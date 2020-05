Coronavirus: última hora, en directo | Sanidad y la Delegación del Gobierno en Madrid alertaron de los riesgos del virus antes del 8-M

Última hora del coronavirus en España

9.36 Una veintena de hosteleros llega al Congreso para protestar por las medidas del Gobierno en el sector

🔴Una veintena de hosteleros, en representación de todos, se sitúan frente al Congreso.#RespetoALaHosteleriapic.twitter.com/fytqQD4bT9 — tapasmagazine (@TapasMagazine) May 26, 2020

9.30 El Gobierno de Macron no ve razón para que los franceses no vayan de vacaciones a España

El Gobierno francés no recomienda en esta fase de la 'desescalada' viajar a otros países europeos, pero si como se espera la situación epidemiológica continúa mejorando y se levantan los controles en las fronteras "no hay razón" para que los franceses no vayan de vacaciones a España.

9.06 El Parlamento boliviano crea una comisión para investigar la compra de material en España

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó este lunes una comisión para investigar el supuesto sobreprecio por la compra en España de respiradores clínicos que está bajo una investigación judicial por la que fueron enviados a prisión preventiva cinco procesados, entre ellos un exministro.

8.55 El Gobierno incluye a los puertos de Santander y Alicante entre los puertos de entrada a España

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dictado una Orden por la que se incluye a los puertos de Santander y Alicante como puertos de entrada a España con capacidad para atender la emergencia sanitaria provocada por la expansión del coronavirus.

8.50 Sanidad sabía antes del 8-M que existía "riesgo" de contagio en los eventos multitudinarios

'Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19' y el 'comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de la epidemia de Covid-19'. Esos dos documentos, que datan del 3 y del 6 de marzo respectivamente, han sido requeridos a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad por la juez que investiga el 8-M.

8.18 La Delegación del Gobierno de Madrid alertó el 28 de febrero del riesgo de contagio por coronavirus

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno de Madrid alertó el 28 de febrero sobre el riesgo que existía por contagio de coronavirus. Así lo detalla el informe que la Policía Judicial de Madrid le ha entregado a la juez que investiga a José Manuel Franco por no impedir las manifestaciones que se celebraron en la capital entre el 5 y el 14 de marzo.

7.48 Un gen vinculado a la demencia duplica el riesgo de padecer la covid-19 más grave

Tener un gen "defectuoso" relacionado con la demencia duplica el riesgo de desarrollar la covid-19 más grave, según un estudio a gran escala realizado por investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y la Universidad de Connecticut (Estados Unidos).

En concreto, los científicos encontraron un alto riesgo de infección grave por coronavirus entre aquellas personas de ascendencia europea que portaban dos copias defectuosas del gen APOE (denominado e4e4).

7.38 ¿El aire acondicionado ayuda a transmitir el coronavirus?

Con la llegada del calor y la vuelta para algunos a las oficinas y a las tiendas, surgen nuevas preguntas. ¿El aire acondicionado supone un riesgo de transmisión de coronavirus? Si bien el debate sobre este tema sigue relativamente abierto dentro de la comunidad científica, parece ser que todo apunta a que no hay evidencia científica suficiente que demuestre que el virus pueda reproducirse o aumentar su transmisión a través de los conductos del aire acondicionado.

7.07 China registra siete nuevos casos importados del nuevo coronavirus

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este martes siete nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados, de los cuales cinco fueron localizados en la región autónoma de Mongolia Interior, uno en la provincia de Fujian, sur del país, y otro más en Shanghái, por lo que el número total de positivos es ya de 82.992.

7.01 La suspensión de ingreso a EEUU de personas que hayan estado en Brasil comenzará finalmente este martes

La Casa Blanca ha publicado este lunes una enmienda a la suspensión de entrada a su territorio de las personas que hayan estado en Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia del coronavirus, que establece que comenzará finalmente este martes, y no el jueves, como estaba previsto.