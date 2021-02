Una sola dosis y sin frío: por qué la vacuna de Johnson & Johnson es la gran esperanza del Gobierno

Adiós a los congeladores, al lío de la segunda dosis a las tres semanas y a las complicaciones logísticas. Los gobernantes esperan como agua de mayo la vacuna contra el coronavirus de Janssen Pharmaceutical Companies, que ha demostrado una eficacia del 72% con una sola dosis en el ensayo ENSEMBLE, en Estados Unidos, y un 66% de efectividad general para prevenir la covid 28 días después de la vacunación, según informó el pasado viernes la compañía.

Fuentes cercanas a la farmacéutica, consultadas por Vozpópuli, confían que en Semana Santa se pueda estar inoculando ya esta vacuna en territorio español. Para ello, deberá recibir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). España ha comprado 20 millones de dosis de esta vacuna. A una dosis por persona, podría utilizarse para inmunizar a casi la mitad del país. Europa se ha guardado una opción de compra de 200 millones de dosismás, por lo que se podrían alcanzar las 40 millones de dosis en España.

Lo primero que hay que señalar es que se trata de una vacuna adenovirus humano 26 no replicante que vehiculiza la proteína S. Es diferente de las de Pfizer y Moderna, que funcionan con ARN mensajero, y del mismo tipo que la de AstraZeneca o laSputnik Vrusa.

Vacuna de adenovirus

Jesús Molina, de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), explica cómo funciona: "Se introduce el antígeno del coronavirus en el organismo. No podemos introducir coronavirus porque es muy patógeno. Lo que se aprovecha como vehículo es un tipo virus que transporta ese antígeno, pero no producen enfermedad en la persona vacunada. Esta fórmula ya se ha probado en otras vacunas, como la del ébola".

Al necesitar solo una dosis, la organización de su administración es sumamente más sencilla y un problema de suministro no alteraría la eficacia de la vacuna. Como contó este periódico, precisamente los problemas de Pfizer con el suministro han provocado que miles de personas no reciban sus segunda dosis en los 21 días que indica el laboratorio, comprometiendo la eficacia de la primera dosis.

Por otra parte, esta vacuna genera inmunidad en todas las edades, mientras que la de AstraZeneca, por ejemplo, no tiene estudios de eficacia demostrados en mayores de 65 años.

Logística

Esta vacuna se puede conservar entre 2 y 8 grados centígrados, por lo que puede conservarse en cualquier frigorífico. Tiene una duración a esta temperatura de dos años y no necesita reconstituirse, al contrario que las vacunas de ARN (Pfizer y Moderna). Esto facilita enormemente su transporte y lo asemeja al de cualquier vacuna convencional. Podría ponerse sin problema en los centros de salud y consultorios españoles. "Las vacunas de adenovirus son más económicas. La conservación es más fácil. Que haya más vacunas y proveedores es bueno", concluye Molina.

Ensayo clínico en España

El ensayo de fase 3, basado en los resultados de 43.783 participantes que acumulan 468 casos sintomáticos de coronavirus, muestra que alcanza nivel de protección contra la infección por covid-19 de moderada a grave del 66% en América Latina y del 57% en Sudáfrica 28 días después de la vacunación.

En España, el doctor José Ramón Arribas, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Paz (en Madrid) es el coordinador nacional del primer ensayo clínico fase III para una vacuna contra el coronavirus autorizado en nuestro país. El objetivo del estudio, señalaba el especialista el pasado noviembre, es demostrar que la vacuna de Janssen previene coronavirus "moderado, severo o grave".

Ocho centros sanitarios de referencia participan en el ensayo: el Hospital Vall d'Hebron, el Hospital Clínic y el Quirón Salud de Barcelona; el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona; el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; el Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo De Alarcón y la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona.

Primeras dosis

Algunos centros ya han empezado a suministrar las primeras dosis. Otros, continúan reclutando voluntarios. Es precisamente el caso de La Paz, explican a Vozpópuli desde este hospital. Según detallaba el propio doctor Arribas la vacuna de Janssen utiliza "un adenovirus que ya se ha utilizado en otros prototipos de vacunas y la han tomado más de 100.000 voluntarios en todo el mundo"

"En La Paz conocemos esta vacuna porque hemos participado en el estudio fase 2 -con 83 voluntarios- y después de la fase 2, en el que ya se elige bien la dosis de la vacuna, vamos a hacer el fase 3 que es para evaluar la eficacia", añadía el médico.