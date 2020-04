Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y detalles de las salidas de los niños

Coronavirus en España: todas las noticias de última hora

12.05 "No puede ser que si llega una pandemia como esta, dentro de Europa no haya capacidad para crear respiradores", dice Iglesias. "Ha habido gobiernos que no tenían capacidad para crear respiradores (...) Se han puesto sobre la mesa los límites de nuestra industria" y hay que trabajar para ver cómo se puede solucionar, añade.

12.00 Muere un médico de 57 años de Urgencias de un centro de salud, el primero en Granada.

11.53 La Diputación de Huelva reparte 30.000 mascarillas entre los municipios mayores de 20.000 habitantes.

11.47 "El estado de alarma no prohíbe criticar, aunque haya que acatar la resolución judicial. Yo solo trasladé lo que piensa mucha gente de la sociedad, que la justicia no es igual para todos", dice.

11.45 "Las decisiones judiciales hay que acatarlas", dice Iglesias en relación a la condena de Isabel Serra. "Se puede recurrir y estoy completamente convencido de que el Tribunal Supremo va a dar la razón a Isabel Serra", añade.

11.41 Iglesias: "Es evidente que no lo explicamos bien (...) Las críticas, no es que vinieran del partido del que soy secretario general, vinieron del conjunto de la sociedad".

11.35 Consulta aquí cuáles son las condiciones para que los niños puedan salir a la calle durante el estado de alarma.

11.32 Illa: "El 5 de marzo acordamos un protocolo sobre cómo hay que abordar la situación en las residencias de mayores. Ha habido un esfuerzo muy notable por parte de las comunidades autónomas. Cuando tengamos datos, los daremos".

11.26 Los niños podrán ir acompañados de un adulto responsable "que conviva con ellos". "También puede ser un hermano mayor. El adulto podrá ir con hasta tres niños", continúa explicando Iglesias. Además, deberán estar a una distancia que puedan "controlar a los niños". Pide que se respeten las medidas de distanciamiento con otros niños y adultos.

11.25 "El horario será de 9.00 horas de la mañana a 21.00 horas de la noche y se deberán evitar horas puntas en las que hay más gente en la vía pública", añade.

11.23 "A partir de este domingo los niños podrán salir a dar paseos y jugar a la calle durante una hora", dice Iglesias. La distancia a la que podrán salir, tal y como se conocía, será a un kilómetro de distancia del domicilio.

11.22 Pablo Iglesias: "No hemos sido claros en cómo vais a poder salir de casa".

11.20 "Ya anunciamos que se permitirán los paseos de los niños menores de 14 años. Hemos escuchado opiniones de pediatras, psicólogos y epidemiólogos y actuaremos con la máxima cautela", dice Illa.

11.18 Comienza la rueda de prensa de Illa e Iglesias en el palacio de La Moncloa.

11.12 Por otro lado, se han curado un total de 89.250 personas, 3.335 en el último día.

11.10 Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, la cifra de sanitarios contagiados es 34.355.

11.08 El número total de casos confirmados es de 214.535 personas, lo que supone un total de 4.635 nuevos contagios.

11.06 El número de muertos por coronavirus vuelve a ascender levemente en España: 440 en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecidos en España por el virus se sitúa en 22.157 personas.

11.01 Alcobendas (Madrid) reparte a partir de hoy 270.000 mascarillas entre los vecinos.

10.53 La Comunidad de Madrid alcanza los 33.645 curados al lograr 613 en las últimas 24 horas.

10.42 Torra pide reactivar la mesa de diálogo tras superar los picos de la epidemia.

10.31 La pandemia de coronavirus supera los 183.000 muertos con más de 2,63 millones de casos.

10.20 Alfonso Guerra cree que "no es el momento de la crítica" al Gobierno aunque pueda haber cometido "graves errores".

El exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha considerado que ahora "no es el momento oportuno para hacer la crítica" ni del Ejecutivo español ni de los partidos sobre la gestión política de la crisis del coronavirus, y aunque entiende que "todos los gobiernos ha cometido graves errores, y el nuestro también", en relación a esta pandemia, hay que tener en cuenta que "estaban ante una sorpresa que les ha pillado a todos a contrapié", y "es muy difícil calificar de errores cosas que hubiéramos cometido probablemente todos".

10.12 A las 10.45 horas está previsto que comparezcan el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente Pablo Iglesias, para explicar los detalles sobre las salidas de los niños.

