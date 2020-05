Última hora del coronavirus, en directo | Número de muertos y dudas en la prórroga del estado de alarma

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y noticias de la crisis en el mundo

12.03 Los vigilantes de Metro de Madrid podrán impedir viajar a quienes no lleven mascarilla.

11.53 El chantaje de Echenique a Casado: "Está amenazando con provocar miles de muertos".

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha acusado a Casado de propiciar un potencial "rebrote" del coronavirus si no prorroga el estado de alarma con los votos de su formación, como pretende el Gobierno, ante la pérdida de apoyos por parte de sus propios socios.

Lee aquí la información completa.

El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 4, 2020

11.43 Extremadura registra su primer día sin fallecidos por covid-19 desde que se declaró el estado de alarma, según el informe diario de la Dirección General de Salud Pública.

11.33 Acuerdo sobre el ERTE en 'El Mundo': 23 trabajadores 'a casa' y recortes a toda la plantilla.

Los trabajadores del diario 'El Mundo' votarán hasta las 20.00 horas de este lunes el pre-acuerdo alcanzado el domingo entre la empresa y los representantes de los trabajadores para la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) que se extenderá durante los próximos cuatro meses y que afectará a toda la plantilla.

Cuentan aquí toda la información Rubén Arranz y Álvaro Zarzalejos.

11.26 El número de sanitarios positivos es 43.325.

11.22 Por otro lado, se han curado 121.343 personas, 2.441 en las últimas 24 horas.

11.20 Además, 10.994 personas han ingresado en la UCI, 21 en el último día.

11.17 Un total de 118.889 personas han necesitado hospitalización, 394 en las últimas 24 horas.

11.14 Asimismo, el número de contagios desciende hasta registrarse 356 en el último día. En total son 218.011 positivos.

11.11 La cifra de fallecidos por coronavirus se mantiene en 164 en las últimas 24 horas, el mismo dato que el día anterior. Así, la cifra total de muertes en España desde que comenzó la crisis se sitúa en 25.428.

11.01 Las peluquerías reclaman la bajada del IVA al 10% para reactivar su actividad.

El sector de las peluquerías y salones de belleza reclama al Gobierno en el inicio de la desescalada la bajada del IVA del 21% al 10% para reactivar su actividad, según ha informado en un comunicado la Alianza por la bajada del IVA, que se constituyó pocas semanas antes del inicio de la crisis del coronavirus.

10.48 El sector óptico estima que necesitará un año y medio para recuperarse de la crisis de la covid-19.

Más de la mitad de las empresas fabricantes de lentes oftálmicas, lentes de contacto, monturas y gafas de sol necesitarán un año y medio para recuperarse del impacto económico de la crisis sanitaria de la covid-19 y cerrarán este año con menos de la mitad de la facturación obtenida en 2019.

10.37 Qué comercios y tiendas pueden abrir desde este lunes, en la fase 0 de la 'desescalada'.

La denominada fase 0 de la 'desescalada' frente a la pandemia del coronavirus comienza este lunes 4 de mayo con actividades progresivas que darán paso a otras medidas a partir del 11 de mayo, si la contención de la covid-19 lo permite, según el Gobierno.

Consulta aquí qué comercios y tiendas pueden abrir desde este lunes.

10.20 Las ventas de coches en España caerán este año por el coronavirus a cifras de hace 30 años

La propagación del coronavirus ha supuesto un duro golpe para el sector de la automoción que, en su compromiso con las autoridades sanitarias, ha paralizado en bloque su actividad de producción y comercialización de vehículos en todo el territorio nacional. Una decisión que ha supuesto parar en seco uno de los sectores que mayor aportación realiza al PIB español (10%) y que representa el 9% del empleo y la reactivación comercial no tiene un calendario claro de aperturas aún, aunque todo apunta al próximo lunes día 11.

Puede leer la información de Alfonso Aguilera aquí.

9.40 La industria española sufre la mayor contracción en abril desde diciembre de 2008

El sector manufacturero español sufrió en abril una contracción sin precedentes con motivo del parón de las fábricas provocado por la caída mundial de la demanda y el confinamiento decretado por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus.

9.25 El Ibex se desploma en el inicio de la 'desescalada'

Los españoles inician este lunes la etapa de desescalada del parón por el coronavirus. Un positivismo que no se nota en el Ibex 35. El selectivo español se desploma este lunes un 3,2%, tras vivir el pasado viernes su jornada de descanso por el día del trabajador. Una caída que también sufren el resto de mercados europeos y las miradas acusadoras vuelven a dirigirse a Donald Trump.

