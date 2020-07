Simón asegura que es mejor que los turistas no veraneen en España: "Es un riesgo que nos quitan"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado en rueda de prensa que es mejor que los ciudadanos de Bélgica, cuyo gobierno les ha recomendado no visitar España, no vengan porque es "un riesgo que nos quitan", según recoge Europa Press.

Del mismo modo se ha pronunciado respecto a la cuarentena de 14 días que ha impuesto Reino Unido a todos sus ciudadanos que hayan estado en España. "Desde el punto de vista sanitario estas decisiones nos ayudan, y es un riesgo que nos quitan", ha manifestado.

"El que Reino Unido exija una cuarentena nos favorece, porque desincentiva que venga gente de dicho país", ha añadido.

Dicho esto, ha recordado que no en todas las zonas de Bélgica o Reino Unido están en la misma situación respecto a la transmisión del coronavirus, como tampoco lo están las diferentes regiones de España. Cada semana se están detectando entre 99 y 100 casos de covid-19 importados y en las últimas dos semanas se han registrado en España 195 casos positivos de coronavirus procedentes de 140 vuelos.

Los jóvenes y el ocio nocturno

Simón también ha señalado a los jóvenes como los responsables de algunos de los nuevos brotes que se están produciendo en España. Al ser preguntado sobre si en España se ha "bajado la guardia" respecto a las medidas de seguridad, ha apuntado que "tenemos ejemplos de celebraciones y discotecas" donde no se respetan las medidas de seguridad.

El doctor ha diferenciando entre los contagios que se producen por actividades laborales, como la de los temporeros, y las que se producen por fiestas y ocio nocturno, y ha apuntado a los jóvenes como protagonistas de estos últimos casos. Esta, ha explicado, es la causa por la que está descendiendo la edad media de los contagiados.

Descarta una segunda oleada

Simón no cree que estemos ante una segunda ola de la pandemia, que en todo caso no sería homogénea en todo el país, y ha asegurado que en la mayor parte de España no existe riesgo de que la situación se descontrole.

Lo que caracteriza ahora a la epidemia es que se están detectando "muchos" más casos, porque es mayor la capacidad de detección, gracias a lo cual se sabe que el virus sigue circulando y no se puede bajar la guardia, ha dicho en rueda de prensa este lunes.

Simón ha reconocido que es difícil comparar la situación actual con la de otro periodo en que la capacidad de detección era mucho menor y, además, el tipo de casos que se detectaban eran muy diferentes, por lo que, ha insistido: "No creo que ahora mismo podamos valorar si estamos en una segunda ola o no, aunque hay que estudiarlo".