10.10 Publicadas en el BOE las fechas de la EBAU: del 22 de junio al 10 de julio y antes del 17 en septiembre.

10.00 Identificadas 14 personas en Isla Cristina (Huelva) cuando hacían una barbacoa en un barco.

9.50 China anuncia una donación de 30 millones de dólares a la OMS.

9.42 Las pernoctaciones hoteleras se hunden un 61,1% en marzo por la crisis del coronavirus

Los hoteles españoles registraron más de 8,3 millones de pernoctaciones en marzo, lo que supone un 61,1% menos que en el mismo mes de 2019, una bajada histórica relacionada con la crisis sanitaria, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

9.08 Dos gatos de dueños diferentes dan positivo de Covid-19 en EEUU

Dos gatos domésticos han dado positivo en las pruebas de Covid-19, convirtiéndose en los primeros casos de mascotas detectados con coronavirus en Estados Unidos, según han informado este miércoles las autoridades.

9.05 No es una neumonía más: así lanza el coronavirus su ataque silencioso y sistémico

Dos meses después de que el coronavirus Sars-CoV-2 pusiera el planeta patas arriba, los médicos empiezan a juntar las piezas del puzzle de esta pandemia. Aunque se trata de un virus respiratorio, y los pulmones son el principal foco en el que produce el daño y la muerte de miles de personas, cada vez más pruebas apuntan a que se trata de un virus que ataca en diversas partes del cuerpo y que su zarpazo comienza en las paredes de los vasos sanguíneos.

En especial, lo hace en los pacientes que ya presentaban daño crónico en el sistema cardiovascular, que son los que tienen una mayor mortalidad. Los expertos coinciden en que no se trata de una neumonía más, sino de un virus capaz de generar un ataque sistémico y global que a menudo avanza sin ser detectado.

8.42 Alemania suma 2.352 casos de coronavirus y eleva el balance a más de 5.000 muertos y 148.000 contagios.

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania a más de 148.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 5.000, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

8.27 Trump firma la orden que suspende la inmigración permanente a EEUU durante 60 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ya ha firmado la orden ejecutiva que suspende la inmigración al país, que se aplicará sobre la residencia permanente -detendrá la emisión de tarjetas verdes o 'green cards'-, durante 60 días.

8.15 Sánchez se reúne este jueves con sindicatos y patronal para sentar las bases de la recuperación tras la Covid-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves a las 11.00 horas con los principales representantes de las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y con las patronales CEOE y Cepyme para sentar las bases de la recuperación tras la crisis del coronavirus.

7.45 Nuevas especies de murciélagos, 'primos' de los sospechosos de la Covid-19

Al menos cuatro nuevas especies de murciélagos africanos de nariz de hoja han sido descubiertas, 'primos' de los murciélagos de herradura sospechosos de ser los anfitriones del coronavirus que causa de la Covid-19, según publican en un número especial de la revista 'ZooKeys' dedicado a la pandemia.

7.22 Vietnam registra una semana completa sin detectar nuevos casos de coronavirus y levanta restricciones

Vietnam ha completado una semana sin detectar nuevos casos de Covid-19, por lo que este jueves comenzará a levantar las medidas de distanciamiento social y se permitirá la reapertura de varios servicios no esenciales en la capital, Hanói, y Ho Chi Minh.

7.02 Hong Kong baraja designar instalaciones permanentes para cuarentenas para responder a futuros brotes

La ministra de Alimentación y Salud de Hong Kong, Sophia Chan Siu Chee, baraja establecer instalaciones para hacer cuarentenas de forma permanente con el objetivo de responder a futuros brotes de enfermedades infecciosas. "A largo plazo, creemos que es necesario establecer en Hong Kong instalaciones permanentes para cuarentenas para hacer frente a brotes que puedan ocurrir en el futuro", ha escrito Chan a los legisladores, según ha trasladado el diario 'South China Morning Post'.

6.29 Un crespón negro en la Puerta de Alcalá recordará a los fallecidos por Covid-19

La madrileña Puerta de Alcalá lucirá a partir de este jueves un crespón negro en memoria de todos los fallecidos por la pandemia del coronavirus, han informado fuentes municipales. Será descubierto tras un minuto de silencio en el que estarán presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; y los portavoces de los grupos municipales en la Plaza de la Independencia de la capital.

6.16 México alerta de que ocho de cada diez enfermos graves morirán en las próximas fases de la pandemia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ha asegurado este miércoles que ocho de cada diez personas "críticamente enfermas" morirán durante las próximas etapas de la pandemia del Covid-19 en el país, las más críticas según las autoridades sanitarias.

5.27 EEUU insiste en que China no informó del coronavirus "de manera oportuna" a la OMS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha insistido este miércoles en que China no informó del brote del coronavirus "de manera apropiada" a la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Creemos firmemente que el Partido Comunista chino no informó del brote del nuevo coronavirus de manera oportuna a la OMS", ha asegurado Pompeo en una rueda de prensa.

