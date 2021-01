Los hospitales de campaña de Sanitas en Madrid vuelven a acoger a pacientes covid

Los dos hospitales de campaña que el grupo Sanitas desplegó el pasado marzo en Madrid tras el estallido de la pandemia han vuelto a acogerpacientes con coronavirus desde hace algo más de quince días. Da idea de la presión que esta tercera ola está ejerciendo sobre los centros sanitarios, también privados. Por ahora, los centros de Sanitas no han recibido ningún paciente de la sanidad pública pese al reciente acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Madrid y la patronal para la derivación de pacientes a hospitales privados.

Las estructuras de campaña de Sanitas están ubicadas junto al Hospital Universitario de La Moraleja y el Hospital de la Zarzuela. En conversación con Vozpópuli, el doctor Domingo Marzal, director Médico y de Innovación de Sanitas Hospitales, reflexiona sobre la presión asistencial que vive nuevamente Madrid.

Aunque se quiere mostrar optimista, Marzal muestra su preocupación por la situación que atraviesa la comunidad. Se remonta a los festivos de diciembre, Navidad incluida, y a la actividad en interiores -marcada por el frío- y asegura que su sensación actual pasa porque "estamos en el máximo de casos diarios; parece que la curva de contagios no crece tanto, pero hay que ver que esa tendencia se confirme. Lo que está claro es que esta tercera ola ha rebasado claramente a la segunda".

Según los últimos datos, de este viernes, la Comunidad tiene 4.227 ingresados en planta y 702 en UCI.A Marzal le inquieta, cómo no, la presión en los hospitales. Su grupo sanitario optó en marzo por montar dos hospitales de campaña en Madrid para hacer frente a la constante afluencia de pacientes. Entonces, la compañía duplicó sus camas de críticos. Un 20% de los que les llegaban provenían de la sanidad pública. "Nadie dudó un solo segundo en atender a una persona que lo necesitara y eso no ha cambiado y no va a cambiar", señala Marzal.

Acuerdo en Madrid

Esta misma semana se ha conocido que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha acordado un marco de colaboración en Andalucía y Madrid que regula la derivación de pacientes a la sanidad privada como ya sucedió en la primera ola.El acuerdo se suma a otros similares ya alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Canarias y País Vasco, además de Cataluña y Navarra, que ya han enviado enfermos positivos a estos centros.

Según explicaba ASPE, la Consejería de Sanidad ha adoptado la "puesta a disposición de determinados establecimientos sanitarios privados y su personal, en el marco de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria". La citada orden se aplica hasta el 28 de febrero de 2021, pudiendo prorrogarse en función de la situación.

La Consejería madrileña ha establecido una serie de tarifas en función del tipo de asistencia requerida por los centros privados. Se distingue entre: pacientes covid-19 con estancia en planta y con estancia en UCI, y pacientes cuya patología principal no sea coronavirus pero que requieran protocolo de seguridad covid.

Estancia temporal

A los centros madrileños de Sanitas, de momento, no ha llegado ningún paciente procedente de la sanidad pública, indican desde el grupo. Marzal explica que los hospitales de campaña se mantienen abiertos para, por ejemplo, facilitar diferentes circuitos de pacientes o la estancia de los pacientes positivos mientras esperan para ser ingresados en planta de los hospitales a los que están adscritos. Una forma de descongestionar los hospitales y permitir que sigan, por ejemplo con su actividad quirúrgica en la medida de lo posible, señala Domingo Marzal.

En la primera ola de pandemia, sí hubo pacientes ingresados en esos mismos módulos. De hecho nunca llegaron a desmontarse. En verano, Sanitas tomó la decisión de dejarlos desplegados. Todavía no arreciaba una segunda ola. Con las cifras de hospitalización que hoy se manejan en la comunidad, el tiempo ha acabado dándoles razones para que las estructuras continúen abiertas.

Subida de contagios

En esta tercera oleada, explica Domingo Marzal, los hospitales de campaña comenzaron a acoger nuevamente pacientes covid hace algo más de dos semanas, a medida que aumentaba el número de contagios en Madrid. "Su estancia es temporal, pero super digna. Si estás dentro no sabes si es un hospital convencional, la estructura es espectacular. En lugar de estar en un sillón o una cama de urgencias para ingresar, están en un lugar que es exactamente igual en cuanto a cuidados", indica.

El responsable de Sanitas Hospitales abunda: "Ahora pasan poco tiempo, pero si fuera necesario podrían estar perfectamente ingresados en estos módulos: tienen todas las condiciones de climatización, niveles de oxígeno, atención de personal, aseos, restauración...". El promedio diario de pacientes que está entrando en los dos hospitales de campaña ronda entre los 15/20. Esta misma semana, solo en la Comunidad de Madrid, Sanitas acogía en sus hospitales alrededor de 120 enfermos covid, más de una quincena en UCI.

640.000 videoconsultas

En el peor momento de la primera ola, Sanitas aumentó un 60% de las camas de hospitalización mediante el despliegue de esos hospitales de campaña. En cuanto a la atención sanitaria, tras casi un año de pandemia y según los datos aportados por el grupo sanitario a Vozpópuli, en 2020 han realizado más de 640.000 videoconsultas, 15 veces más que en 2019, con máximos de 5.000 consultas telemáticas diarias durante el pico de la emergencia sanitaria.

En cuanto al número de pacientes covid ingresados en 2020 fue de más de 5.700. Además, el grupo ha realizado más de 201.000 tests desde la apertura de su propio laboratorio en septiembre y más de 2.870 personas han sido atendidas atendidas por el 'Asesor Médico Covid-19'.