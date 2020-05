El coronavirus, en directo | Última hora con las cifras de fallecidos y contagiados en España

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos, casos en España y más noticias

12.08 Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón

11.23 Tres detenidos y 1.987 multas este sábado en Madrid por incumplir el estado de alarma

La Policía Municipal de Madrid impuesto este pasado sábado 1.987 propuestas de sanción y detuvo a 3 personas por incumplir el estado de alarma. Los distritos donde más sanciones se impusieron fueron Puente de Vallecas, Centro y Usera. Además, se interceptaron un total de 12 vehículos.

11.16 Las Fuerzas Armadas despliegan este domingo 801 efectivos, la menor desde el inicio de la pandemia

Las Fuerzas Armadas movilizan este domingo hasta 801 efectivos en el marco de la 'Operación Balmis' de lucha contra la pandemia y efectuarán labores de desinfección en áreas e infraestructuras críticas, formación y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en diez localidades.

11.00 España registra la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde el 18 de marzo, con 143 muertos en las últimas 24 horas

143 personas han fallecido en las últimas 24 horas a causa del coronavirus. La cifra es la más baja desde el pasado 18 de marzo. Además, se ha registrado 621 casos positivos diagnosticados por PCR en las últimas 24 horas, lo que eleva a 224.390 la cifra total de contagiados.

10.34 Las personas que residan juntas podrán viajar en el mismo coche sin mascarilla en la fase 1

Las personas que residan en el mismo domicilio podrán viajar, a partir de la fase 1 de la desescalada que comienza este lunes en algunas provincias españolas, en los transportes privados particulares y privados complementarios de hasta nueve plazas, incluido el conductor, sin necesidad de utilizar mascarillas y pudiendo ocupar todas las plazas que tenga el vehículo.

10.12 Torra no ve la cogobernanza "por ningún sitio" y acusa a Sánchez de no creer en el Estado de las autonomías

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no ve la cogobernanza "por ningún sitio" en la gestión de la crisis del coronavirus y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no creer en el Estado de las autonomías. "Parece que prefiere la opción de Estado de Cs que otras concepciones de Estado. Me sabe muy mal que en esta votación se haya girado a buscar a Cs y no haya buscado ninguna otra salida", ha dicho en una entrevista en el diario Ara este domingo, en referencia a la votación sobre la prórroga del estado de alarma.

(Lea aquí la noticia completa)

09.20 Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos tras sus quejas sobre el ritmo de la 'desescalada'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este domingo desde las diez de la mañana una nueva reunión por videoconferencia con los presidentes de comunidades autónomas, la primera tras la polémica suscitada en algunos territorios por la decisión del Ejecutivo de rechazar su paso a la fase 1 del plan de 'desescalada'. En concreto, podrán pasar a la fase 1 el territorio completo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia, así como de Canarias y Baleares, donde se suman todas las islas a las que ya estaban en fase 1 en ambos archipiélagos, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A la reunión asisten la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la ministra de Hacienda, el ministro de Sanidad y la ministra de Política Territorial y Función Pública.

09.02 Las farmacias madrileñas distribuirán 7 millones de mascarillas FFP2 a partir de este lunes

Las farmacias madrileñas repartirán de forma gratuita a partir de este lunes siete millones de mascarillas FFP2 entre la población de la Comunidad de Madrid, que dispondrá de 15 días para poder retirar las unidades, por lo que solicitan a los ciudadanos que acudan de forma escalonada a sus respectivas oficinas.

08.56 La CNN deja en evidencia a Sánchez por citar un informe mundial sobre test de coronavirus que no existe

La cadena estadounidense de noticias CNN denuncia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es capaz de aclarar en qué informe se apoyó en su rueda de prensa del 28 de abril para sostener que España es el quinto país del mundo con mayor número de test realizados sobre coronavirus.

(Lea aquí la noticia completa)

08.43 ElReino Unido podría acabar con 100.000 muertos a fin de año si levanta las restricciones antes de tiempo

Un comité de expertos ha avisado al Gobierno británico de que a finales de año podrían haber muerto más de 100.000 personas por el coronavirus en todo el país si las medidas de contención se levantan antes de tiempo, publica este domingo el Sunday Times. El Gobierno británico, según el medio, conoce desde la semana pasada esta advertencia, recogida en un informe remitido por varios centros de investigación, entre ellos el Imperial College de Londres.

08.36 Cuatro millones de personas se han contagiado y más de 275.000 han muerto por coronavirus en el mundo

La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha rebasado en las últimas horas los umbrales de los cuatro millones de contagios y los 275.000 fallecidos en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 08.00 horas de este domingo por la institución, el recuento global asciende a 4.025.140 casos y 279.329 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,37 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con unas 212.000 personas curadas, seguido por Alemania, con 143.300 pacientes salvados, y España, con unos 134.000 aproximadamente.

08.12 Un estudio evidencia que la temperatura y la latitud no están asociadas con la propagación del virus

La temperatura y la latitud no parecen estar asociadas con la propagación del Covid-19, según un estudio realizado en varios países y que se ha publicado en la revista 'Canadian Medical Association Journal'. La investigación ha concluido, no obstante, que el cierre de escuelas y otras medidas de salud pública están teniendo un efecto positivo.