Los geriatras denuncian la "discriminación" de no incluir a mayores en los ensayos de la vacuna de la covid-19

Los geriatras españoles quieren más evidencia científica sobre las vacunas del coronavirus para valorar su la administración entre las personas mayores que, según el Ministerio de Sanidad, serán de los primeros grupos, a partir de enero, en recibir la inmunización. Y, denuncian, en los ensayos clínicos, tanto en vacunas como en medicamentos, hay un "evidente sesgo de selección que roza la discriminación por edad". Siempre ha sido así, apostillan. La petición de los médicos se produce después de que la Universidad de Oxford haya admitido que, por equivocación, hubo "diferencias" en la forma de administrar las dosis de su vacuna contra la covid-19, que desarrolla con AstraZeneca, a los voluntarios en los ensayos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba el pasado vierneslos quince grupos de población que, a lo largo de tres fases -que está previsto que comenzarán en enero y finalizarán en verano-, recibirán la vacuna, según se establece en el Plan aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Preguntado por la seguridad de esa vacuna para los más mayores tras la alerta lanzada por los geriatras, el ministro indicaba que no se administrará sin que haya suficientes pruebas de su efectividad y seguridad.

Illa ya había avanzado antes que, entre los primeros grupos, estarán los usuarios y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependiente una vez lleguen las primeras dosis. A continuación, serán vacunados el personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. En total, en la primera etapa de la vacunación se vacunará a 2,5 millones de personas.

No hay evidencia científica

Sin embargo, desde laSociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) insisten: no pueden tomar una postura oficial sobre las vacunas "ya que no existe suficiente evidencia científica en las personas mayores porque no hay ningún estudio en fase III publicado. "Los publicados son en fases I y II y han demostrado que las vacunas que se experimentan son seguras y condicionan el desarrollo de inmunidad humoral y celular, pero las pruebas se han hecho incluyendo a adultos jóvenes y sanos", indican.

El posicionamiento de la sociedad médica se produce una vez que la Universidad de Oxford ha admitido que, por equivocación, hubo "diferencias" en la forma de administrar las dosis de su vacuna, que desarrolla con la farmacéutica AstraZeneca a los voluntarios en los ensayos, aunque aclaró que los métodos para medir la concentración del antídoto han quedado ya "establecidos".

El responsable del programa de financiación para el desarrollo de vacunas de Estados Unidos, Moncef Slaoui, reveló el pasado día 24, según el diario Financial Times, que el subgrupo -apenas 2.300 personas- que recibió la dosis más efectiva fue de individuos menores de 55 años, con menor riesgo de desarrollar síntomas severos de coronavirus. Algo que no revelaron ni la universidad de Oxford ni AstraZeneca al presentar sus datos.

Sesgo de selección en los ensayos clínicos

En conversación con Vozpópuli, el presidente de la SEGG, el doctor José Augusto García Navarro, incide en que cuando se analizan las poblaciones en las que se están estudiando las vacunas "vemos que son jóvenes y sanas. Algún ensayo se ha atrevido a meter personas de hasta 60 años, pero también sanas. Y decimos: 'No, si una de las indicaciones precisamente es ir a personas mayores y que viven en residencias, no son precisamente jóvenes y sanas. Tienen de media más de 80 años de edad y siete enfermedades crónicas".

Por eso, insiste, han dicho a las autoridades sanitarias que es preciso esperar a la fase III de los ensayos para ver cómo reaccionan las personas con esa edad y patologías a las vacunas "para decir si son o no eficaces, que ojalá".

Para despejar cualquier duda, la sociedad científica aclara: son provacunas, han realizado varias publicaciones sobre recomendaciones de vacunación en personas mayores, promueven la incorporación de nuevas inmunizaciones en el calendario y participan "de forma activa en las campañas anuales de vacunación de la gripe".

"Desgraciadamente observamos en el coronavirus lo que hemos venido observando siempre: que en los ensayos clínicos, de vacunas y de medicamentos, se va excluyendo a las personas mayores", señalan desde la SEGG

Pero, abundan, en los ensayos clínicos de las vacunas del coronavirus "hay un evidente sesgo de selección que roza la discriminación por edad o edadismo, al incluir pocas personas mayores de 75 años y muy pocos octogenarios y nonagenarios con varias patologías crónicas, situaciones de fragilidad, dependencia funcional o demencia".

"Desgraciadamente observamos en el coronavirus lo que hemos venido observando siempre: que en los ensayos clínicos, de vacunas y de medicamentos, de una manera sistemática, se va excluyendo a las personas mayores más complejas que en realidad son las que van a los hospitales", indica el presidente de la sociedad científica.

Esperar a la fase III

Por eso, matizan, en el momento actual, no pueden tomar "una postura oficial" sobre las vacunas. Desde la SEGG recuerdan que los mayores "tienen una serie de particularidades" y pueden presentar "un sistema inmunitario deprimido y un estado de inflamación sistémica, de modo que cuando el virus les afecta, se contagian más fácilmente, enferman en mayor número y sufren más complicaciones, más ingresos hospitalario y más mortalidad". Pese a ello, insisten, son los menos representados en los ensayos clínicos.

