AstraZeneca y Oxford piden a la Agencia Europea del Medicamento evaluar su vacuna

La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford han solicitado este martes a laAgencia Europea del Medicamento (EMA) una posible licencia condicional de uso de la vacuna contra la covid-19 en la Unión Europea, cosa que la EMA puede evaluar antes del 29 de enero.

Según confirmó la agencia, sus expertos en medicamentos humanos (CHMP) analizarán todo el paquete de datos disponible en un "plazo de tiempo lo más breve posible" y podrían emitir sus conclusiones sobre la posibilidad de que la Comisión Europea otorgue la licencia condicional a AstraZeneca a finales en este mismo mes.

De lograr el respaldo de los científicos europeos, la vacuna de Oxford sería la tercera contra la covid-19 en recibir luz verde en la UE, después de la de Pfizer/BioNTech y la de Moderna.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado la "buena noticia" que supone que "AstraZeneca haya solicitado que se autorice el uso de su vacuna en la UE" y ha asegurado que "una vez el fármaco recibe la aprobación científica (de la EMA)",Bruselas trabajará "a toda velocidad para autorizar su uso en Europa".

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe.