Sanidad malgastará 5,8 millones de dosis en personas que ya pasaron el covid

El Ministerio de Sanidad sigue sin tener en cuenta el punto de vista de los inmunólogos y mantiene en su estrategia la decisión de vacunar a personas que ya han pasado la covid. Ahora mismo, personas que ya han generado anticuerpos por haber pasado la enfermedad están recibiendo dosis, algo que los especialistas consideran un "malgasto".

En España se han contagiado hasta la fecha 2,9 millones de personas. A dos dosis por persona, supone un desembolso de 5,8 millones de dosis. Para hacer clara la cifra, se trata del equivalente en dosis que España habrá recibido entre enero y marzo.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI),MarcosLópez, explica que "la gente que ha estado infectada está inmunizada, por lo que no es necesario vacunarla. Se están tirando dosis a la basura". Advierte que estas personas, además, están mostrando reaccionesadversas más fuertes a la vacuna. "Es lógico porque se induce más respuesta inmunitaria", señala.

"Si te has infectado, no te vacunes porque ya estás inmunizado", sentencia López. Esta afirmación se encuentra en la línea de lo que estableció el Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia, que en un reciente informe manifestaba que el riesgo de reinfección era escaso.

"Habría que haber priorizado las dosis en función del estado inmunitario"

"Teniendo en cuenta las decenas de millones de personas que ya se se han infectado con el coronavirus SARS-CoV-2, la evidencia de reinfecciones es muy escasa. Con la información disponible en el momento actual se podría concluir que una primera infección confiere protección frente a una segunda reinfección", apunta el informe sobre 'Inmunidad protectora y reinfección en Covid-19'.

El presidente de la SEI manifiesta que en la Estrategia de Vacunación "habría que haber priorizado las dosis en función del estado inmunitario, algo determinado por si has pasado la infección o no". Otro de los consejos del sector es que aquellas personas que reciban la primera dosis y se infecten antes de que haga efecto, que no reciban la segunda.

Solo una dosis de la vacuna

La prestigiosa revista médica BMJse hacía eco recientemente de un estudio llevado a cabo en el Centro Mount Sinai de Nueva York con la participación de 109 personas donde se pone de manifiesto que la inmunidad de los que ya han pasado la enfermedad y reciben la primera dosis es 10 veces mayor que la que no la han tenido nunca con dos dosis.

Las personas que han pasado la covid tienen 10 veces más inmunidad con una dosis que los que no con 2

"Los niveles de anticuerpos de quienes habían tenido previamente covid-19 fueron de diez a 20 veces mayores que los de las personas que nunca lo habían pasado en los mismos momentos. Dos semanas después de una sola dosis de vacuna, las personas que previamente habían tenido covid-19 tenían concentraciones de anticuerpos hasta diez veces más altas que los niveles observados en personas no infectadas que habían recibido dos dosis de la vacuna", señala el artículo.

López manifiesta al respecto que, bajo la consideración de su sociedad científica, aquellas personas que han pasado el covid y han recibido una dosis de vacuna no deberían recibir la segunda. Si has pasado la enfermedad, generas anticuerpos, mientras que si no, estás totalmente desprotegido.