Sanidad cambia de criterio y aumenta a 14 días la cuarentena tras el alta hospitalaria

El Ministerio de Sanidad ha establecido que una persona que ha estado hospitalizada por coronavirus y que es dada de alta porque su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, tiene que estar en aislamiento domiciliario un mínimo de catorce días, y no de diez como hasta ahora, desde el inicio de síntomas.

Así consta en la nueva actualización de la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de la covid-19, publicada por el Ministerio de Sanidad, en la que aumenta ese periodo de aislamiento domiciliario en comparación con el anterior documento que era del 25 de septiembre y que requería diez días de cuarentena desde el inicio de síntomas tras el alta hospitalaria.

En concreto, el texto señala que "los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero se deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el inicio de síntomas".

Catorce días de cuarentena

A partir de esos catorce días y "siempre bajo criterio clínico, se podrá finalizar el aislamiento si han transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico".

En cuanto a los casos confirmados de residentes en centros sociosanitarios que no cumplan criterios de hospitalización y sean tratados en la residencia, se indicará aislamiento en los centros donde residan, que se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas, antes eran diez.

El seguimiento y el alta serán supervisados por el médico que haya hecho el seguimiento en su centro o de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma.

En cuanto a la notificación y manejo de infección activa por coronavirus, la estrategia señala que los casos que vuelvan a presentar síntomas y una PCR positiva tras haber pasado una infección con resolución clínica "no se notificarán como nuevos casos" al sistema de vigilancia.

Al respecto explica que estos casos serán estudiados por el Centro Nacional de Microbiolobía "para su caracterización y poder determinar si presentan infección".