Insisten en que los estudios publicados hasta ahora se refieren a la fase I y fase II de las vacunas "las cuales presentan, en ocasiones, pequeñas reacciones locales como calor y dolor en la zona de aplicación y generales como malestar general, febrícula o molestias musculares, similares a una pequeña gripe, pero son seguras a corto plazo".

Por ello, la sociedad científica advierte: es necesario esperar a que los estudios en fase III se publiquen y a los sub-análisis específicos en mayores de 75. "Todavía es necesario estudiar, analizar y comprobar la evidencia científica que se vaya generando de cada una de las vacunas contra la covid-19" en mayores.

"Los mayores confían mucho en sus médicos. Creo que en cuanto tengamos una vacuna eficaz y se lance, van a ir todos a vacunarse de forma masiva e importante", añade el doctor José Augusto García Navarro y cita el ejemplo de la campaña de la gripe.

El comité del plan de vacunación

La SEGG, añade su presidente, ha estado representada en el grupo de expertos españoles que ha colaborado en la estrategia de vacunación del Gobierno con un "representante potente" -el doctor Pepe Gutiérrez, geriatra del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y especialista en vacunas- que es quien ha puesto sobre la mesa este tipo de dudas que plantea la sociedad científica.

"Estamos pendientes de esos resultados, por lo que no podemos decir que las vacunas, que están todavía en estudio, protejan a la población. Ahora mismo hay que ser prudentes, no podemos lanzar mensajes que lleven a la confusión", abunda el doctor García Navarro.

Asumir el riesgo

Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), su gerente, Javier García, señala a Vozpópuli que, recogiendo las diferentes voces que ha ido recogiendo estos días, prevalece la postura de quienes están dispuestos a ponerse la vacuna en cuanto esté disponible. Matiza, "no a lo loco". Cita el caso de su presidente de honor, Eduardo Rodríguez Rovira, farmacéutico en su día, que en cuanto se comenzó a hablar de la investigación de una nueva vacuna frente a la covid-19 "ya se ofreció de conejillo de indias".

"Son mayores que piensan: 'Para tener que vivir con la covid me arriesgo y que me la pongan. Tienen mucho más miedo al virus que a la vacuna", indica. Aclara que los mayores a los que alude son personas que no viven en residencias y se mantienen en activo. Y admite, dentro de ese gran grupo a favor, también ha escuchado otro sentir: el de personas "que tienen directamente pánico y no quieren oír hablar de vacuna mientras no se haya comprobado, por otros, que funciona".

Meses de encierro y soledad

Incluso, añade el gerente de CEOMA quien opta por no salir de su casa para no correr riesgos lo que, advierte, redunda en un aislamiento cada vez mayor tras meses de encierro y confinamiento. "Ahí está el otro riesgo que es el de la soledad", asevera Javier García. Vuelve a incidir en la libertad del miedo: "lo que palmamos en nuestros socios es: 'Prefiero un cierto nivel de riesgo a seguir como estoy, escondido y sin tener vida social'".

Desde CEOMA piden "una voz autorizada y única que diga exactamente qué es lo que hay o los riesgos que pueda suponer" y que se informe más a los mayores

Desde CEOMA consideran que es normal que la SEGG exija "evidencias médicas en investigación, porque de otra manera estarían haciéndolo mal. Ahí tienen un criterio muy ético y han de plantearlo así. Nosotros también pedimos evidencia científica, pero ante la duda, y mientras no se demuestre lo contrario, somos una población de riesgo y queremos ser partícipes desde el principio del beneficio o dudas que puedan generar las vacunas".

Piden "una voz autorizada y única que diga exactamente qué es lo que hay o los riesgos que pueda suponer" y, antes, "tienen que informar un poco más". Y, como los geriatras, la sociedad critica es que no se incluya a las personas mayores en los ensayos clínicos. "Se han escudado en que en los ensayos hay gente de 60 años. Pero con 60 no es la población de alto riesgo por ejemplo de las residencias, de edad avanzada y con otras patologías. También es verdad que las prisas no son muy buenas", apunta el gerente de la confederación.

Las patronales confían en su seguridad

Desde patronales del sector como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) -que días atrás consideraba "un acierto" que se incluya, en una primera fase, la vacunación de mayores residentes en sus centros, así como de todo el personal sociosanitario- indican a Vozpópuli que "confían en los mecanismos oficiales y europeos que están expresamente habilitados para certificar la seguridad de las vacunas con instituciones como la EMA (Agencia Europea del Medicamento)".

Son estos organismos, continúan, "los que deben opinar y decidir sobre la seguridad de las vacunas". La patronal desde no duda de "que los cauces habilitados funcionarán como ya lo han hecho anteriormente". AESTE afirma que lo que quieren es que "estas vacunas sean eficaces para todos y, especialmente, para nuestros mayores que son quienes más van a necesitar esta protección. Siempre primaremos las máximas garantías."