Por qué Sanidad notifica menos muertos que los que registran las comunidades

Este miércoles, el informe diario del Ministerio de Sanidad ha comunicado tan sólo un nuevo fallecido por covid-19. El lunes y el martes, por primera vez desde el inicio de la pandemia, desde el Ministerio no se contabilizó ningún fallecido en el día.

Hasta aquí todo bien, si no fuera porque cada vez son más las comunidades autónomas que están mostrando su incredulidad ante los datos, ya que las regiones siguen registrando fallecidos diarios que no aparecen en el informe de Sanidad. ¿Realmente ha habido sólo un fallecido en los últimos tres días o se trata de un nuevo desajuste en la forma en la que el Gobierno cuenta los muertos por la pandemia?

Desde el Ministerio recogen los datos de todas las comunidades hasta las 12.00 horas del mediodía, por lo que uno podría pensar que las muertes que comunican por su parte las autonomías se han producido por la tarde. No obstante, no es el caso, ya que este miércoles, Castilla y León ha notificado cuatro nuevos fallecidos en las últimas 24 horas -defunciones que se han dado a conocer antes de las doce del mediodía- y tampoco han aparecido en el informe de hoy. Una situación que se repite en varias regiones, como Asturias, que del lunes al martes contabilizó seis nuevos fallecidos.

¿Dónde están todos esos muertos? La clave reside en que desde que el pasado 11 de mayo, desde el Ministerio de Sanidad optaron por cambiar la forma de contabilizar tanto los contagios como los fallecidos. Ahora usan dos 'métodos' para apuntar las defunciones por covid-19. Por un lado, hay una serie en la que suman los fallecimientos en los últimos 7 días, donde añaden todas esas defunciones que notifican las comunidades. Es por eso que este miércoles ha subido notablemente esta cifra, hasta las 63 muertes.

Según ha explicado durante la rueda de prensa diaria Fernando Simón, este miércoles han sumado todas estas muertes registradas en Asturias y Castilla y León, que se ha convertido en la comunidad con más fallecimientos en los últimos 7 días, lo que explicaría este aumento inesperado. No obstante, se sigue sin explicar por qué las que sí se han producido en las últimas 24 horas no aparecen en el recuento total.

El otro método, por así decirlo, de contar fallecidos son las muertes que se suman a la cifra de defunciones totales, que de ayer a hoy sólo ha variado en una persona. El lunes y el martes se mantuvo igual. "A la columna del total metemos sólo los que tienen fecha de defunción de ayer, ya que esta serie está congelada hasta que todas las comunidades puedan hacer la notificación de todos los casos", ha explicado este miércoles Simón.

Se mantienen los desajustes

No obstante, todavía hay muchas cosas que no cuadran, ya que mientras el nuevo sistema permite de algún modo 'colocar' a los fallecidos en función de su fecha de defunción real, la forma de comunicarlos hace que muchos de ellos pasen por alto. De la misma manera, si bien se han incluido los muertos en Castilla y León en las 63 muertes semanales, no aparecen en el total de fallecidos de la región. De acuerdo con Simón, la idea es mantener esta serie "congelada" hasta finales de semana.

La realidad es que los desajustes en los datos son muy notables, y el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) lleva días intentando explicar el cambio de metodología reconoció que la "discrepancia" que se está presentando con las comunidades autónomas en la cifra de fallecidos "no es muy lógica".

Otro de los problemas es que muchas de las comunidades autónomas ni siquiera saben cuándo se produjeron algunas de las muertes que vienen registrando, por lo que según el nuevo sistema de Sanidad, no aparecerán nunca en el informe. Lo que pretenden es lograr obtener esa información, pero a medida que pasan los días, las comunidades siguen registrando fallecidos diarios -tanto diarios como notificados en el día pero muertos antes- que están resultando imposibles de colocar y que todavía no aparecen reflejados con claridad en el informe diario del ministerio.

Por otro lado, todavía hay fallecidos que sí se producen en las últimas 24 horas y cuya fecha de defunción coincide con la que pide el ministerio para incluirse al total y siguen sin aparecer, ya que son revisadas e incluidas a posteriori en la serie de los "últimos 7 días".

Por tanto, la afirmación que hacía este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que no se había producido ninguna muerte, no es correcta, ya que si bien la situación epidemiológica ha mejorado mucho, siguen muriendo personas a diario por culpa de la covid-19.