El virólogo burgalés que busca la vacuna en EEUU: "Con este virus hemos llegado tarde a todo"

Adolfo García Sastre (Burgos, 1964) es uno de los virólogos más importantes de nuestro país. Catedrático de Medicina y Microbiología, lleva más de 25 años estudiando el virus de la gripe, ahora desde el famoso Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes. En el centro, se investiga la biología de virus de ARN, como la gripe, el sida, el dengue, el zika o el ébola.

Ahora, como una gran parte de los expertos en estas áreas, se ha lanzado a investigar una vacuna que pronto comenzarán a testar en animales para ver si pueden inmunizarles. A través de una conversación por Skype con Vozpópuli desde Nueva York, este burgalés de 55 años pronostica que el nuevo coronavirus ha llegado para quedarse y que probablemente se frene de manera natural en un año, haya o no vacuna.

Pregunta. Cada vez se discute más que la pandemia que estamos viviendo a día de hoy es sólo una primera oleada del coronavirus, y que probablemente a partir de otoño se produzca una nueva serie de contagios. ¿Ha llegado el virus para quedarse? ¿Cómo será esta segunda oleada?

Respuesta. Efectivamente. La realidad es que no estamos seguros de lo que va a pasar, pero es muy probable que mientras haya personas susceptibles al virus se produzca una segunda oleada, ya que el SARS-CoV-2 es un patógeno con una gran capacidad de infección y seguirá circulando.

P. ¿El calor afecta al virus? ¿Frenará la llegada del verano su capacidad de contagio?

R. Todavía no hemos visto cómo se comporta el virus durante el verano, ya que no ha llegado aún. Pero sí que es cierto que la mayor parte de los virus respiratorios que conocemos se transmiten peor durante el verano. Ojo, esto no quiere decir que no se transmitan, si no que el número de contagios simplemente porque hace buen tiempo y esto afecta directamente Es fácil que disminuyan los casos por el calor, pero no lo sabemos con total seguridad.

P. Algunos estudios científicos comienzan a hablar de reinfecciones y ponen en duda la teoría de la inmunidad de grupo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Está comprobado que una vez superas el virus eres inmune?

R. Las dudas vienen de que es un virus completamente nuevo, por lo que aún no sabemos con certeza cuánto afectará la inmunidad natural que se desarrolla en el que puedas o no puedas ser infectado. La única certeza es que a día de hoy no se puede decir con seguridad que una vez pases este virus vayas a ser inmune por completo. Sí que es cierto que por otro lado, no se ha dado ningún caso de ningún virus, que después de pasarlo y desarrollar inmunidad natural, el mismo virus pueda afectarte de la misma manera.

No existe nadie que te pueda decir con certeza lo que va a ocurrir, pero no podemos estar encerrados de por vida

Es muy difícil que la inmunidad natural no ayude, pero no sabemos cuánto y cuál es el nivel de anticuerpos necesario para poder decir que una persona está protegida por completo. Alguien puede estar protegido un 99%, mientras que otro paciente puede estarlo un 50% debido a un nivel menor de anticuerpos. Esos niveles son los que se tienen que averiguar cuando antes.

P. En España de lo único de lo que se habla ahora es del proceso de desescalamiento tras la cuarentena. ¿Cómo cree que se tiene que llevar a cabo ese proceso y qué riesgos tiene?

R. No existe nadie que te pueda decir con certeza lo que va a ocurrir, pero no podemos estar encerrados de por vida. Yo lo que creo que tiene que hacerse es levantar las medidas del confinamiento una por una. Cada vez se levante una medida, tendrá que estudiarse su impacto, al menos durante una semana y ver cómo afecta a la evolución en el número de contagios.

Para poder saber realmente cuántos infectados hay en España tendríamos que hacer test de diagnóstico a toda la población española cada dos días. Eso es imposible.

Sería levantar una medida, esperar, observar la tendencia. Es un proceso muy largo. Mientras el número de casos no disminuya estrepitosamente, tendremos que armarnos de paciencia.

P. Según he podido leer en varias de sus entrevistas, usted alega que el número de contagiados es muchísimo mayor de los registrados por las autoridades. ¿Por qué lo cree?

