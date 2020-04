Última hora del coronavirus, en directo: cifra de muertos y contagios en España y el mundo

Coronavirus en España: todas las noticias de última hora

11.10 Muere el escritor chileno Luis Sepúlveda por coronavirus en Oviedo.

11.00 Luxemburgo iniciará el desconfinamiento la próxima semana.

10.55 Moratoria del pago de hipoteca: te contamos aquí cuáles son los requisitos que hay que cumplir.

10.43 El alcalde de Los Ángeles avisa de que podría no haber concentraciones masivas en la ciudad hasta 2021.

10.32 Iglesias ignora los plazos del ministro Escrivá y fija en mayo la fecha de la renta mínima.

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social,José Luis Escrivá, ha asegurado que se ha enterado este mismo jueves por los medios de que se iba a celebrar una rueda de prensa para dar los detalles sobre el Ingreso Mínimo Vital junto al vicepresidente Pablo Iglesias. Este, por su parte, ha ignorado los plazos del ministro y ha anunciado que esa renta mínima estará en el mes de mayo.

10.16 La Fiscalía General del Estado ha acordado incoar diligencias de investigación penal por la difusión de varios bulos denunciados por Unidas Podemos, alguno referido a Madrid, que acusaban al Gobierno de ocultar información sobre el coronavirus y de desatender a enfermos y fallecidos.

10.00 El Ibex recupera el verde animado por los bancos.

El índice sube este jueves un 1,1% tras su desplome del 3,8% con el informe de "Perspectivas Económicas Mundiales" del organismo. El sector bancario es el encargado de animar la jornada.

09.49 Escrivá dice que se ha enterado por la prensa de la presentación del Ingreso Mínimo y dice que aún "faltan flecos".

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social,José Luis Escrivá, ha asegurado que se ha enterado este mismo jueves por los medios de comunicación de que se iba a celebrar una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre el Ingreso Mínimo Vital junto al vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

09.39 "Creo que lanzar dudas sobre si en este momento hay opacidades en la democracia no es constructivo", dice Tezanos.

09.35 Tezanos asegura que preguntar en el CIS por si se debía haber celebrado las manifestaciones del 8-M o no, "sería una falacia enorme". "En ese momento qué se hace, ¿prohibir una manifestación? Pero si no lo sabíamos", defiende. Asevera que "había preocupación", pero en ese momento no se sabía. "Se pregunta por lo que tiene una dimensión social", continúa.

09.30 "En este caso la fuente fiable es la oficial porque es la científica", dice Tezanos. Defiende que hay ciertas cosas, como el hecho de recomendar o no las mascarillas, para las que "no ha habido tiempo para comprobarlo" porque es una situación "sin precedentes".

09.23 "Habrá que hacer oposición y habrá tiempo para hacerlo, pero ahora es tiempo para la unión", dice Tezanos en relación a la pregunta en la que se daba a elegir entre si la oposición debía apoyar al Gobierno o debía hacer crítica a su gestión.

09.20 Al ser preguntado por qué no se ha cuestionado a los entrevistados por si el Gobierno debía haber actuado antes, Tezanos se ha escudado en que "son entrevistas telefónicas" y las personas "no aguantan" demasiado tiempo al teléfono.

09.17 José Félix Tezanos, que preside el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), asegura que "no ha habido ninguna intencionalidad política en las preguntas del último barómetro", publicado este miércoles. "No depende del Gobierno", añade en una entrevista en 'Onda Cero'.

09.12 América rompe la barrera de los 725.000 contagios en medio de las tensiones políticas.

09.00 El Club de París aprueba la moratoria de la deuda para los países más pobres.

El Club de París, que reúne a los principales acreedores públicos, aprobó una moratoria del servicio de la deuda de los países más pobres para que puedan hacer frente a los efectos de la crisis del coronavirus, en el marco de la decisión adoptada este miércoles por el G20.

En un comunicado, el Club de París explicó que en esta moratoria participarán todos los acreedores oficiales bilaterales y además pidió a los acreedores privados que hagan lo mismo y en condiciones comparables.

08.55 España y otros cuatro países de la eurozona prorrogan hasta el 18 de mayo su veto a las posiciones cortas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado prorrogar un mes la prohibición de constituir o incrementar las posiciones cortas netas sobre acciones admitidas a cotización en la Bolsa española, decisión en línea con la adoptada para sus respectivos mercados por los supervisores bursátiles de Francia, Bélgica, Austria y Grecia, que extenderán sus actuales vetos a las apuestas bajistas hasta el próximo 18 de mayo.

08.50 La pandemia de coronavirus supera ampliamente los dos millones de casos con más de 30.000 muertos en EEUU.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado ya ampliamente el umbral de los dos millones de casos y deja más de 137.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos registrando más de 27.000 casos en las últimas 24 horas y superando las 30.000 víctimas mortales en total el mismo día que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha avanzado que estudia las pautas para "reabrir" el país porque el "pico" de contagios ya "ha pasado".

