Pablo Tebas, el médico español que dirige uno de los 10 ensayos con humanos de vacuna para el coronavirus

Pablo Tebas comparte apellido con Javier, el presidente de LaLiga. Pero más allá del vínculo familiar, este médico virólogo español, investigador de la Universidad de Pensilvania, en EEUU, es conocido por una importante trayectoria científica que en este momento alcanza el cénit como director de uno de los 10 ensayos de vacunas para el coronavirus de todo el mundo que ya están realizándose con humanos. Aunque manifiesta ser “positivo” al respecto, Pablo Tebas también reconoce sus dudas sobre la gestión posterior al descubrimiento de una vacuna efectiva.

En una entrevista en el diario ‘El País’, Pablo Tebas asegura que cree que “en un año habrá centenares de millones de dosis de la vacuna, probablemente”. Una de ellas podría ser la que está siendo investigada bajo su dirección: una de las 10 que ya están siendo probadas en humanos, y la única que emplea una tecnología puntera. Consiste en inocular ADN sintético para que el propio cuerpo fabrique un fragmento del virus para así inmunizar a las células.

De momento, “funciona bien en ratones y en monos”. Y ya han comenzado las pruebas con personas. Pero la investigación, pese a su buen ritmo, llevará tiempo. “En este primer estudio participa gente sana, de entre 18 y 50 años. Yo creo que los estudios de fase 3, ya con miles de personas, empezarán en julio o en agosto. Ahí ya buscas saber si es eficaz, si previene la infección. Eso es más complicado de probar”, apunta Tebas.

Esta candidata a vacuna o cualquier otra está lista para ser reproducida masivamente dentro de un año, sostiene Pablo Tebas, que sin embargo reconoce sus dudas sobre la fabricación a escala planetaria: “Tienes que vacunar a 6.000 millones de personas, que yo creo que es el problema más grande. Creo que a finales de año habrá ya estudios de fase 3 acabados, pero luego ¿cómo vacunas al 75% de la humanidad que necesitas vacunar?”.

“¿Cómo vacunas a 40 millones de españoles?”, pregunta Pablo Temas, que responde: "Es este momento. No hay. No existe”. “Si en el mundo somos casi 8.000 millones de personas, hay que vacunar al 75% si queremos que la pandemia se acabe. Y esto no lo puede hacer una compañía farmacéutica”.

“Esto tiene que ser un acuerdo entre gobiernos: el chino, que tiene mucha capacidad de manufactura, el de EE UU, los europeos. Manufacturar la vacuna tiene que ser una misión global”, asevera Tebas, que vaticina que “en un año habrá centenares de millones de dosis de la vacuna, probablemente”. Sin embargo, considera que “vacunar a 6.000 millones lo veo más complicado, pero a cientos de millones de personas sí”.

“La cuestión entonces es a quién vacunamos primero”, reflexiona el investigador español: “¿A los trabajadores que están en primera línea? ¿A la policía, a los médicos, a las enfermeras, a la gente que trabaja en los hospitales, a la gente que tiene que ver a pacientes con covid-19? ¿A los que cuidan en las residencias de ancianos? ¿Cómo distribuyes la vacuna de manera que tengas el mayor beneficio socialmente? Ese será el problema más complicado después de demostrar que la vacuna funciona”.