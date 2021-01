Test PCR en Navidad: diferencias entre hacerlo por la sanidad pública o la privada

En esta especie de paréntesis en las restricciones que está suponiendo la Navidad, muchos españoles viajan a ver a su familia a uno, dos y hasta tres sitios distintos -aunque lo desaconsejen las autoridades sanitarias-. Para hacer estos viajes con tranquilidad hay quien está acudiendo a los test PCR, la prueba más fiable para detectar el coronavirus. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse los precios que oferta la sanidad privada para realizarse esta prueba. ¿Es posible realizarla por la sanidad pública?

Para realizarse un test de coronavirus por la sanidad pública es necesario contar con síntomas sospechosos. No es posible, por tanto, solicitar el test con fines preventivos. Esto es así en todas las comunidades autónomas. Algunos profesionales sanitarios han denunciado a este diario que muchas personas acuden al centro de Salud fingiendo los síntomas de covid para que les realicen la PCR, una práctica que solo sirve para dar más trabajo a una sanidad pública ya de por sí saturada.

El test PCR en la sanidad pública no tiene precio, es decir, el usuario no deberá pagarlo como un servicio aparte, incluso si da negativo en el test. El hecho de que sea gratis es, justamente, lo que ha llevado a muchos usuarios a fingir la enfermedad para que les realicen la PCR.

Otra cosa a tener en cuenta es que, dependiendo del centro de salud que te corresponda como paciente, los resultados de la PCR pueden demorarse entre un día o hasta una semana. Aquellos lugares con mayor incidencia de contagios tendrán los laboratorios más saturados, y los resultados pueden demorarse días. No obstante, no hay que olvidar que la cuarentena de diez días se debe mantener incluso si el resultado del test es negativo tras haber estado en contacto con un positivo en covid.

Opciones PCR en la sanidad privada

Por tanto, si tu objetivo es hacerte una PCR de forma preventiva para visitar a un familiar -teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe- la única opción es acudir a la sanidad privada. En este caso hay dos opciones posibles: con seguro de salud o sin él.

Si dispones de un seguro de salud deberás informarte de si la prueba PCR está cubierta en la póliza. Algunas compañías ya ofrecen esta posibilidad, pero otras no. En caso de no tener seguro de salud privado o si tu póliza no cubre las PCR, tienes la opción de pagar directamente por ella.

Algunos hospitales privados hacen hasta descuentos navideños para estas pruebas. Los precios de la prueba oscilan entre los 65 euros para menores de 14 años y mayores de 65, y los 100 euros para el resto de edades.

Los resultados de las pruebas PCR en la sanidad privada se ofrecen hasta en 24 horas, lo que la convierten en la vía más rápida para conocer si portas el virus.

¿Puedo saber si tengo la nueva cepa covid?

Ni en la sanidad pública, ni en la privada, se te comunicará si portas la nueva cepa covid inmediatamente después del resultado de la PCR. Esto se debe a que la PCR debe ser complementada con la secuenciación genética del virus que portes, un proceso que se realiza a continuación. Por tanto, si tienes alguna de las nuevas cepas del virus -la inglesa o la sudafricana- se te hará saber después de que te transmitan el positivo de la prueba, pero no en el mismo momento. Se te hará un seguimiento especial dada la poca información de que dispone Sanidad sobre estas nuevas variantes.