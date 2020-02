La posibilidad de vacunar las farmacias abre una nueva guerra en el sector sanitario con Sanofi en el punto de mira

El pasado miércoles, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos celebró junto al laboratorio francés Sanofi Pasteur una jornada en la que aspiraba a "poner en valor" el papel de los farmacéuticos a la hora de garantizar las tasas de vacunación en nuestro país. Un evento que ha vuelto a reavivar el eterno conflicto entre los enfermeros y farmacéuticos, dormitante hasta la fecha.

El acto, en el que participó una representante del Ministerio de Sanidad y que según han transmitido a Vozpópuli fuentes de la compañía francesa tenía como objetivo recalcar la necesidad de mejorar los niveles de vacunación en España, ha sentado muy mal dentro de las organizaciones que representan a los enfermeros. Creen que el objetivo real del mismo es en realidad presionar a las autoridades sanitarias para que permitan a los farmacéuticos vacunar desde las boticas.

Según ha transmitido desde la Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse, consideran que Sanofi -el mayor fabricante de vacunas en España- está intentando conseguir que los farmacéuticos puedan vacunar y aumentar así sus ventas.

Según aseguran en un comunicado, el acto buscaba "favorecer y cambiar voluntades en la Administración Pública para que se modifiquen las regulaciones necesarias para que las farmacias, que son un negocio privado, puedan vacunar a la población cobrando por ello, a pesar de que es una intervención que están haciendo las enfermeras y enfermeros en la Sanidad Pública desde hace décadas, con plenas garantías para sus pacientes y de forma gratuita".

"Un absoluto disparate"

Consideran que la vacunación desde las farmacias "es un absoluto disparate" que no sólo pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes debido a la falta de competencias profesionales que tiene los farmacéuticos, sino que serviría para que un negocio privado como las boticas se lucrase de ellos. Por otro lado, consideran que la presencia en las jornadas de la director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, es una "irresponsabilidad política", debido al los "claro intereses economicistas" de la jornada, que "atentan contra la salud pública" por lo que presentarán una queja formal ante el Ministerio.

No es la primera vez que el reparto de funciones entre farmacéuticos y enfermeros genera un conflicto a esta escala. Sí es una de las primeras veces, no obstante, en las que una compañía farmacéutica del tamaño de Sanofi se ve envuelta en el fuego cruzado. Desde las organizaciones de enfermeros también han anunciado que denunciarán a los laboratorios ante la patronal de la industria, Farmaindustria, por patrocinar un evento el único objetivo de abrir un nuevo mercado para sus productos.

Según fuentes de Sanofi consultadas por Vozpópuli, consideran que la jornada "cumple con los requisitos y pautas establecidas en dicho Código. La compañía reitera igualmente que se trata simplemente de apoyar una Jornada académica y de concienciación sobre vacunación antigripal. "En ningún caso consideramos que estemos ante un caso de promoción de la vacunación en la oficina de farmacia.

No es una iniciativa oficial

Lo cierto es, que a día de hoy, la vacunación desde las oficinas de farmacia no forma parte de la agenda política, ni se han registrado iniciativas formales en ese sentido. La propia Aparicio, presente en la jornada del pasado miércoles, descartó esa opción, aunque según recoge el diario El Global, reconoció que "existen voces en la profesión [farmacéutica] que lo piden".

Y está en lo cierto, aunque lo pidieron hace tiempo, no durante la jornada. En 2018, seis sociedades médicas elaboraron un documento en el que solicitaban que se estudiase la posibilidad. Dicho documento contó -de nuevo- con el patrocinio de Sanofi Pasteur. El principal argumento que esgrimen los defensores de esta iniciativa es que ayudaría a mejorar las tasas de vacunación en España. Por otro lado, es una medida que ya se ha puesto en marcha en varios países de Europa.

De acuerdo con un informe elaborado en 2018 por la consultora Deloitte sobre las tasas de vacunación en España, nuestro país tiene varios problemas. Por un lado, está muy lejos de cumplir con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que la tasa de vacunación debería situarse esobre el 75% en términos generales. Nuestro país no llega a eso ni entre la población de riesgo: en la última campaña sólo el 54% de los mayores de 65 años se inmunizaron.

Por el otro, existen graves diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Desde la consultora pusieron varios ejemplos de cómo mejorar esas tasas, entre las que incluían la "colaboración" con las oficinas de farmacia.

El debate, no obstante, es real

La realidad es que aunque los farmacéuticos no hayan logrado incluir esta medida en la agenda y recalquen, como hace Rosario Cacéres, farmacéutica y directora de la Junta de la Asociación Española de Vacunología (AEV) en una conversación con Vozpópuli que la función de los profesionales de farmacia es "apoyar" la labor de los enfermeros, hay otras voces que no están de acuerdo.

"Yo creo que el conflicto no es tal porque la vacunación en farmacias no es un objetivo prioritario como farmacéuticos", asegura. "Pero sí que podemos ayudar a mejorar las tasas de vacunación. Desde la farmacia podemos detectar grupos de riesgo para mandarles a por la vacuna de la gripe, por ejemplo. Juntos sumamos, no al revés", recalca Cáceres.

Desde SATSE, Rafael Reig, secretario de Acción Sindical, recuerda la fortaleza de nuestro modelo sanitario, que lo hace único: “En España no existe ninguna necesidad de vacunar en una farmacia”, afirma. Añade que no tiene ningún sentido reforzar el plan de vacunación a través de las boticas que “no dejan de ser un negocio privado”.

Señala, además, que no se trata de una polémica nueva, ni de una cuestión aislada. Y que no solo se trata de las vacunas. Desde el colectivo farmacéutico, critican el sindicato, “están continuamente planteando el que las farmacias sean un centro sanitario más. Pueden aconsejar, pero no está legislado que hagan asistencia sanitaria directa con los pacientes como pretenden”. Rafael Reig precisa que, desde el colectivo de enfermería, no tienen ningún ánimo de polemizar ni enfrentarse a otros colectivos sanitarios. “Solo queremos poner las cosas en su sitio”, puntualiza.

“Que se vacune en las farmacias no una cosa del otro mundo, no me parece una barbaridad porque ya se ha hecho en otros países”, afirma desde su farmacia en Cabrillanes (León) Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) aludiendo al programa piloto lanzado por el Gobierno francés en 2017 para vacunar contra la gripe desde las boticas en algunas regiones del país.

Espolita en ese sentido está en lo cierto. Uno de los primeros países en incorporar esta medida ha sido Portugal, donde un 78% de las farmacias pueden proporcionar vacunas. Tras Portugal, se sumaron a la iniciativa Irlanda y Francia, entre otros, como medida frente a la epidemia de gripe.

En las zonas rurales, agrega Espolita, el problema de vacunación no se da “porque estamos cuatro gatos, está la farmacia y los consultorios donde está enfermería. Eso sí, desde la zona rural somos firmes defensores de que se quiera aprovechar más nuestras oficinas: la farmacia vale para mucho más que para dispensar medicamentos”.

En cualquier caso, aclara Espolita, la campaña que está haciendo el Consejo General de Farmacéuticos no es para que se vacune en las boticas, sino para potenciar la vacunación. “Me parece una polémica ficticia por parte de enfermería, que parece que la ha tomado con nosotros por todo. No se ha planteado vacunar en las farmacias y además sería un tema complicado”.