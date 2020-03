Sanidad informa de que el 33% de los casos de coronavirus en España tiene más de 65 años

El director general del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado este jueves en rueda de prensa que según los últimos datos disponibles, el 33% de los más de 17.100 personas que han dado positivo por coronavirus tienen más de 65 años.

Un porcentaje que reafirma las teoría de que los más afectados por el virus son personas de elevada edad. En particular, ha especificado que el 18% de los casos tienen más de 75 años. Además, el 32% de esas personas, junto a los grupos de mayor riesgo de padecer la enfermedad, han tenido en algún momento de su tratamiento un cuadro clínico grave.

Aunque Simón ha apuntado que los datos son preliminares y que todavía tienen que estudiarse por falta de información, ha apuntado que explicarían por qué en determinados puntos de nuestro país, como es el caso de Madrid, el índice de letalidad es mayor que en otras regiones. En la Comunidad de Madrid el coronavirus ha golpeado especialmente varias residencias de ancianos, donde se han concentrado numerosos contagios.

Tres jóvenes fallecidos

No obstante, eso no quiere decir que el virus no pueda afectar con gravedad al resto de la población. De hecho, Simón ha reconocido ya que se han producido "al menos" tres fallecimientos en pacientes jóvenes sin patologías previas."El impacto en estos grupos es mucho menor, pero esto no quiere decir que no haya casos graves en los mismos ya que, desgraciadamente, ya hemos tenido al menos tres fallecidos menores de 65 años", ha explicado.

Dicho esto, Simón ha recordado que se están implementando "muchas medidas" en España para controlar el virus, y ha asegurado que, aunque los casos siguen aumentando todos los días, eso "no significa" que España vaya "mal", sino que "poco a poco" se puede ir aproximando al pico máximo de incidencia.

"Cada día serán un poco más los casos, por lo que es importante mantener la tensión hasta que desciendan de manera estable el número de personas afectados y, hasta ese momento, seguirá siendo necesario establecer medidas de control", ha dicho.

Más de 3.400 casos nuevos en un día

Los casos del nuevo coronavirus en España se han elevado este jueves a los 17.147 (3.431 más que el miércoles) y 767 las muertes (169 más que ayer), sólo 3 mayores de 65 años, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad y que muestran que, actualmente, 939 personas están una unidad de cuidados intensivos y 1.107 se han curado.

Como en el resto de días de la pandemia del coronavirus, cuya enfermedad se conoce con el nombre de Covid-19, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región más afectada, donde ya se han detectado 6.777 casos y 498 fallecidos.

En el resto de comunidades autónomas las cifras se sitúan en los 2.702 personas en Cataluña, 1.190 en el País Vasco, 1.008 en Andalucía, 921 en la Comunidad Valenciana, 868 en Castilla y León, 801 en Castilla-La Mancha y 482 en Navarra. Asimismo, Aragón cuenta con 281 casos, Asturias con 292, Baleares con 169, Canarias 220, Cantabria 83, Ceuta 1, Extremadura 241, Galicia 453, Melilla 23, Murcia 167 y La Rioja 468.

"No hay unas diferencias sustanciales entre comunidades autónomas, salvo en el porcentaje de ingresados en UCI, que en Madrid son superiores al resto de las comunidades, y en la letalidad, que en aquellas regiones con más casos también hay un incremento de mortalidad respecto a las otras", ha señalado el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.