiovascular risk prediction) ha reclutado a 233 participantes, tanto mujeres como hombres. Por otro lado, el proyecto AVANTE ha contado con la participación de 265 mujeres de entre 40 y 85 años.

Ambos proyectos combinan tecnologías ómicas de última generación y modelado mediante inteligencia artificial para entender mejor el riesgo cardiovascular en mujeres en etapas preclínicas. Se evalúa específicamente cómo la menopausia y los cambios hormonales y metabólicos asociados influyen en este riesgo. El proyecto AVANTE, además, busca desarrollar una herramienta personalizada de detección a partir de muestras de sangre capilar obtenidas de manera mínimamente invasiva.

Los estudios han culminado exitosamente su fase de reclutamiento, en la que a cada participante se le extrajo una muestra de sangre y se realizó una ecografía vascular. Esta prueba permite detectar la presencia de placas en las arterias, indicativas de aterosclerosis subclínica, y ayuda a caracterizar mejor la cohorte. Los proyectos están actualmente en fase de análisis en distintos nodos del consorcio, donde se aplican diversas técnicas ómicas.

¿Qué revelarán los estudios?

En los próximos meses, se espera que los proyectos ofrezcan conclusiones detalladas que impulsen la prevención de la enfermedad cardiovascular en mujeres. Estos estudios representan un avance significativo en la medicina personalizada, proporcionando nuevas herramientas para diagnósticos más precisos y una intervención temprana. La investigación en este campo es crucial, dado que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en mujeres, especialmente después de la menopausia. La colaboración entre instituciones públicas y privadas es fundamental para el éxito de estos proyectos. La combinación de recursos y conocimientos permite abordar el problema desde múltiples ángulos, aumentando la probabilidad de desarrollar soluciones efectivas.

La participación de empresas innovadoras también es crucial, ya que aportan tecnología de vanguardia y enfoques novedosos en el análisis de datos. La doctora Inés Pineda y su equipo están comprometidos con el avance de la ciencia médica, buscando mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La investigación que lideran no solo tiene el potencial de cambiar el enfoque de la medicina preventiva, sino que también podría establecer nuevos estándares en la detección y tratamiento de riesgos cardiovasculares en mujeres.

Estos estudios no solo buscan prevenir enfermedades, sino también establecer un nuevo paradigma en el cuidado de la salud cardiovascular. La aplicación de tecnologías avanzadas y la colaboración interdisciplinaria son clave para lograr estos objetivos y podrían inspirar futuras investigaciones en el campo de la medicina regenerativa y molecular.