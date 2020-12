Solo tres comunidades autónomas tienen previsto vacunar de covid a sanitarios de la privada

El personal sanitario y sociosanitario está considerado prioritario en la 'Estrategia de Vacunación del Covid-19' elaborada por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en este documento de consenso no se especifica si están incluidos los profesionales de la sanidad privada en este grupo y son las comunidades autónomas las que deben decidir si se procede a su vacunación o no.

Según ha podido saber Vozpópuli por fuentes de la patronal de la sanidad privada (ASPE), solo tres comunidades autónomas tienen previsto, a día de hoy, vacunar a los médicos y enfermeras de la sanidad privada. Así se ha puesto sobre la mesa en la Junta Directiva de la patronal. En concreto, solo Madrid, Murcia y Baleares han planeado vacunar a estos profesionales.

En el caso de Baleares, no se vacunará al total de médicos y enfermeras, sino solo a aquellos con un riesgo de exposición mayor al contagio de coronavirus. País Vasco, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana están, no obstante, en conversaciones para vacunar también a los sanitarios de la privada.

Esta discriminación entre profesionales sanitarios de la pública y la privada tiene poco sentido de acuerdo con el Comité de Bioética, adscrito al Ministerio de Sanidad, que ha apuntado que podría hasta ser obligatorio vacunar a los sanitarios para cumplir con su imperativo deontológico: 'Primum non nocere' ("primero no hacer daño"). No vacunar a los sanitarios pone en riesgo a los pacientes a los que vayan a tratar.

Participación de la sanidad privada en la vacunación

Hace escasos días, la propia patronal se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para ofrecer su ayuda de cara a la campaña de vacunación de la covid-19. Por el momento, no ha recibido respuesta, aunque la planificación en este punto, destacan, es importante, dado que la vacuna de Pfizer BioNTech debe almacenarse a menos 70 grados.