Sanidad financiará la PrEP, la píldora preventiva del VIH

Sanidad da luz verde a uno de los tratamientos más esperados en la lucha contra el VIH. La Comisión Ministerial de Precios -el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad encargado de decidir qué medicamentos entran dentro Sistema Nacional de Salud (SNS)- ha aprobado financiar la la profilaxis pre exposición (PrEP).

Esta píldora, también conocida como pastilla preventiva del sida, será financiada tras haber probado su "eficacia" en otros países, según ha informado la directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, en el XI Congreso de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida).

"Se ha dado el último paso, que era la Comisión Interministerial de Precios en el que ha habido un acuerdo favorable para la inclusión de la PrEP en la cartera de Servicios pública. Todavía quedan una serie de trámites, pero ya está rodando. Este acuerdo tiene que estar por encima de cualquier valoración política, es una medida de salud pública y hay sobrada evidencia científica de que la PrEP previene la adquisición del VIH", ha anunciado Del Amo.

Desde el año 2016, en España estaba aprobado el uso de la combinación de tenofovir con emtricitabina para la prevención del VIH (PrEP), pero todavía no se había tomado una decisión sobre su inclusión en la financiación pública. Eso no quiere decir que no haya personas tomándola por su cuenta. Se puede comprar por Internet o en una farmacia de un hospital privado.

A pesar de que Del Amo ha anunciado esta medida, según CESIDA, también advertido de que "todavía quedan una serie de trámites", aunque "ya está rodando". En concreto, y partir del acuerdo en la comisión de precios para incluir un fármaco, los laboratorios tienen habitualmente dos semanas para presentar alegaciones y se verá si culmina el procedimiento.

Luchar contra el estigma

En este sentido, la directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida ha recordado los pasos dados por el Ministerio de Sanidad en la implementación del Pacto social para la no discriminación asociada al VIH, presentado el 27 de noviembre de 2018. Este pacto recoge una serie de medidas para luchar contra la exclusión y el estigma asociado a la infección por VIH.

Así, dentro de las acciones ya realizadas, Del Amo ha destacado el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros para modificar los cuadros de exclusión a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para admitir a personas seropositivas y otras patologías como, diabetes, celiaquía o psoriasis.

Del mismo modo, ha destacado las acciones del departamento que dirige en funciones María Luisa Carcedo con el Imserso encaminadas a eliminar las barreras de acceso de las personas de la tercera edad con VIH a centros residenciales.

La aprobación de la PrEP no es la única estrategia preventiva planteada desde el Ministerio de Sanidad para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, entre las que se incluye el VIH y la hepatitis C, también han fomentado campañas para el uso del preservativo, sobre todo entre la población joven.