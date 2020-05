Sanidad evalúa qué provincias cambian de fase sin requisitos claros y con un equipo técnico de incógnito

Es una de las grandes preguntas sin respuesta: ¿cómo va a decidir exactamente Sanidad qué provincias pasan a la fase 1 y cuáles no? A pesar de que el pasado 28 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que iban a publicar qué requisitos debía cumplir cada territorio para poder pasar de fase, la realidad es que los criterios siguen sin estar claros.

No sólo eso, si no que el equipo encargado de decidir qué provincias van a poder pasar a la fase 1 este lunes todavía es desconocido y desde el Gobierno han rechazado desvelar la identidad de sus miembros. Este miércoles, al ser preguntado por la identidad de este comité, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, argumentó que no iba a dar sus nombres para que "puedan trabajar con la suficiente libertad" y evitar presiones por parte de "la sociedad" y de "los medios de comunicación".

De hecho, según adelantaba ayer El Confidencial, el Gobierno podría estar vulnerando la Ley de Salud Pública al no desvelar los nombres de los miembros de este comité. La normativa en cuestión, pues en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, señala que la composición "de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública" debe ser pública.

Por el momento, toda la información de la que se dispone sobre este comité es que está formado por una docena de expertos, que examinarán las solicitudes de las comunidades autónomas para pasar de fase. No obstante, será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que tendrá la última palabra al respecto.

De acuerdo con Simón, los resultados de esta evaluación se conocerán este viernes a última hora o el sábado a primera hora, con el objetivo de darle tiempo a las comunidades autónomas a prepararse durante el fin de semana. El límite para presentar estas solicitudes era este miércoles, 6 de mayo, a las dos de la tarde. Todas las regiones han cumplido, menos la Comunidad de Madrid, que a última hora de la tarde de este jueves todavía no había remitido la documentación necesaria al Ministerio de Sanidad.

Sólo hay dos criterios fijos

La duda es cuál es la información exacta que han tenido que ofrecer las comunidades para poder cambiar de fase. A unas 24 horas de que se conozca el veredicto de este comité de expertos, por el momento, sólo hay dos criterios a cumplir por parte de las comunidades autónomas que hayan quedado claros. Se trata de los dos requisitos que se incluyeron en el BOE extraordinario publicado el pasado domingo, que hacen referencia al número de camas disponibles.

En este documento, se establece que para que el Ministerio de Sanidad evalúe su propuesta, las comunidades autónomas deben "disponer de, tener acceso o poder poner en marcha en un plazo de cinco días" entre 1,5 y 2 camas UCI y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Por otro lado, las comunidades deben ofrecer un informe detallado sobre su situación actual y un análisis sobre su sistema sanitario, así como determinar si cumplen con una serie de indicadores epidemiológicos, que no sólo solo sanitarios, sino también económicos y de movilidad.

Indicadores, sí, pero sin umbrales

Si bien el Ministerio de Sanidad sí que ha comunicado estos indicadores, que especificaremos a continuación, no existen umbrales ni fórmulas matemáticas que determinen con qué cifras podrá una región pasar o no de fase. En uno de los muchos documentos que ha publicado el ministerio, explican que la interpretación de estos factores "no estará sujeta a umbrales, sino que se hará un análisis conjunto teniendo en cuenta el contexto y todos los factores condicionantes que pueden influir sobre la epidemia"

Se estima que uno de las claves más importantes será la incidencia acumulada de cada región: es decir, los casos por cada 100.000 habitantes registrados en los últimos 14 días. Esto implica que porque una comunidad autónoma tenga más casos, no será descartada automáticamente para el cambio de fase, siempre y cuando tenga capacidad para identificar y aislar los nuevos positivos que aparezcan.

De hecho, el propio Fernando Simón explicaba este jueves que aunque haya una comunidad autónoma que no tenga casos desde hace 14 días no es una garantía de que vaya a pasar de fase. "Los objetivos, criterios, son fáciles de identificar, no hay ningún problema en mencionarlos, pero los umbrales y los puntos de corte no se pueden dar porque no los hay. Tenemos que compararlos en conjunto", apuntaba.

Por el momento, los indicadores que ha publicado Sanidad se dividen en tres grandes grupos: epidemiológicos, económicos y de movilidad. Los primeros se refieren ante todo a la capacidad de cada región para identificar casos, hacer pruebas PCR y ante todo, el rastreo de dichos contagios: cuando se produjeron o qué porcentaje de sus contactos han desarrollado síntomas. Para ello, hará falta un ejército de rastreadores que por el momento, ni están contratados.

En este apartado, el Gobierno también hacen referencia a la capacidad del sistema sanitario: número de UCIs ocupadas, material de protección disponible o la cantidad de respiradores de reserva. Los indicadores de movilidad, por otro lado, se centran sobre todo en el análisis de la cantidad de trayectos que se producen a nivel interterritorial e interprovincial. Por último, en el apartado de indicadores económicos se medirá el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, los ERTEs o el consumo de energía eléctrica.

Si bien están especificados, la medición y evaluación de los mismo sigue siendo un gran misterio, ya que aún no se ha determinado qué niveles deberá cumplir cada provincia. Habrá que esperar a mañana cuando se comunique la decisión de Sanidad para intentar ahondar algo más en el asunto.