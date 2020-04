Illa matiza las fechas de la desescalada y apunta que finales de junio "es la visión optimista"

Puede que la desescalada no llegue a finales de junio. A pesar de que este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó durante su comparecencia en la que presentó el plan de desescalada que la "nueva normalidad" llegaría a finales de junio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha matizado este miércoles las fechas.

Según ha explicado Illa durante una rueda de prensa en la que también ha participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el plazo de finales de junio corresponde a "una visión optimista" del plan de desescalada.

"El plan de transición ofrece a los ciudadanos una una visión optimista entre seis y ocho semanas para esta nueva normalidad pero también permite que si las cosas no van, tomar el tiempo que sea necesario para hacer las cosas con prudencia y precaución", ha asegurado el ministro.

En ese sentido, ha apuntado que "no habrá una carrera en España por la desescalada" y que el plan de transición "dinámico, no es estático", por lo que permite retroceder si las cosas "no van como tienen que ir".

Según ha explicado el ministro, el Ministerio de Sanidad dictará mañana una orden que fijará las condiciones para que los ciudadanos puedan salir a pasear y a realizar actividad física el próximo día 2 de mayo, una vez conocidas las cifras de evolución de la pandemia. Illa ha insistido en que la primera de estas órdenes fijará las condiciones de los indicadores a seguir para ir decretando las etapas en cada uno de los territorios.

Según ha apuntado esta mañana en otra rueda de prensa el director general del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no hay indicadores únicos para analizar la evolución de la pandemia en cada comunidad, ya que no sólo se tendrán en cuenta los datos de fallecidos o contagiados, si no también las capacidades asistenciales de cada región.

Sanidad está también trabajando en otra orden de cara al 4 de mayo que incidirá en las cuestiones previstas en la fase cero y que establecerá qué islas y en qué condiciones pueden pasar a la fase 1.