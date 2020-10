Sanidad elabora ocho meses después un 'semáforo' de la covid que dejaría Madrid cerrado sin estado de alarma

El Ministerio de Sanidad está diseñando un nuevo sistemapara calificar la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma, cuyo objetivo es unificar criterios a la hora de tomar medidas restrictivas para frenar el avance de la covid-19. Se trata de un 'semáforo' que califica el riesgo ante la pandemia que se vive en cada región y que permitiría al Gobierno mantener el cerco de Madrid sin extender el estado de alarma.

Según informa este jueves la Cadena Ser, el borrador del documento, que aún debe ser discutido con las autonomías, establece un sistema que clasifica los municipios de más de 5.000 personas en cuatro categorías: riesgo bajo, medio, alto y extremo. Actualmente, cuatro comunidades se encuentran dentro de lo que el departamento de Illa califica como riesgo "extremo": Madrid, Aragón, Castilla y León y La Rioja. Este nivel de riesgo contempla la aplicación de "medidas excepcionales" tales como la "limitación de movilidad de las personas", los "cierres perimetrales".

Dentro del nivel alto de riesgo se encuentran, según informa El País, Cataluña, Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia, Navarra y el País Vasco. En el nivel medio están Asturias, Andalucía, Baleares, Extremadura, Canarias y la Comunidad Valenciana. Solo dos comunidades están en el nivel bajo de riesgo (Cantabria y Galicia), mientras que ninguna está fuera de riesgo según los criterios establecidos por Sanidad.

Cómo se mide el riesgo

Para calificar el riesgo en cada región, el departamento de Illa establece dos cuadros: en un de ellos se mide la transmisión del virus y en otro, la capacidad asistencial. El primer cuadro lo forman los siguientes indicadores: la incidencia acumulada en 14 días, la incidencia acumulada en 7 días, la incidencia acumulada de mayores de 65 años en 14 días, la positividad global de las pruebas diagnósticas por semana y el porcentaje de casos con trazabilidad.

En el cuadro asistencial se mide la ocupación de las camas en planta y en UCI.

Para pasar de un nivel a otro no es necesario que la región supere los niveles establecidos para todos los indicadores; basta con que se superen dos indicadores del primer cuadro, el de la transmisión, y uno del segundo, la capacidad asistencial.

El documento fija cuatro niveles de alerta: el uno; cuando al menos dos indicadores del bloque de situación epidemiológica y uno del bloque de capacidad asistencial están en nivel bajo y el resto de indicadores en nivel de nueva normalidad; nivel dos, cuando al menos dos indicadores del bloque epidemiológico y uno del bloque asistencial están en nivel medio y el resto de indicadores en un nivel inferior; tres, cuando al menos dos indicadores del bloque epidemiológico y uno del bloque asistencial están en nivel alto y el del resto de indicadores en un nivel inferior; y cuatro, cuando al menos dos indicadores del bloque epidemiológico y uno del bloque asisencial están en nivel muy alto y el resto de indicadores en un nivel inferior.

Medidas en cada nivel de alerta

Cada nivel de alerta lleva asociado una serie de medidas a implantar. La decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio, revisarán de manera periódica la situación epidemiológica para valorar, mantener o modificar el nivel de alerta y las medidas aplicadas.

El nivel de alerta 4 supondrá la toma de "medidas excepcionales" tras una evaluación específica de la situación, que "podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento". Además, se incorporarán todas aquellas restricciones que se contemplan en el nivel 3.

En ese tercer nivel, se encuentran, entre otras, medidas como limitar reuniones a un máximo de seis personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia; limitar aforo al 30 por ciento en autobuses, metro, trenes y aviones; reducción al 30 por ciento del aforo en los centros de culto con prohibición de cantar; máximo de diez personas en espacios cerrados y 15 en abiertos en velatorios y bodas; los comercios deberán reducir su aforo a un 25 por ciento y los mercados al aire libre podrán abrir con un 25 por ciento de los puestos habituales; terrazas al aire libre con el 50 por ciento de mesas con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, con ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas.

Además, los locales de restauración no podrán abrir en interiores; los locales de ocio nocturno deberán permanecer cerrados; las residencias de mayores deberán suspender las salidas de residentes, así como limitar visitas; suspensión de la actividad de centros de día; los centros educativos deberán valorar la educación semipresencial; Museos, bibliotecas y exposiciones a 25 por ciento del aforo, al igual que visitas a monumentos; suspensión de eventos deportivos no profesionales; e instalaciones y centros deportivos en interior con 25 por ciento de aforo garantizando distancia de seguridad y ventilación, errados si no se puede garantizar. Asimismo, Sanidad indica que "se valorará la limitación de entradas y salidas del área territorial evaluada excepto para actividades esenciales como ir a trabajar, acudir a centro educativo o centro sanitario".

En los otros dos niveles de alerta, los más bajos, las restricciones son similares, aunque con aumentos de aforo. Por ejemplo, en el nivel dos las reuniones estarían limitadas a un máximo de 10 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia, y no a seis como en el nivel 3; y el aforo de los comercios estaría fijado en un 75 por ciento como máximo. En cualquier caso, Sanidad recuerda que "los servicios esenciales, como supermercados, centros sanitarios o transporte colectivo y de mercancías continuarán abiertos en todas las fases".

Guerra Moncloa-Madrid por el estado de alarma

Fuentes de la Comunidad de Madrid han indicado a Vozpópuli que no conocían este plan de Sanidad, del que se han enterado por la prensa. El Ejecutivo regional se encuentra actualmente trabajando en un plan para restringir la movilidad por zonas sanitarias, el plan original que implantó antes de la orden de Sanidad de cerrar Madrid y otros municipios de la comunidad.

Estos nuevos indicadores llegan en medio de la guerra política entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional de la Comunidad de Madrid por el estado de alarma aplicado en la región. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que levante el estado de alarma, debido a que la comunidad ya ha rebajado la tasa de incidencia (número de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días) de 500, que era uno de los criterios establecidos por Sanidad para confinar una población.

Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pidió este martes a Sanidad que estableciera unos criterios comunes para todas las regiones a la hora de tomar medidas restrictivas.