Astuce pide garantías para un acceso equitativo y libre de presiones a fármacos y productos sanitarios

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso, Astuce Spain, reclamó este miércoles "garantías" para un acceso "equitativo" y "libre de presiones" a los fármacos y productos necesarios que necesitan los pacientes.

En un comunicado, Astuce expresó su "profunda preocupación" ante las recientes denuncias sobre presiones a oncólogos que ejercen en la sanidad privada para restringir tratamientos oncológicos, alertando sobre el riesgo que supone que los pacientes puedan verse privados de terapias esenciales para mejorar su calidad de vida, e incluso su supervivencia, por motivos exclusivamente económicos.

Se hacía eco así de la información publicada por 'ABC' sobre denuncias de oncólogos a la empresa Atrys Health-Bienzobas por presuntas presiones para limitar la prescripción de los tratamientos contra el cáncer más caros, incluso cuando han demostrado eficacia y cuentan con todas las aprobaciones sanitarias. Atrys, contratada como intermediadoras entre las aseguradoras y los centros sanitarios, lo niega y subraya que el médico siempre tiene la última palabra.

Ante esta situación, Astuce Spain hizo un llamamiento específico para que el fármaco vorasidenib no sea objeto de este tipo de prácticas ni limitaciones una vez reciba la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), "ya que se trata de una innovación terapéutica prometedora en el tratamiento de ciertos tumores cerebrales como los oligodendrogliomas, astrocitomas o gliomas de bajo grado, que ya ha demostrado eficacia clínica y del que se benefician algunos pacientes españoles a través de ensayos clínicos -como el llevado a cabo en el madrileño Hospital Universitario 12 de Octubre-".

Vorasidenib es un fármaco de administración oral capaz de detener varios años el avance de y retrasar la mortalidad de algunos tipos de glioma de grado bajo, que afectan en mayor medida a personas jóvenes y sanas. Fue aprobado en agosto de 2024 por la FDA y los pacientes esperan su rápida aprobación por parte del organismo regulador europeo. Para Astuce Spain resulta prioritario garantizar “la no discriminación en el acceso a vorasidenib, ya aprobado por la FDA, una vez cuente con la aprobación de la EMA”.

En este sentido, desde la asociación recalcaron que la prioridad absoluta en cualquier decisión médica debe ser la evidencia clínica y científica, no criterios económicos ni comerciales. “Las desigualdades en el acceso a tratamientos en función del centro hospitalario o la comunidad autónoma ya son evidentes en muchos casos. Añadir este tipo de ‘mala praxis’ no hace más que elevar el riesgo para los pacientes, quienes quizá no puedan acceder a la terapia que más les conviene. Esto es especialmente preocupante en patologías como los tumores cerebrales, como los gliomas de bajo grado”, señalaron.

Los gliomas de bajo grado son un grupo de tumores cerebrales primarios que crecen lentamente y se originan en las células gliales, que son aquellas que proporcionan soporte estructural y funcional a las neuronas. Estos tumores se clasifican como grado 1 o grado 2 según la escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que va del 1 al 4 (1 menos agresivo, 4 más agresivo).

La preocupación de esta asociación se suma a la expresada estos días por otras entidades del ámbito oncológico. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha calificado de “inadmisible” las barreras a medicamentos oncológicos en la sanidad privada, mientras que el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) ha mostrado su inquietud ante las supuestas presiones ejercidas sobre los oncólogos para limitar la prescripción de tratamientos más costosos. Por su parte, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha anunciado que investigará las denuncias sobre presiones a especialistas en la sanidad privada para que no receten determinados fármacos contra el cáncer.

Inequidad en el acceso

Recientemente, la asociación ha recogido testimonios de pacientes con glioblastoma (tumores cerebrales de grado 3 y 4 según la escala de la OMS) que denuncian que, en regiones como Andalucía, País Vasco o Comunidad Valenciana, muchos oncólogos no les han ofrecido opciones terapéuticas innovadoras como los TTFields.

"El acceso en España es un grave problema que se agrava, aún más, en casos de productos sanitarios como los TTFields para los pacientes con glioblastoma”, recalcó ASTUCE Spain en alusión a que su administración depende de las comunidades autónomas e incluso de los propios hospitales. “No podemos normalizar que las propias regiones sean un obstáculo para los pacientes con glioblastoma que podrían beneficiarse de esta terapia complementaria”, añadió, por lo que considera “inaceptable” que las presiones que sufra un oncólogo condicionen la información que reciben los pacientes, provocando una vulneración de su derecho a recibir la mejor atención posible.

"Los pacientes con tumores cerebrales se enfrentan a una enfermedad grave y de difícil tratamiento, por lo que cualquier demora en la disponibilidad de nuevas terapias puede tener consecuencias irreversibles", aseguró. Por eso, alertó de que este problema no es exclusivo del ámbito privado, "ya que en los últimos años se han registrado retrasos significativos en la financiación y acceso a tratamientos innovadores dentro de las carteras básicas y complementarias del SNS, lo que ha generado situaciones de desigualdad entre pacientes ya no solo por el país en que viven, sino por la comunidad autónoma en la que residen".

Astuce Spain insistió en que garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos oncológicos debe ser una prioridad para todas las administraciones sanitarias, tanto a nivel estatal como autonómico, y recordó que la sanidad no debe estar condicionada por intereses financieros ni comerciales, sino centrada en las necesidades de los pacientes y en la mejora de su calidad de vida. Por eso, consideró “imprescindible y urgente que se agilicen los procesos de evaluación y aprobación de medicamentos esenciales para evitar que los pacientes españoles queden en desventaja respecto a otros países europeos”.