R. Me reafirmo. La mayor parte de los test se hace a gente que tiene síntomas y que va al hospital con síntomas severos, pero no se hace a la gente que es asintomática. Ahora demás sabemos que hay personas infectadas que no presentan síntomas pero son contagiosos. Se han convertido en una de las claves de propagación de la enfermedad.

La realidad es que no sabemos cuánta gente hay con Covid-19. Para poder saber realmente cuántos infectados hay en España tendríamos que hacer test de diagnóstico a toda la población española cada dos días. Eso es imposible.

P. ¿Por qué no se realizan esos estudios de los que habla?

R. Muchos de los estudios que nos gustaría poder hacer para obtener más información sobre la pandemia son estudios costosos, largos y casi imposibles de hacer en tiempos de confinamiento. Es cuestión de hacer lo mejor que se pueda con lo poco que tenemos y realizar los estimados más cercanos, pero cuánto más sepamos mejor.

P. Cada vez son más los científicos que creen que las medidas de confinamiento van a durar mucho más que meses. Un artículo publicado en 'Science' advertía de que la cuarentena puede durar hasta 2022. ¿Está usted de acuerdo?

R. La vacuna no va a llegar hasta al menos dentro de un año, en el mejor de los casos. Es probable que después de esta primera oleada, se produzca una segunda y hasta una tercera, pero cada vez serán más leves que las anteriores. ¿Por qué? Porque la mayor parte de este tipo de virus tardan aproximadamente en torno a un año en lograr infectar a suficiente población como para que su propagación se frente.

Es fácil que dentro de un año o un año y medio el virus ya esté lo suficientemente debilitado como para que no se necesiten medidas de confinamiento, aunque no se puede decir con seguridad.

Pandemias como esta ha habido antes, no es la primera vez que esto ocurre. Pero se olvidan, la vida vuelve a la normalidad y no nos acordamos de que esto ha pasado"

Hasta entonces, veo muy probable un modo de acción en el que el confinamiento se levante poco a poco, durante el verano se haga una vida mas normal y que el próximo invierno se produzca una nueva subida de casos, como he comentado antes. Cuando empiece esta subida, es probable que tengamos que pasar por otra cuarentena de un mes o mes y medio, de la que, eso sí, saldremos más rápido, ya que contaremos con más datos y la vacuna esté a punto de llegar.

P. Hablando de vacunas, ¿cómo lleva su equipo la suya?

R. En mi laboratorio vamos poco a poco, todavía no estamos preparados para ensayos clínicos. Vamos a empezar a hacer ensayos con animales pronto, así que estamos contentos, pero queda mucho trabajo por delante. Esperemos que empecemos a inmunizar hámsters pronto, pero no sabremos los datos en los animales hasta dentro de dos meses. se tarda tiempo. Las cosas por desgracia, llevan el tiempo que llevan.

Por otro lado, mi experiencia personal es que no es tan fácil conseguir financiación para vacunas como para fármacos. Son más complicadas que los medicamentos y tienen un proceso de fabricación mucho más complicado.

P. ¿Cómo cree que se está gestionando la pandemia?

R. Con este virus hemos llegado tarde a todo. A pesar de todos los programas de preparación pandémica que se han estudiado durante los últimos años y que se iban a llevar a cabo durante una pandemia, hay una gran descoordinación. No existe una forma global de hacer una estrategia de encontrar una solución común. Creo que estamos haciendo mucho, pero la verdad es que nos ha pillado a todos desprevenidos.

P. ¿Cree que después de esta pandemia sacaremos lecciones sobre cómo actuar en materia de salud pública?

R. Esto algo de lo que se hablará mucho, seguro. Qué lecciones hemos aprendido, qué deberíamos haber hecho mejor y qué errores no volveremos a cometer. Pero en mi experiencia, por lo general solemos tener una memoria histórica muy corta. Pandemias como esta ha habido antes, no es la primera vez que esto ocurre. Pero se olvidan, la vida vuelve a la normalidad y no nos acordamos de que esto ha pasado. Espero que esta vez no sea así, pero tengo mis dudas.