08.40 Apple anuncia su iPhone más barato ante el desplome de las ventas por el coronavirus.

Apple ha anunciado el iPhone SE de segunda generación, que sigue el diseño de su predecesor pero que incorpora el chip A13 Bionic y un sistema de cámara de una sola lente que aprovecha los avances de la fotografía computacional.

08.30 Solo el 15% de las 500.000 solicitudes estimadas para la moratoria de hipotecas cumplirá los requisitos.

08.20 Trump presiona con cerrar el Congreso para nombrar cargos sin supervisión.

El presidente de EEUU, Donald Trump, presionó este miércoles con cerrar el Congreso si este sigue sin reunirse por la pandemia del Covid-19 para poder nombrar cargos sin la supervisión del Legislativo. Trump apeló a un poder constitucional nunca antes utilizado para amenazar con cerrar la Cámara Baja y el Senado si estos no acuerdan reunirse o suspender su actividad por iniciativa propia.

08.15 Google lanza un fondo de ayuda de emergencia para los medios de comunicación.

La multinacional estadounidense Google subvencionará a las pequeñas y medianas empresas periodísticas que produzcan noticias basadas en historias locales mediante un fondo de ayuda de emergencia para ayudar al periodismo a hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

La solicitud estará abierta desde este miércoles hasta las 00.00 del próximo 29 de abril (08.00 GTM del 30 de abril) para empresas de todo el mundo y la cuantía variará según el volumen y el tamaño del medio.

08.00 Los jugadores del Athletic Club se rebajan el sueldo.

El Athletic Club anunció este miércoles a última hora el "compromiso" de su primera plantilla de rebajarse el sueldo de manera voluntaria, para ayudar a la economía del club y evitar medidas sobre el resto de trabajadores en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

"Los jugadores de la primera plantilla masculina del Athletic Club, encabezados por sus capitanes, en un gesto de responsabilidad y gran compromiso, han acordado rebajar voluntariamente y de manera significativa su retribución en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva 2019-20", anuncia el comunicado del cuadro vasco.

07.55 México reporta 5.847 casos de contagio por Covid-19 y 449 muertes.

07.45 Asia-Pacífico tendrá un crecimiento cero, el peor dato desde los años 60, según el FMI.

Las economías de la región Asia-Pacífico experimentarán en 2020 un crecimiento cero, el peor dato registrado desde la década de 1960, debido a la pandemia de la Covid-19, aunque remontarán el año que viene, indicó este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director del Departamento de Asia-Pacifico del FMI, Chang Yong Rhee, afirmó en un artículo en la web de la institución que el crecimiento será menor que durante la crisis financiera asiática de 1998 (4,7%) y la crisis global de 2008 (1,3%). Sin embargo, "Asia todavía parece que va a salir mejor parada que otras regiones en términos de actividad (económica)", ha señalado el director del Departamento de Asia-Pacifico del FMI.

07.30 La CNMC vigila a las telefónicas ante las sospechas de que incumplen el estado de alarma.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha puesto la lupa sobre los operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil). Existen sospechas de que no están cumpliendo con lo establecido en el estado de alarma aprobado vía real decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el coronavirus.

07.15 Trump publicará hoy las pautas para reabrir EEUU porque "ha pasado el pico" de infecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que, según "sugieren los datos", el país norteamericano "ha pasado el pico" de nuevas infecciones por coronavirus, por lo que la Casa Blanca publicará este jueves las recomendaciones sobre cómo comenzar la reapertura económica.

07.00 Sanidad eleva sus cálculos y admite que podrían haber muerto otros 2.928 por Covid-19.

Las estadísticas publicadas este miércoles por el Instituto de Salud Carlos III ponen en entredicho las cifras oficiales de fallecidos por el coronavirus. En concreto, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), en España hubo entre el 17 de marzo y el 13 de abril un total de 20.386 decesos por encima de la media de años anteriores, lo que supone 2.928 más que los registrados por la Covid-19.

06.45 Los jugadores del Sevilla alcanzan un acuerdo con el club para reducir sus salarios por el coronavirus.

06.30 Sánchez no logra vender en el extranjero que fue el más rápido frente al virus.

En pasado 26 de marzo, en plena escalada de contagios y muertes por el coronavirus, una información recorrió los despachos de La Moncloa. El diario británico The Guardian, uno de los más prestigiosos del mundo del sector progresista, publicaba una pieza muy dura sobre la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus errores. ¿Cómo respondió tan mal España al coronavirus?, titulaba el diario británico, recogiendo frases como que “el Gobierno socialista de Pedro Sánchez reaccionó tarde y torpemente” ante la amenaza de la pandemia.

06.15 Trudeau avisa de que las restricciones por el coronavirus podrían extenderse "semanas más" en Canadá.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha avisado de que las medidas de contención para combatir el coronavirus podrían extenderse "semanas más", incluso si los expertos en salud pública expresan optimismo sobre la superación de la pandemia en la nación norteamericana.

