El retraso en la llegada de la vacuna de Pfizer trastoca el calendario de las comunidades

Tras la resaca del domingo, con el histórico arranque de la vacunación del coronavirus en España, varias comunidades, como Extremadura, Galicia o Andalucía, ya han tenido que hacer un parón en sus planes para inmunizar a los mayores de las residencias y personal sociosanitario y se ven obligadas a proseguir el miércoles con la campaña. ¿El motivo? El primer lote semanal de 350.000 dosis de la vacuna que estaba previsto que España recibiera este lunes se ha retrasado por "una incidencia logística menor", según la farmacéutica, ya resuelta.

"Debido a una incidencia logística menor, hemos reprogramado un número mínimo de nuestros envíos. La incidencia ya se ha resuelto y se están distribuyendo esas entregas. No se ha reportado ninguna incidencia relacionada con la fabricación de la vacuna", indican desde Pfizer España a Vozpópuli.

Este mismo lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refería a un retraso que ha afectado a ocho países europeos, entre ellos el nuestro, cuando apenas si había arrancado la campaña y que la farmacéutica atribuye al proceso de carga y envío desde su fábrica en Bélgica.

Retraso de días

Sin embargo, ese retraso ha provocado que algunas comunidades hayan tenido que reconfigurar sus calendarios. Así lo explican desde Galicia o Andalucía. Desde esta última comunidad -con 45 puntos de vacunación en Atención Primaria y 37 en hospitales- indican a este diario que, por el momento, se ha producido un retraso de "días" pero no se atreven a confirmar si la vacunación arrancará nuevamente el miércoles (una vez que las dosis estén en España). "Depende a la hora a la que nos lleguen", apuntan.

Andalucía ha recibido un primer envío de 1.840 dosis que, estaba previsto, que se complementarán con repartos semanales por parte de la farmacéutica hasta alcanzar las 868.725 dosis previstas para la comunidad en las próximas 12 semanas. El domingo se administraron un total de 400 dosis en los centros hospitalarios mientras que el resto se destinará a los residentes de centros de mayores y a trabajadores sociosanitarios.

Pero la demora en la llegada de las vacunas ha obligado a la comunidad a reprogramar su calendario y ha retrasado la administración de las vacunas en dos residencias de Málaga (en concreto en Estepona) y en una de Almería.

Cantabria sigue con su plan

Desde Cantabria -que en una primera fase recibirá dosis para vacunar con Comirnaty a más de 30.000 personas- admiten que se les ha comunicado el retraso y que las siguientes dosis no llegan hasta este martes, pero, explican a Vozpópuli, a diferencia de otras comunidades, "no paramos de vacunar porque no hemos gastado todas las del primer envío, con lo que seguimos vacunando".

Desde la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, también hablan del miércoles como el día en el que se reiniciarán las vacunaciones. Prevén inmunizar a 1.000 personas al día. Desde esta comunidad explican que, aunque las vacunas se reciban el martes -en el caso de esta región unas 18.000 dosis- hay que esperar un día hasta que se descongelen (hay que recordar que tienen que conservarse a -80 grados) y será al día siguiente cuando vuelvan a administrarse las dosis.

Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud (SES) también ha avanzado que ha aplazado al miércoles día 30 o al jueves 31 la segunda tanda de vacunación. Lo mismo que en Asturias. En Canarias, sin embargo, señalan desde la Consejería de Sanidad a este digital, se mantiene el plan previsto. En las islas, inicialmente, se administrará la vacuna a 15.000 personas, entre residentes y personal sociosanitario de centros de mayores y de centros de discapacidad.