Última hora del coronavirus, en directo | Número de muertos y contagios en España

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos, casos en España y más noticias

13.56 El salario en las grandes empresas bajó un 1,4% en marzo y el empleo un 0,1%, pese a caer un 12,5% las ventas.

13.45 La farmacéutica Rovi registró un beneficio neto de 13,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 102% más que en el mismo periodo del año anterior, debido al aprovisionamiento de medicamentos por la pandemia del coronavirus.

13.34 Dimite el gerente del Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras las críticas a su gestión.

13.24 Sanidad desconoce las medidas que va a proponer Educación para la fase 2 de la 'desescalada'.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que no tiene "claro" la propuesta del Ministerio de Educación para las medidas a aplicar en el sector educativo en la fase 2 de 'desescalada' y que cuando se haga la valorarán de forma conjunta.

13.15 Trabajo asegura que esta semana se reconocerán las 300.000 prestaciones de los ERTE pendientes.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que esta semana quedarán reconocidas las 300.000 prestaciones por desempleo de trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que estaban pendientes en abril.

13.05 La Comunidad de Madrid cifra en mil millones las pérdidas por seguir en fase 0 esta semana.

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha cifrado en 1.000 millones de euros, el equivalente a medio punto del PIB madrileño, el seguir esta semana en fase 0 tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

12.56 Alemania reduce los controles fronterizos el sábado y los levantará el 15 junio.

El Gobierno alemán ha decidido empezar a levantar gradualmente los controles fronterizos este sábado con la perspectiva de eliminarlos completamente el 15 de junio, informó el ministro del Interior, Horst Seehofer. Los controles fronterizos fueron reimplantados a mediados de marzo, tanto en el tráfico terrestre como el aéreo y marítimo, y se preveía que se mantendrían, como mínimo, hasta el 15 de mayo.

12.45 Bruselas enmienda al Gobierno: pide reabrir las fronteras y salvar el turismo.

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea (UE), con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de la pandemia.

12.40 La 'misteriosa' proliferación de trombos en los enfermos de covid-19

El ingreso en un hospital del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha sembrado desconcierto sobre la aparición de trombos, una manifestación sintomática de la covid-19 que no es misteriosa en absoluto, aunque sí pueda ser preocupante. La coagulación de la sangre es un mecanismo de defensa orgánica que surgió hace unos 430 millones de años. Este mecanismo ha representado una ventaja evolutiva en vertebrados.

12.34 Fernando Simón asegura que Sanidad "no ha detectado" un aumento de contagios entre niños con las medidas de alivio del confinamiento, pero que proporcionalmente "es posible".

12.27 "Usted no ha contestado a ninguna de las cosas que le he preguntado ni ha tratado ninguno de los temas que he tratado aquí", dice Vox. "Lo de gobernar le viene muy grande (...) Lo único que nos importa es que usted haga su trabajo", añade Vox.

12.25 Iglesias, a Vox: "Ustedes no están de lado de las familias españolas, están de lado de los buitres y de los especuladores. Son un partido de falsos arquitectos y de caraduras que buscan enriquecerse, al tiempo que buscan criminalizar a las familias pobres".

12.20 Pablo Iglesias, en el turno de interpelaciones en el Congreso de los Diputados, acusa a Vox de ser "un partido antidemócrata". "Han votado en contra de todas las ayudas sociales porque ustedes nunca van a defender el interés general", dice el vicepresidente segundo del Gobierno.

12.18 La OCDE advierte que la deuda para afrontar esta crisis "nos perseguirá" en el futuro.

Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha advertido este miércoles de que el aumento del nivel de deuda pública sobre PIB que van a experimentar los países que ya están endeudados para poder costear el déficit público tras el coronavirus "volverá para perseguirnos".

12.10 Por otro lado, 140.823 personas se han curado, 1.843 desde este martes.

12.08 Han necesitado hospitalización 123.896 personas, 412 en las últimas 24 horas. El total de pacientes que han precisado ingresar en UCI es de 11.436, desde ayer 65 personas.

12.06 El total de contagios es 228.691, en el último día se han registrado 439 nuevos positivos.

12.03 Leve repunte en la cifra de muertes por coronavirus en España: 184 en las últimas 24 horas. El número total de fallecidos se sitúa en 27.104. Consulta aquí toda la información.

12.00 ¿Cómo terminará este curso escolar marcado por el coronavirus?

11.50 Comercio, hostelería y turismo abarcan el 50% de los ERTE y el 25% de los avales ICO.

Los sectores de comercio, hostelería y turismo son los más golpeados por el coronavirus y también los que más se han acogido a las medidas adoptadas por el Gobierno desde que se declaró el estado de alarma por la covid-19, según datos proporcionados por el Ministerio que dirige Reyes Maroto, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los avales públicos a las empresas para conseguir liquidez de las entidades financieras.

11.42 La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este miércoles que confía en que la capital entre en la fase 1 esta semana, ya que "cumple los parámetros", los cual ha pedido que sean "más objetivos".

Ha sido en una entrevista con 'TVE' donde ha indicado que "Madrid no puede estar más tiempo parado", y ha valorado que la capital ha tenido "una actuación responsable desde el minuto uno", pues cerró escuelas infantiles, centros de día, parques... dado que era "una situación de emergencia que había que parar".

11.35 Julio Anguita continúa ingresado en la UCI del Reina Sofía, estable dentro de la gravedad y "sin cambios relevantes".

11.27 El ministro de Sanidad asegura que él lo "desearía" porque "significaría" que se ha seguido en "este camino de vencer a la epidemia".

11.25 Illa responde que "en esta nueva fase hay que actuar con muchísima prudencia" basándose en los datos de los distintos territorios del país. "Estoy seguro de que todo el mundo actuará con máxima prudencia y veremos si la evolución de la epidemia nos permite que un horizonte próximo se celebren elecciones", añade.

11.20 Macarena Olona (Vox) pregunta a Sanidad si el Gobierno permitirá la celebración de elecciones autonómicas. ¿Han avalado los expertos sanitarios que puedan celebrarse elecciones autonómicas durante el estado de alarma?", cuestiona.

11.16 Elvira Velasco (PP), a Salvador Illa: "Desde el principio de la pandemia los sanitarios han sido los más olvidados". El ministro de Sanidad responde que se ha comprado material de protección y se ha activado la producción nacional

11.09 Edmundo Bal (Ciudadanos), a Yolanda Díaz: "Es una buena noticia que se bajen del caballo ideológico y traten de resolver los problemas reales de los españoles". La ministra responde: "Agradezco a su grupo que hayan entendido bien la herramienta de los ERTE."

11.01 "Su discurso es el discurso de la infamia, generan odio, crispación" dice Marlaska, que les acusa de no hacer ninguna propuesta. "Me está recordando a hace 10 años, cuando el mejor ministro del Interior que ha tenido España, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo a usted cuando estaba en el PP que transitaba mucho por las tertulias de la extrema derecha, mire dónde está ahora", dice el ministro.

10.59 "Usted ha impartido órdenes ilegítimas a los ciudadanos", dice Gil Lázaro a Marlaska. "Está actuando con una política represiva cuyo único fin es evitar que los españoles puedan manifestarse contra un Gobierno mentiroso", dice el de Vox.

10.57 El dirigente de la cartera de Interior afirma que su Ministerio garantiza los derechos de los ciudadanos conjugándolo con la sanidad.

10.55 "¿Va a seguir utilizando su condición de ministro del Interior para debilitar la democracia española?", pregunta Gil Lázaro, de Vox, a Marlaska.

10.52 "¿Cuándo tiene previsto el Gobierno celebrar una reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico para abordar la participación de la Comunidad Foral de Navarra en el reparto del fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado por el Gobierno de España?, pregunta Sergio Sayas, de Navarra Suma.

10.48 Joan Baldoví (Compromís) pregunta si el Gobierno distribuirá equitativamente los recursos de financiación entre las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, asegura que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos independientemente de donde vivan.

10.45 Robles pide a Vox "humildad". "Como el único objetivo es salvar vidas y en este momento hay que continuar con la 'desescalada', el estado de alarma es el único instrumento para recordar a los ciudadanos que hay que tener mucho cuidado", dice.

10.44 "Los derechos no se pueden vulnerar de manera permanente, ustedes han declarado un estado de excepción encubierto", dice Vox. "¿Por qué no corrigen el rumbo, dejan de restringir derechos y aplican la Ley de Seguridad Nacional?", pregunta el diputado.

