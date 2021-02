La aprobación en el Parlamento de Galicia, con los votos a favor del PP y en contra de BNG y PSdeG, de la reforma de la Ley de Salud que, entre otras cuestiones, fija que las vacunas serán obligatorias y quien no se inmunice frente al coronavirus puede ser multado con hasta 600.000 euros, es una medida para blindarse contra, por ejemplo, los médicos negacionistas. Así lo explican a Vozpópuli fuentes del grupo popular que confirman que, si alguien rechaza inmunizarse sin una razón justificada, será sancionado. "El miedo (a la vacuna) no es excusa", aseguran.

Feijóo proponía regular el control de la situación a través de una "ley a nivel nacional". Pero, matizan fuentes del grupo popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quiso saber nada".

Además, las mismas fuentes, recuerdan que, tras estallar la pandemia, el presidente Alberto Núñez Feijóo ya había avanzado su intención de modificar la legislación autonómica para gestionar con mayor seguridad jurídica la crisis sanitaria, tras comprobar que el Gobierno central no regularía el control de la situación a través de una ley orgánica tal y como se proponía desde Galicia. Es decir, la idea, "era tener la ley a nivel nacional". Pero, matizan, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quiso saber nada".

Como se sabe y ha repetido en numerosas ocasiones el Ministerio de Sanidad, la vacunación en España no es obligatoria. Nunca lo ha sido y tampoco lo es ahora, pese al coronavirus. El departamento que dirige Carolina Darias ha esgrimido en diferentes ocasiones que no es necesario por las altas tasas de vacunación en nuestro país, como se ha demostrado recientemente con la inmunización frente a la gripe.

Sin embargo, desde el grupo popular gallego, matizan: "No es obligatoria entre comillas, teniendo presente que ha habido sentencias judiciales que han obligado a vacunar". De esta manera, y tras el no del Gobierno central a su propuesta, el ejecutivo de Núñez Feijóo emprendió el camino en solitario con su normativa, que se ha encontrado con el rechazo frontal de la oposición.

Futuras pandemias

Cuando, el pasado octubre, el presidente gallego, anunció la modificación de la legislación autonómica, explicó que el texto recogería nuevo texto recogería todas las medidas preventivas, de control de enfermos, contactos estrechos o en riesgo y posibles infracciones que pudieran ser adoptadas por las autoridades para proteger la salud, incluyendo las limitativas de derechos fundamentales.

La ley se implantará "con carácter de futuro", indican, en previsión "de otro tipo de pandemias o situaciones que hagan preciso tomar medidas de todo tipo sea en vacunaciones, confinamientos, cierres de comercios..."

"Lo que se planteó fue establecer esa nueva ley a nivel autonómico. Para implantarla no sólo a nivel de pandemia, sino con carácter de futuro, en previsión de otro tipo de pandemias o situaciones que hagan preciso tomar medidas de todo tipo sea en vacunaciones, confinamientos, cierres de comercios... y tengan sustento legal a la hora de que los jueces tengan respaldo para dictar sentencias. Un poco el resumen es eso", indican desde el grupo popular.

Médicos que niegan las vacunas

¿Cómo se va a articular?, ¿para quién está pensada la ley?, ¿qué situaciones se pueden dar?. "Pues por ejemplo, un médico negacionista que no acepta las vacunas y no se quiere inmunizar y está realizando su trabajo. Esa persona es un peligro para toda la gente a su alrededor y para los pacientes y o se impone la multa, o deja de trabajar. A día de hoy, para eso no hay un sustento legal", responden desde el PP al tiempo que admiten que, realmente, en Galicia, los grupos negacionistas no tienen peso.

Vozpópuli plantea a las mismas fuentes otro supuesto. Una persona que, en caso alguno es sospechosa de ser anti-vacunas, pero, por ejemplo, tiene otras patologías o una edad avanzada y siente prevención a la hora de vacunarse. "Habría que ver el caso concreto en la propia ley y, dependiendo de las razones que esgrimas para que no te pongan la vacuna, por ejemplo si lo indica un médico porque pueda haber una reacción contraria", indican.

El miedo no es una excusa para no vacunarse, por esa regla de tres no te pondrías, por ejemplo, la del tétano", indican desde el PP gallego.

Pero, ¿y si es una persona de avanzada edad que, simplemente, se lo está pensando, siente recelo o temor a una reacción adversa?. "Si una persona no tiene justificación, sí se le puede multar. No vale decir: No, porque no me da la gana'. El miedo no es una excusa para no vacunarse, por esa regla de tres no te pondrías, por ejemplo, la del tétano".

