La tercera ola amenaza con arruinar la campaña de vacunación de la covid-19

El repunte en los contagios de coronavirus que España sufre en los últimos días hace temer a especialistas en Salud Pública, algunos vinculados con el Ministerio de Sanidad, por la viabilidad de la campaña de vacunación contra la covid-19. Y es que las características de la vacuna de Pfizer BioNTech y las circunstancias navideñas son el cóctel perfecto contra la campaña.

Si siguen aumentando los contagios, el número de transmisión (Rt) crecerá. Por tanto, las posibilidades de contagio entre la población aumentarán. Además, la vacuna de Pfizer BioNTech requiere dos dosis para alcanzar su máximo de inmunidad. Entre la primera dosis y la segunda deben transcurrir 21 días, y solo con la primera dosis es posible contagiarse en un plazo de 12-14 días.

"Con la actual tendencia de contagios es probable que mucha gente que se vacune se contagie antes de recibir la segunda dosis", advierten desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva. El conocido inmunólogo Alfredo Corell advierte en declaraciones a Vozpópuli que "va a ser muy necesario monitorizar a los vacunados tras la primera dosis".

"Si te ponen la vacuna el 2 de enero y en Reyes te juntas con la familia y alguien está contagiado, cabe la posibilidad de que te contagies. Es por ello que no hay que relajar las medidas de precaución aunque haya vacunas. Con la primera dosis no puedes hacer fiestas. Como pronto, habrá que esperar al verano para eso", señala.

Dudas con la vacuna de Pfizer BioNTech

Desde la Sociedad Española de Salud Pública apuntan que "cuando una vacuna es de dosis repetidas significa que la efectividad que va a alcanzar es máxima únicamente con la última dosis. Eso es así con esta vacuna y con cualquiera. Por ello, es fundamental que quien se vacune mantenga las precauciones hasta el final".

Desde Pfizer afirman a este diario que las vacunas para el coronavirus que han desarrollado "tienen una eficacia del 95% a partir del día 28 después de la primera dosis". Sin embargo, los especialistas en Salud Pública consideran que hay puntos por aclarar: "Estas vacunas nos tienen que decir a qué nivel son efectivas. ¿Evitan el contagio? ¿La muerte? ¿La enfermedad grave? Es importante aclarar en qué se traduce su eficacia".

"Esta Navidad hay que celebrarla solo con convivientes o por videoconferencia"

Antes de que aflorase este nuevo repunte de contagios, Corell ya consideraba que "las medidas de Navidad eran muy laxas. El mensaje del Ministerio de Sanidad no fue lo suficiente contundente. Alemania ha aplicado medidas más estrictas".

El inmunólogo lo tiene claro: "Para salvar a los mayores o a la población vulnerable no podemos celebrar la Navidad. Al menos no como estamos acostumbrados. Esta vez hay que celebrarla con convivientes o por videoconferencia. Si no, esto va a ser un desastre. Hay que minimizar los contactos al máximo y ya celebraremos en primavera y verano".