En este sentido, ha alertado de que una vuelta a la normalidad "prematura" podría suponer una segunda ola de contagios más "devastadora" que la experimentada en el presente. "Sería terrible superar las restricciones demasiado pronto y encontrarnos de repente una segunda oleada de Covid-19", ha señalado, al tiempo que ha considerado que, si esto pasara, las medidas de contención "habrían sido para nada".

06.00 El proveedor de mascarillas de Ábalos es socio de una empresa corrupta.

Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L. ha sido el intermediario elegido por el Ministerio de Transporte para la compra de ocho millones de mascarillas en el mercado chino. Una empresa con cinco trabajadores en plantilla, en números rojos y sin comunicar ninguna actividad desde 2017, con el grueso de su actividad en África. En Angola se involucró en dos proyectos a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Cueto Comercial 92, una compañía procesada por corrupción en el ‘caso Defex’.

05.30 China confirma doce casos de coronavirus de transmisión local y 34 importados.

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves doce casos de Covid-19 de transmisión local, cuatro de ellos en la provincia de Heilongjiang y cinco en la de Cantón, así como tres en Pekín, mientras que se han registrado otros 34 positivos procedentes del extranjero.

La cifra de fallecidos en China se mantiene en 3.342, después de que no se hayan registrado víctimas mortales, según el último balance de las autoridades. En el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias, el número de positivos es hasta el momento de 82.341, mientras que 77.892 han logrado el alta médica, después de los 76 pacientes que se han recuperado este miércoles. Por otro lado, la cifra de casos graves se ha reducido hasta los 95.

05.00 La ONU insiste en que en África podría sufrir "los mayores impactos" de la crisis del coronavirus.

Miércoles

20.58 Francia suma más de 17.000 muertes por Covid-19, pero el número de hospitalizados disminuye por primera vez.

20.25 ERC asistirá a la reunión con Sánchez pese a rechazar los Pactos de la Moncloa.

20.04 Las ventas de cosmética se han desplomado un 60% en los supermercados, al tiempo que las de otros productos como los chicles han caído un 50% debido al cambio de hábitos de los consumidores en un contexto marcado por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus.

20.00 Francia ha superado este miércoles las 17.000 muertes por coronavirus, con 17.167 fallecimientos, pero, por primera vez desde el inicio de la pandemia en el país, ha bajado la presión en los hospitales.

19.57 El Gobierno acuerda poner en marcha la renta mínima en mayo.

19.52 La prima de riesgo española sigue al alza y avanza hasta 132 puntos básicos.

19.52 Los organizadores del Mobile World Congress prorrogan su celebración en Barcelona hasta 2024.

19.49 El "gran acuerdo", concluye Celaá, ofrece "certidumbre a las familias”.

19.42 "El aprobado general sería una medida injusta", advierte la ministra Celaá. Pero "el sistema educativo tiene que adaptarse", apunta.

19.39 "Lo importante no es el papelito que le diga si está aprobado o no, sino el déficit de información", asevera Tiana, que niega que la propuesta pase por un "aprobado general".

19.35 La ministra de Educación reconoce que carece un "plan b" en el supuesto de que la selectividad no pueda realizarse de forma presencial. La alternativa se planteará cuando se acerque la fecha.

19.31 En cuanto a la selectividad, Celaá apuesta por una prueba "más abierta", aunque "no más fácil", sino con un mayor número de opciones: "Es un modelo de prueba del Ministerio con todas las comunidades".

19.28 "Ante la ruptura de la normalidad, volvemos a lo esencial", defiende Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, con críticas a la complejidad del actual sistema educativo.

19.23 "Este tercer trimestre no puede ser una desventaja para el alumno", insiste la ministra.

19.19 Isabel Celaá anuncia la implementación en verano de espacios de ocio al aire libre para reforzar los conocimientos de los alumnos, especialmente para los más vulnerables.

19.12 "Nada impide que en el tercer trimestre haya actividades evaluadoras", ha aclarado la ministra, que aboga por una evaluación "global, continua, integral" del alumno, aunque con la posibilidad de "recuperar" las materias el próximo curso, aunque sin aclarar la fórmula concreta para compensar los contenidos.

19.10 Las pruebas de acceso a la formación profesional quedan aplazadas, aunque se realizarán antes de que comience el próximo curso.

19.09 En cuanto a los ciclos formativos de formación profesional, la propuesta del Ministerio de Educación a la conferencia sectorial parte de la "reducción de la duración de las prácticas, de las 400 horas hasta 220". Estas prácticas serán suplidas con otro tipo de actividades complementarias y "simulatorias", según señala Clara Sanz, secretaria de estado de Formación Profesional.

19.04 La ministra apunta que "se flexibilizará el currículo y las programaciones" para "no sobrecargar al alumnado de tareas excesivas".

19.00 "Este tercer trimestre tendrá un valor diagnóstico, de refuerzo", ha agregado Celaá, que propone que el próximo curso se recuperen los contenidos que no hayan podido ser impartidos: "Hemos de valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse".