Última hora del coronavirus, en directo | Nuevas medidas del Gobierno para la 'desescalada' y otras noticias

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y noticias de la crisis en el mundo

9.05 Cataluña alcanza los 10.452 muertos por coronavirus

Cataluña ha alcanzado la cifra de 10.452 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, al haber sumado 52 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat.

Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.044 han muerto en una residencia de mayores, 130 en un centro sociosanitario y 582 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

8.36 Mueren en Bolivia cuatro españoles al estrellarse la avioneta que los repatriaba

Cuatro españoles que iban a ser repatriados por el coronavirus han fallecido al estrellarse este sábado la avioneta en la que viajaban en la región amazónica de Beni, en Bolivia, informaron fuentes oficiales.El accidente ocurrió en esa zona amazónica durante un vuelo humanitario que transportaba a los españoles "para repatriación", según la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

22.03 La Comunidad de Madrid trae su sexto avión en un mes y suma 18 millones de unidades en material sanitario

La Comunidad de Madrid ha recibido este sábado el sexto de los aviones que han transportado material sanitario destinado a los hospitales de la autonomía para afrontar la crisis del coronavirus, con lo que ha alcanzado los 18 millones de unidades de material sanitario.

21.24 Las personas mayores tendrán horario de atención preferente, pero no exclusivo, en las tiendas desde el lunes

Las personas mayores de 70 años podrán disfrutar desde este lunes, fecha en la que se pondrá en marcha la fase 0 de la desescalada del estado de alarma, de un horario preferente, pero no exclusivo, para acudir a los establecimientos comerciales.

20.54 El Gobierno no tiene prevista la reapertura de los centros de día durante las fases de desescalada

El Gobierno no tiene prevista la reapertura de los centros de día para mayores durante ninguna de las fases de la desescalada en la lucha contra el coronavirus. Según han informado fuentes del Ejecutivo, no está prevista la reapertura de estos centros porque las personas mayores son un grupo de riesgo, por lo que pretenden ser muy cautos al respecto.

20.42 Los documentos consultados de manera presencial a partir del lunes quedarán en cuarentena durante 10 días

Los documentos consultados de manera presencial por los investigadores a partir de este lunes en los archivos quedarán en cuarentena durante diez días, según ha informado el Gobierno. Estas consultas presenciales deberán hacerse sólo cuando sea imprescindible y de hasta un máximo de diez documentos. De no ser imprescindible, la consulta deberá realizarse siempre de manera telemática.

20.31 Los coches privados podrán circular llenos, siempre que las personas vivan juntas, a partir del día 11

El Gobierno permitirá circular con todas sus plazas llenas a los vehículos privados de hasta nueve asientos, siempre que los ocupantes vivan en la misma casa, a partir del día 11 de mayo, cuando previsiblemente comience la fase 1 de la desescalada en la mayoría del territorio nacional.

20.22 El Gobierno permitirá las reformas en viviendas vacías y locales cerrados desde el lunes

El Gobierno publicará mañana una orden ministerial que autorizará las reformas en viviendas deshabitadas y locales cerrados, según fuentes del Ejecutivo. Las obras no podrán llevarse a cabo si los trabajadores necesitan tener contacto con los vecinos. Además no podrán usarse las zonas comunes de los edificios y deberán quedar marcados los trayectos que pueden hacer los trabajadores, que no podrán saltarse esos recorridos. La entrada y salida al inicio y fin de la jornada queda regulada y se incorporan todas las reglas de prevención de riesgos.

20.03 El Gobierno amplía al 50% la ocupación máxima de las terrazas desde la fase 1 de la desescalada

El Gobierno ha ampliado del 30% al 50% la ocupación máxima de las terrazas de los restaurantes y establecimientos del sector de la hostelería una vez que se active la fase 1 de la desescalada de las medidas adoptadas en el marco de la crisis del coronavirus, prevista para el lunes 11 de mayo.

19.15 El Gobierno permitirá que hasta 10 personas se reúnan en domicilios en la fase 1 de la 'desescalada'

El Gobierno permitirá reuniones de hasta un máximo de diez personas a partir de la fase 1 de la desescalada, según han informado fuentes del Ejecutivo. Durante estas reuniones, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener siempre las medidas de higiene establecidas. No tendrán que ser convivientes en el mismo domicilio, sino que pueden ser familiares, vecinos o amigos. La fase 1 de la desescalada en la lucha contra el coronavirus entrará en vigor el próximo 11 de mayo en todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral de indicadores diseñado por el Ejecutivo.

19.02 Casado dice que el estado del bienestar es "insostenible" con 21 millones de españoles dependiendo de una ayuda

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que es "insostenible" mantener el estado del bienestar con "21 millones de españoles" dependiendo de una prestación del Estado y con 9 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden.

18.46 Los comercios que reabran a partir del lunes solo podrán atender a un único cliente por cada trabajador

Los comercios que reabran a partir de este lunes 4 de mayo solo podrán atender a un único cliente por cada trabajador con el fin de garantizar la seguridad ante posibles contagios por coronavirus. Algunos de los comercios que deben acatar estas medidas serán las librerías, las ferreterías, los talleres, las peluquerías o los locales de arreglo de ropa. De igual forma, se podrán realizar pedidos en restaurantes y cafeterías por teléfono, aplicaciones móviles o correo electrónico, confirmando que se podrá ir directamente al establecimiento a recoger la comida.

18.30 Las muertes en Italia se disparan en un día hasta los 474 fallecidos, 205 más que ayer

17.45 El PP plantea al Gobierno un plan de test en coordinación con las autonomías

El PP ha presentado en el Congreso un nuevo grupo de iniciativas sobre el coronavirus entre las que se encuentra una proposición no de ley para plantear al Gobierno, en coordinación con las autonomías y las empresas de biotecnología, un plan de choque de test, tanto de diagnóstico rápido como PCR.También, insta a emplear esa misma coordinación y cooperación para desarrollar una "estrategia de país" que haga posible "una respuesta eficiente y adecuada ante futuras crisis de salud pública".