4.51 China registra cuatro nuevos casos de Covid-19 de transmisión local y seis importados

El Ministerio de Salud de China ha registrado este jueves cuatro nuevos casos de coronavirus de transmisión local, tres de ellos en la provincia de Heilongjiang y el otro en la de Cantón, además de seis positivos importados. Por cuarto día consecutivo, este miércoles no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.798.

Miércoles 22

21.20 El textil dice que fijar precio de mascarillas provocará economía sumergida

El Consejo Intertextil Español ha señalado que la decisión del Gobierno de fijar el precio de venta de las mascarillas a 0,96 euros "perjudica seriamente a los fabricantes españoles" y provocará "una economía sumergida con precios desorbitados en el mercado negro".

20.36 Congreso tramitará como proyecto de Ley medidas para el trabajo en el campo

El pleno del Congreso tramitará como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia el Real Decreto con medidas para cubrir el déficit de mano de obra que sufre el campo ante la imposibilidad de traer a extranjeros que cubran las campañas hortofrutícolas por la pandemia del coronavirus.

Los grupos parlamentarios contarán ahora con un plazo, más abreviado del normal, para poder aportar enmiendas al texto aprobado por el Ejecutivo.

Este tipo de tramitación ha contado con el voto a favor de 184 diputados, 160 en contra y seis abstenciones. Previamente, fue sometida a votación la convalidación del Real Decreto, que ha obtenido 258 votos favorables, uno en contra y 91 abstenciones.

20.33 El Congreso prorroga el estado de alarma hasta el 9 de mayo

El Pleno del Congreso ha aprobado una tercera prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus y que llevará las restricciones actuales hasta el próximo 9 de mayo. Eso sí, es la votación en la que se han computado más votos en contra, los 62 que suman Vox y los independentistas catalanes ce Junts y la CUP.

Si la primera vez, el 23 de marzo, no hubo votos en contra, a la siguiente, el pasado día 9, ya se opusieron Vox y la CUP, y este miércoles se ha añadido Junts, mientras que Esquerra y Bildu se han mantenido en la abstención.

20.20 Francia supera las 21.000 muertes por coronavirus tras sumar 544 en un día

Francia superó este miércoles las 21.000 muertes por coronavirus, con 21.340 fallecimientos desde el pasado 1 de marzo, de los cuales 544 se sumaron al recuento oficial en las últimas 24 horas.

El aumento de fallecimientos diarios ronda en el país el medio millar desde hace tres días, tras los 531 de este martes y los 547 más del lunes.

20.07 El portavoz del comité científico que asesora al Gobierno canario sobre la pandemia de coronavirus, Lluis Serra, cree que se dan las condiciones para plantear que las islas inicien el desconfinamiento a partir del 27 de abril, tanto para que las personas salgan a la calle como para recuperar alguna actividad económica, según ha asegurado en declaraciones a Canarias Radio La Autonómica.

20.00 Batet interrumpe el Pleno del Congreso para que los diputados se sumen a la aplauso a los sanitarios.

19.40 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no descarta prolongar el plazo de aplicación de las medidas que permiten la contratación de parados y de colectivos de inmigrantes ante la falta de mano de obra en el campo por la crisis del coronavirus.

19.27 El PSOE ofrece a la Comunidad de Madrid un "gran pacto" regional para la recuperación tras la crisis sanitarias

El PSOE-M ha ofrecido a la Comunidad de Madrid y a los agentes sociales "un gran pacto para la recuperación y para la reconstrucción" para que, una vez superada la crisis sanitaria por el coronavirus, "los grandes perdedores de las crisis económicas no sean los mismos de siempre y las cargas de la misma sean repartidas de forma equitativa".

19.08 Escrivá calcula que 1,4 millones de autónomos pedirán la prestación por cese de actividad

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, calcula que casi la mitad de los autónomos del país, un total de 1.400.000 autónomos, tendrá que acogerse a la prestación por cese de actividad, por la obligación de cerrar su negocio con motivo del confinamiento por el coronavirus o bien por haber sufrido una caída del 75% en sus ingresos.

19.03 Kike Sarasola (Room Mate) critica la gestión económica del Gobierno y su falta de diálogo

Kike Sarasola, el presidente de la cadena de hoteles y apartamentos turísticos Room Mate, ha cargado este miércoles contra la gestión de la crisis turística provocada por el coronavirus en España. El líder hotelero ha asegurado que, a diferencia de otros países como Alemania, donde se están concediendo "muchísimas ayudas" al sector, "aquí no son suficientes". "No entiendo cómo la ministra de Turismo no está sentada en la mesa de crisis. Estamos hablando con el Gobierno y no nos hacen caso, por eso hemos decidido salir a hablar", ha dicho.