Puede leer en este enlace el texto completo de Alberto Sanz.

9.15 Pablo Casado: "El estado de alarma no tiene ningún sentido"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que "pensamos que el estado de alarma no tiene ningún sentido. Con la información que tenemos ahora no podemos apoyar el estado de alarma". "Una vez que el presidente dice que se puede tomar un vermú o que estamos en un estado de 'desescalad', parece que va en contra", ha indicado.

Lea aquí la información completa.

8.55 Alemania reduce el balance diario del coronavirus a 679 casos y 43 muertos en las últimas 24 horas

Alemania ha vuelto a conseguir reducir el balance diario de la pandemia de coronavirus hasta dejarlo en las últimas 24 horas en 679 casos y 43 víctimas mortales, mejorando así las cifras de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

8.35 España repatría a 87 españoles atrapados en Tailandia por la covid-19

Felices de poder regresar a España tras permanecer atrapados semanas en Tailandia durante la pandemia del nuevo coronavirus, 87 españoles partieron este lunes desde Bangkok en un vuelo especial con destino a Madrid.

En su mayoría son turistas que quedaron confinados en algunas de las islas tropicales del país asiático, muchos se vieron obligados a alargar su estancia a raíz de la cancelación de los vuelos internacionales que tenían reservados.

8.04 El Gobierno reparte este lunes más de 14 millones de mascarillas en más de 3.500 puntos de toda España

El Gobierno ha comenzado a repartir este lunes 14,5 millones de mascarillas en más de 3.500 puntos de distribución de toda España para promover el uso de mascarilla en el transporte público colectivo, que es obligatorio desde hoy mismo.

Según ha informado Moncloa, la distribución de mascarillas en el comienzo de la fase uno de la desescalada está siendo efectuada por 15.000 efectivos principalmente en los nodos de transporte, municipios y entidades sociales.

En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también está repartiendo mascarillas desde primera hora a Cáritas, Cruz Roja y también al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

8.02 Las 'tormentas' de citoquinas y el recuento de células T pueden ofrecer pistas sobre cómo tratar la covid-19

Las 'tormentas' de citoquinas pueden afectar la gravedad de los casos de la covid-19 al reducir los recuentos de células T, según un nuevo estudio publicado en la revista 'Frontiers in Immunology'. Los investigadores que estudiaron casos de coronavirus en China descubrieron que los pacientes enfermos tenían un número significativamente bajo de células T, un tipo de glóbulo blanco que desempeña un papel crucial en la respuesta inmune, y que los recuentos de células T se correlacionaron negativamente con la gravedad del caso.

7.54 Ábalos esconde el contrato con el desconocido proveedor de mascarillas

El Ministerio de Transportes acordó el pasado 21 de marzo la compra de ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado a una empresa con escasa trayectoria en el sector de la importación de material sanitario con sede en Zaragoza, como adelantó Vozpópuli. Un acuerdo que se mantiene escondido bajo siete llaves en el departamento que dirige José Luis Ábalos.

7.32 Trump insiste en que hizo "lo correcto" y siente que salvó "un millón y medio de vidas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este domingo en que hizo "lo correcto" al cerrar la frontera con China y ha asegurado que siente que salvó "un millón y medio de vidas" gracias a su gestión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

6.57 Nueva Zelanda no registra nuevos casos de la covid-19 por primera vez en casi dos meses

El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda ha informado este lunes de que se no se han registrado nuevos casos de contagio de la covid-19 por primera vez desde el 16 de marzo. "Hoy no tenemos nuevos casos de covid-19 que reportar", ha anunciado la cartera de Salud a través de un comunicado. Así, el número de contagios se mantiene en 1.487, al igual que el de muertes, que sigue siendo 20 después de que no se haya confirmado deceso alguno en las últimas 24 horas.

4.51 China registra tan sólo tres casos importados de la covid-19

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este lunes que se han confirmado tan sólo tres nuevos casos importados del nuevo coronavirus. Las autoridades han informado de que no se ha producido ninguna muerte a causa de la covid-19, por lo que el número de fallecidos por la pandemia se mantiene en 4.633, mientras que los contagios se han situado en 82.880.