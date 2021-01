La falta de suministro chafa el plan de las comunidades de vacunar 24/7

Llegar al máximo número de personas en el menor plazo posible, sin interrupciones, durante los siete días de la semana y las 24 horas del día. Es la única forma para ganar terreno al imparable avance de la tercera oleada de la pandemia del coronavirus en España. Un ambicioso objetivo que, sin embargo, depende del suministro de vacunas que las comunidades vayan recibiendo. Y es ahí donde surgen el tapón. Las regiones aseguran que tienen capacidad sobrada para administrar de sin descanso tantas dosis como les vayan llegando. Pero, recuerdan, están en manos de los envíos del Gobierno.

Son varios los expertos que llevan días advirtiendo de la necesidad de acelerar el ritmo de vacunación en España, demasiado lento en algunas comunidades. Entre las propuestas inmunizar todas las horas del día y todos los días de la semana (24/7). "Obviamente hacen falta infraestructuras y personal, pero, sobre todo, hacen falta vacunas. La gran pregunta es: ¿hay dosis suficientes para vacunar 24/7?. Si fuese así, sería una necesidad" señala a VozpópuliGorka Orive, investigador y profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Orive cita los caso de Reino Unido, que ha comenzado este mes a activar centros de vacunación donde se inmuniza sin parar o Escocia, que sigue el mismo camino. O se remita al anuncio del presidente electo norteamericano, Joe Biden, que planea vacunar a 100 millones de personas en sus primeros cien días de mandato. "He visto algunas imágenes de campos de fútbol y casi les van vacunando como si fuera un 'mac-auto'", agrega. El problema, claro, es si habrá suficientes dosis para poder alcanzar esos objetivos, precisa.

"Estamos en una especie de guerra vírica y nuestro enemigo sigue campando a sus anchas. Poder hacer todo lo medianamente posible por intentar atajarlo en base a la protección de la gente más vulnerable es como tal un objetivo per se. Hay gente que cuando comento esto me dice que es que no hay tantas vacunas, pero para mí sería un deseo y en algunos lugares del mundo se está haciendo", abunda el investigador.

Un frenazo en el ritmo de vacunación

Por lo pronto, tal y como ha contado Vozpópuli, varias comunidades autónomas ya se han visto obligadas a frenar esas vacunaciones por el parón impuesto por la farmacéutica Pfizer que, la pasada semana, anunciaba que reducirá temporalmente las entregas a Europa de su vacuna para aumentar su capacidad de producción de 1.300 a 2.000 millones de dosis al año.

Esta misma semana, el grupo de seguimiento de la covid-19 de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) -que ha pedido a las comunidades autónomas "una vacunación urgente de los veterinarios como sanitarios que son, comprendidos en el tercer grupo de población diana"- criticaba "evidentes problemas de logística en la administración de la vacuna".

Los veterinarios solicitan "una mejor planificación y organización de la campaña" para inmunizar masivamente. "Hay que poner todas las vacunas y en el menor tiempo posible, no se le puede dar tiempo al virus para que mute. Vacunar a todo el mundo muy rápido es la única forma de pararlo", indica el presidente de la organización colegial, Luis Alberto Calvo, en conversación con Vozpópuli.

Pero, subraya, sin un suministro suficiente es imposible implantar ningún plan por más que las comunidades quieran. "Fórmulas para hacerlo hay. Por ejemplo, habilitando puntos de vacunación que pueden ser centros de salud, o no, porque a lo mejor no interesa saturarlos. Se puede, se me ocurre, habilitar puntos en carpas o polideportivos", sugiere el presidente de la OCV. Los veterinarios han vuelto a ofrecer su colaboración "por la amplia experiencia existente en inmunización de poblaciones numerosas y gestión de epidemias".

Cuatro vacunas disponibles

Gorka Orive se muestra realista. En la misma línea, abunda que, "para cumplir ese deseo" de inmunizar de forma constante y así frenar la expansión de un virus que vuelve a azotar nuestro país con un altísimo número de contagios hay que tener en cuenta "la variable" de la disponibilidad de las vacunas. "Me pueden decir: 'Si a nosotros nos llegan 50.000 son las que puedo poner, no me pidas que ponga 150.000. Eso hay que tenerlo en cuenta", apostilla.

Pero, en un escenario donde las dosis fueran suficientes, el profesor de la UPV indica que para hacer esa inmunización 24/7 las comunidades deben tener preparados estrategias detalladas. "Tiempo ha habido para organizarlo. Ahora parece alejado, pero hay que tener en cuenta que, en dos o tres meses, se podrá contar con hasta cuatro vacunas (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson)", apunta Orive.

El investigador aventura que, en un escenario en el que, de entrada, Pfizer multiplique su capacidad de distribución "igual de repente sí hay un stock suficiente como para superar el ritmo inicial, que espero que vaya acelerándose. Estamos todavía en los inicios y el proceso logístico es complejo. A ver qué ocurre cuando haya más".

Las comunidades, a la espera

El pasado 12 de enero la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía daba a conocer su plan 'Plan 24/7 frente al coronavirus. Desde este departamento explican a Vozpópuli que la región "está perfectamente capacitada para vacunar todo lo que haga falta", más allá de las dosis que están recibiendo, de ahí el título con el que han bautizado esa estrategia.

La comunidad, indican las mismas fuentes, tiene enfermeras preparadas para ello (cerca de 10.000 se han apuntado a los nuevos cursos de formación) y actualmente se inmuniza todos los días de la semana. Por eso, resaltan, pese a la incidencia notificada por Pfizer y a tener que esperar a recibir las dosis que no se han repuesto esta semana, han conseguido agilizar su vacunación, tanto en residencias como entre los profesionales sanitarios de primera línea.

Reajustes del calendario

Melilla, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Cantabria son las regiones que encabezan el ranking por dosis administradas, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Sanidad. En España, con los mismos datos, las dosis entregadas a las comunidades autónomas han sido 1.143.300. Las administradas han sido 966.097 (84,5% dosis recibidas) y el número de personas con pauta completa asciende a 9.341."No ponemos más vacunas porque no tenemos", advertía ese mismo día la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, quien lamentaba que Cataluñarecibirá la mitad de las vacunas de Pfizer de las 60.000 previstas para esta semana. Son varias las regiones que han expresado sus quejas en ese sentido.

Desde otras, como la Comunidad Valenciana, prevén, a lo largo de los próximos días, suministrar otras 5.151 segundas dosis para completar el primer ciclo iniciado el 27 de diciembre en las residencias de la región. La estimación era recibir este lunes 17.550 vacunas, el 58% de las habituales debido a la incidencia comunicada por la farmacéutica.

El lunes 25, siempre según las previsiones del Ministerio, indican desde la Consellería de Sanidad, ya se recibirán las 30.255 dosis habituales, y en unas semanas se repondrán las 12.705 dosis que no se han mandado. Un contratiempo que ha obligado a varias regiones a modificar temporalmente sus calendarios para garantizar que todas aquellas personas vacunadas en primera dosis reciban a tiempo la segunda.