Moderna asegura que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 94,5%

La empresa estadounidense Moderna ha comunicado este lunes que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 94,5%, un porcentaje superior al que señaló la de las compañías Pfizer y Biontech la semana pasada, según ha informado la farmacéutica.

El estudio de Moderna, conocido como COVE, ha contado con más de 30.000 participantes y se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA).

En concreto, el primer análisis se ha basado en un total de 95 casos, del que resultó una estimación de la eficacia de la vacuna del 94,5%.

Además, tal y como ha señalado la farmacéutica, el estudio diagnosticó once casos graves en este primer análisis intermedio. Sin embargo, esos once casos ocurrieron en el grupo placebo y ninguno en el grupo vacunado, por lo que no se ha observado ningún caso grave con la vacuna de Moderna.

Asimismo, el estudio se ha realizado a población mayor de 65 años, en concreto, de esos 95 participantes, 15 superaban esa edad.

La compañía planea enviar solicitudes de autorizaciones a agencias reguladoras globales

Ahora, Moderna tiene la intención de solicitar una autorización de uso de emergencia (EUA) con el Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) en las próximas semanas, cuando también prevé que la agencia de medicamentos sea informada con los datos finales de seguridad y eficacia.

Autorización global

Esta información sobre seguridad y eficacia tendrá una duración media de, al menos, dos meses y la compañía también planea enviar solicitudes de autorizaciones a agencias reguladoras globales.