10.43 La ministra de Defensa, Margarita Robles, responde asegurando que para mantener el confinamiento de los ciudadanos "como el resto de los países" es necesario "el estado de alarma". "A este Gobierno lo único que le ha preocupado durante la crisis ha sido salvar vidas y a eso deberían apuntarse ustedes", añade.

10.42 Por parte de Vox, Fernández-Roca pregunta al Ejecutivo "por qué no aplican la Ley de Seguridad Nacional en lugar de prorrogar el estado dealarma durante 50 días más".

10.38 "En ningún caso se trata del seguimiento de los movimientos individuales, respetan todas las normas de privacidad", dice la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.

10.36 ¿Cuáles son los planes exactos del Gobierno respecto al uso de técnicas degeolocalización de los ciudadanos?", pregunta Pedreño Molina, del PP.

10.33 "Tengo la impresión de que aquí queda claro que hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros", responde Iglesias. El vicepresidente segundo asegura que ellos defienden "el interés general" frente a la defensa del interés propio del PP.

10.32 "Usted va a ser recordado en esta crisis por su sillón en el CNI, por sus peleas con ministras, por saltarse la cuarentena...", dice Egea a Iglesias.

10.31 Por su parte, el portavoz del PP, Teodoro García Egea, pregunta a Pablo Iglesias qué funciones tendrá en el desconfinamiento y cuestiona por qué en España no se ha dado a conocer el nombre de los expertos que deciden quién pasa de fase.

10.29 "Este Gobierno se ha enfrentado a una situación innota, sin precedente ni ruta (...) El estado de alarma es la garantía mayor", continúa defendiendo Calvo. "El Gobierno utilizó el camino más garantista que podía utilizar con la Constitución en la mano", dice.

10.27 "Hay 300.000 personas que no han cobrado su paro; la banca está intermediando en los créditos ICO y obligando a comprar paquetes, pólizas, seguros; hay quienes están siendo obligados a ir a trabajar...", dice Rufián.

10.26 Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, pregunta al Gobierno si cree que este "está cumpliendo con todas las medidas contenidas en los Reales Decretos para afrontar la crisis". "Naturalmente, hemos reaccionado rápido en muchas direcciones", responde Calvo.

10.24 Calvo asegura que se debe "cooperar". Le resulta "tan difícil en su marco mental" llegar a eso que incluso en este momento "le cuesta" coincidir en algo con la vicepresidenta, dice Calvo.

10.22 Responde la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que asegura que el "comité interministerial se creó en febrero" y desde entonces se reúne de manera habitual. Sin embargo, Álvarez de Toledo afirma que no se ha cumplido con ello pero sí ha habido agenda en otros ámbitos como actos feministas por la cercanía entonces del 8-M.

10.21 Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo (PP), se dirige al Gobierno para preguntar sobre qué juicio le merece su propia actuación al frente del Comité de Coordinación Interministerial creado ante la amenaza para la salud pública producida por el coronavirus.

10.18 Matute indica que se refiere a la voluntad de Sánchez de "llegar a acuerdos con las derechas". "La derecha fue la que consiguió que los ricos fuesen más ricos y los pobres fuesen más pobres", añade.

10.16 "Creo que no hay que mezclar los debates", señala Sánchez, que afirma que "el estado de alarma no es un proyecto político".

10.15 Desde EH Bildu, Oskar Matute pregunta a Sánchez: "¿Apuesta por la derecha neoliberal recentralizadora y sus políticas frente a la mayoríaprogresista de la investidura?".

10.12 Sánchez asegura que los criterios de cambio de fase son "estrictamente técnicos".

10.10 Aitor Esteban (PNV) pregunta al Ejecutivo sobre qué entiende este por lo denominado 'nueva normalidad'. "Para mí normalidad es normalidad y no puede haber restricción de los derechos", dice. Defiende que no se debe "aprovechar para hacer una reforma con esa excusa".

10.08 El presidente del Gobierno asevera que no va a entrar en "la batalla dialéctica" porque cree que los españoles no quieren eso. "El Congreso tiene una tarea muy importante a partir de esa semana con la comisión parlamentaria", dice.

10.07 Casado afirma que ayer su partido presentó "ese plan 'B'" que Sánchez dice que no existe. "Usted sigue con su geometría variable", dice. "Hasta aquí hemos llegado, le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar a España", añade el popular.

