Valencia vacunará a los sanitarios de hospitales privados a finales de enero

País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias han comenzado a recabar datos de los profesionales que trabajan en la sanidad privada para comenzar a vacunarles frente al coronavirus, como ya se está haciendo con los trabajadores de hospitales y centros de salud de la sanidad pública. Hace una semana la patronal del sector denunciaba que estas regiones estaban poniendo trabas para inmunizar a sus sanitarios.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se quejaba de "discriminación" hacia los trabajadores del sector e, incluso, llegaba a apuntar a tres comunidades autónomas -Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana- de las que decía que "rechazaban" vacunar a los profesionales de sus centros. Una inquietud que este mismo lunes compartían con Vozpópulidesde el Sindicato Médico de esta última comunidad.

Para la patronal resultaba preocupante que, hasta hace una semana, sólo siete comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía, La Rioja, Navarra y Cataluña) habían solicitado datos de sus profesionales, con la intención de incluirlos dentro de los grupos preferentes de riesgo establecidos por el Ministerio de Sanidad.

Vacunación en centros públicos

Hay que recordar que, con varias comunidades finalizando las vacunaciones de residentes y trabajadores en centros sociosanitarios, precisamente esta misma semana, y pese a los estragos del temporal 'Filomena', que ha paralizado media España, grandes hospitales públicos han comenzado a vacunar a sus trabajadores.

Incluso en Madrid, paralizada por la borrasca y con una alta incidencia de casos de covid, los hospitales han luchado para mantener el ritmo de vacunación y no han perdido un minuto. En los últimos días, los profesionales de Urgencias, unidades de críticos o unidades covid ya han recibido las primeras dosis de la vacuna de Pfizer.

Trato discriminatorio

Ahora, la patronal de la sanidad privada respira aliviada. Sus sanitarios recibirán también la vacuna en las próximas semanas, como reclamaban. Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana han respondido a sus quejas de trato discriminatorio. En concreto, esta última comunidad enviará, a finales de enero, vacunas para el personal de los hospitales privados. Además, en esta región, la sanidad pública "ha comenzado a apoyarse en los recursos de la sanidad privada, derivando pacientes tanto covid como no-covid", añaden.

Desde la Consellería de Sanidad valenciana, consultada por Vozpópuli, indican que se comenzará, como está ocurriendo en la sanidad pública, con los profesionales que trabajan en primera línea, tal y como marca la estrategia del Ministerio de Sanidad. "Con esta previsión sobre la mesa, se van a mantener reuniones con los hospitales privados, al objeto de pedirles que vayan recabando la información del personal que hay que vacunar, porque son ellos quienes disponen de esos datos", abundan.

Por su parte, según ASPE, las autoridades sanitarias de Canarias y Galicia "han solicitado ya el listado de personal a la sanidad privada para su futura vacunación", aunque no marcan plazos de ejecución. Vozpópuli ha intentado recabar información sobre este asunto con las dos comunidades, pero ninguna ha respondido a las preguntas de este digital.

ASPE también precisa que Euskadi se ha manifestado en la misma dirección. "Pero no indica si pedirán ayuda para su vacunación o lo harán con recursos propios", puntualiza la patronal.

A enfermería no le constan problemas

Desde el Consejo General de Enfermería (CGE) no tienen constancia de que se estén poniendo problemas para vacunar al personal de los centros privados. Según les han trasladado desde Canarias, Galicia o Comunidad Valenciana, no se tenía noticia alguna de que estas comunidades no pensaran administrar las dosis entre las enfermeras del sector privado, explican a este digital.

En Galicia, donde este miércoles arranca la vacunación entre sanitarios de centros de salud y hospitales públicos, tampoco les consta que se haya detectado ese problema. En concreto, desde Lugo, han asegurado al órgano colegial que este martes se reunían con la Consellería de Sanidade y que les ha pedido una lista de todos los enfermeros de la provincia, "indistintamente de si trabajan en la pública o la privada".

Vacunas en la privada

Por otro lado, la patronal de la sanidad privada insiste en su oferta de agilizar el proceso de vacunación mediante la incorporación de sus centros sanitarios. Para Aspe la previsión del Ministerio de que, entre mayo y junio, estén vacunados entre 15 y 20 millones de personas será inviable "de no incrementarse notablemente el ritmo de vacunación y, para ello, la infraestructura humana y técnica disponible".

La patronal considera que el número de vacunaciones debería situarse en cerca de dos millones de personas cada semana a partir de finales de febrero (entre primera y segunda dosis) para alcanzar el 100% de vacunación en diciembre de 2021 o para llegar a un 70% de vacunación (inmunidad de grupo) en la semana 39, en octubre de 2021.

En España, únicamente dos autonomías -Murcia y Madrid- contemplan por ahora contar con los centros sanitarios de sus territorios -públicos y privados- para administrar la vacuna. El resto de las regiones, han declinado por ahora la propuesta de los centros privados.