10.06 Sánchez responde a Casado afirmando que "la unidad salva vidas y puestos de trabajo".

10.05 El líder del PP, Pablo Casado, comienza la sesión de control preguntando a Pedro Sánchez sobre ¿cuáles son las perspectivas económicas del Gobierno para el país y cuánto costaría pedir el rescate?

10.00 Comienza la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

9.46 Aguado dice que el apartamento donde se queda Ayuso es un "asunto personal" de ella y que la Comunidad no ha pagado

La vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que el apartamento de la cadena hotelera Room Mate en el que se ha hospedado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, desde que comenzó la crisis del coronavirus es "un asunto personal" de ella y que el Gobierno regional no ha pagado "un euro" por él.

9.41 Ciudadanos apoyaría otra prórroga de la alarma si Sánchez presenta un "plan B" de 'desescalada'

Ciudadanos está dispuesto a apoyar una quinta prórroga del estado de alarma si el Gobierno de Pedro Sánchez le presenta un "plan B" de 'desescalada', con medidas jurídicas concretas que permitan una salida segura y ordenada de esta situación de confinamiento por el coronavirus.

9.28 La Comisión de la Reconstrucción se reúne este miércoles en el Congreso para aprobar su plan de trabajo

La Comisión de la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus se reunirá este miércoles al término del Pleno con la previsión de cerrar su plan de trabajo para los al menos dos próximos meses.

9.20 La pandemia de coronavirus deja 4,2 millones de casos y más de 291.000 muertos en todo el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 291.000 víctimas mortales y deja más de 4,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

8.55 Alemania suma 798 casos y 101 muertos y eleva el balance de coronavirus a más de 171.000 contagiados

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 798 casos y 101 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 171.000 contagiados y más de 7.600 víctimas mortales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

8.36 El PIB del Reino Unido cayó el 2% en el primer trimestre del año

El producto interior bruto (PIB) británico descendió el 2% en el primer trimestre del año frente a los tres meses anteriores, la mayor caída desde el cuarto trimestre de 2008, informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

8.11 Los presos recuperan desde este jueves los permisos de salida y las comunicaciones en locutorio

Los presos de las cárceles españolas recuperarán desde este jueves los permisos de salidas de las prisiones y las comunicaciones en locutorio, según recoge una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada este miércoles por el BOE.

7.55 Brasil supera a Alemania en casos de Covid-19 y ya es el séptimo país más afectado por la pandemia

Brasil ha superado este martes a Alemania en número de casos del nuevo coronavirus al registrar 178.214 contagios y ya se coloca como el séptimo país más afectado por la pandemia por detrás, pero muy cerca, de Francia. Según el parte de la Universidad Johns Hopkins, los casos de contagio de Brasil ascienden a los 178.214, superando a Alemania --173.171-- pero por debajo de los 178.349 que tiene Francia.

7.38 Madrid abre este miércoles la solicitud de las ayudas de vivienda para vulnerables por la covid-19

La Comunidad de Madrid abre este miércoles el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de viviendas habitual para "minimizar el impacto económico y social" del coronavirus, que podrán alcanzar hasta los 900 euros y que se podrán pedir hasta el 30 de septiembre, según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

6.55 China registra siete nuevos casos de la covid-19, uno de ellos del extranjero

El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles siete nuevos casos de la covid-19, uno de ellos procedente del extranjero, documentado en la ciudad de Shanghái, mientras que los casos de transmisión local han sido todos en la provincia de Jilin, en el noreste del país.

6.30 Corea del Sur sufre en abril la mayor pérdida de empleos desde 1999 por la pandemia del coronavirus

Corea del Sur ha sufrido en abril la pérdida de empleos más drástica registrada en el país desde 1999, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, según los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística surcoreana. En concreto, el número de personas empleadas en Corea del Sur fue de 26,56 millones en abril, 476.000 personas menos que el año previo, lo que constituye la mayor caída interanual en el empleo desde febrero de 1999.

5.55 La ONU tilda de "fundamental" que los hospitales estén protegidos de los ataques durante la pandemia

La representante especial de la Secretaría General de la ONU para niños y conflictos armados, Virginia Gamba, ha insistido este martes en que es "fundamental" que los hospitales estén protegidos de los ataques durante la pandemia del coronavirus, tras el ataque a un hospital de Kabul que ha dejado 14 muertos.